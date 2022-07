AirPods 3: neue Apple-Kopfhörer zum Tiefpreis

Von: Philipp Mosthaf

Die Apple AirPods 3 sind mit IPX4 gegen Schweiß und Wasser geschützt. Workouts bei Regen sind so kein Problem mehr. © Apple

Die AirPods 3 sind die aktuellsten In-Ear-Kopfhörer von Apple. Aktuell gibt es die AirPods 3 bei eBay zum Spitzenpreis.

Die Airpods 3 sind die neueste Errungenschaft aus dem Hause Apple. Die In-Ear-Kopfhörer stehen dem Flaggschiff Apple AirPods Pro* in puncto Optik und Haptik in Nichts nach, lassen aber die aktive Geräuschunterdrückung vermissen. Nun gibt es die AirPods 3 bei eBay so günstig wie noch nie. Bezahlen Sie aktuell nur 178,90 € für die neue Generation der Apple AirPods.

Rein optisch sind die AirPods (3. Generation) eine Mischung aus dem Vorgänger und der Pro-Variante. Das ist gut, denn damit gehen auch viele Funktionen des großen Bruders wie Adaptive EQ und 3D-Klang via Spatial Audio sowie Dolby Atmos einher. Klanglich sind die 3er deutlich besser als ihre Vorgänger und auf Augenhöhe mit den Pro.

Apple AirPods 3: Pro-Funktionen zum Rekord-Tiefpreis

Stil In-Ear-Kopfhörer Akkulaufzeit bis zu 6 Stunden Schutzart IPX4 (Schweiß und Spritzwasser) Adaptive EQ ✔️ 3D-Klang ✔️ Ladecase ✔️ Ladezyklen mit Ladecase 3 Qualitätsurteil der Stiftung Warentest 2,1 Kundenzufriedenheit ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

Apple AirPods 3: die In-Ear-Kopfhörer von Apple im Detail

Die AirPods 3 ähneln den AirPods Pro. Die neuen Apple-Kopfhörer verfügen über 3D-Audio, eine starke Klangqualität sowie eine bessere Akkulaufzeit. © Apple

Die 3. Generation der Apple AirPods verfügt wie die Pro-Variante über 3D-Audio mit dynamischem Head Tracking. Damit sorgen die Kopfhörer für Sound überall um Sie herum. Sie erleben Musik, Serien und Filme dreidimensional. Schaffen Sie Ihr ganz eigenes Kinoerlebnis.

Der Adaptive EQ passt den Sound automatisch an die Form Ihrer Ohren an. Die nach innen gerichteten Mikrofone erfassen genau, was Sie hören, und stellen daraufhin die niedrigen und mittleren Frequenzen ein. Die AirPods 3 sind zudem mit einem dynamischen Treiber ausgestattet, die für viel Bass und eine außergewöhnliche Klangqualität sorgen.

Sport bei Regen? Mit den Apple AirPods 3 kein Problem. Die In-Ear-Modelle verfügen über IPX4 und sind somit vor Schweiß und Spritzwasser geschützt. Über den Drucksensor, den schon die AirPods Pro besitzen, haben Sie die volle Kontrolle und können zwischen einzelnen Titel hin- und herspringen.