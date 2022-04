Apple HomePod: Jetzt um 90 Euro reduziert

Von: Olga Krockauer

HomePod, der smarte Lautsprecher von Apple, passt sich der Umgebung an und liefert exzellenten Klang – egal, wo er steht. © eBay

Der intelligente Lautsprecher HomePod von Apple überzeugt mit seiner starken Performance. Unabhängig davon, wo er steht, liefert er den einwandfreien Hi-Fi Sound. Denn der kleine Alltagshelfer passt sich der Umgebung einfach an! Jetzt erhalten Sie das Gerät refurbished 27 % günstiger.

Elegantes Design, hervorragende Leistung: Der revolutionäre Lautsprecher – in gewohnter Top-Qualität von Apple – kann nicht nur Musik. Er kombiniert modernste Audiotechnologien mit fortschrittlicher Software. Der HomePod ist mit Apple Music und Siri kompatibel und übernimmt per Sprachsteuerung Ihre alltäglichen Aufgaben, wie die für Ihr Smart Home. Bei eBay finden Sie den Apple HomePod Hi-Fi Sound A8 Chip jetzt für nur 239,90-Euro. Das exklusive WOW!-Angebot bestellen Sie ohne jedes Risiko. Sie genießen den eBay-Käuferschutz und sind mit einer Geld-zurück-Garantie abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos.

Apple HomePod: 239,90 € statt 329,00 €

Apple HomePod: technische Details im Überblick

Breite 142 mm Höhe 172 mm Form Oval Gewicht 2,5 kg Kompatibilität mit iOS ✔️ Kompatibilität mit Android ❌ Sprachsteuerung via Siri ✔️ Konnektivität Wi-Fi Farbe Weiß, Spacegrau

Hörerlebnis der besonderen Art: praktische Extra-Features des Apple HomePod

Der ca. 18 cm hohe Smart Speaker beherbergt acht Treiber. Sein 4-Zoll Subwoofer ist nach oben gerichtet. Das Ergebnis: satter Bass und präziser Klang, der den Raum ausfüllt. Zudem hat das intelligente Gerät einen Ring aus sechs Fernfeldmikrofonen. Diese sorgen dafür, dass jedes Geräusch in der Umgebung erfasst wird. So passt der HomePod seine Leistung entsprechend an – und versteht Ihre Sprachbefehle sogar aus Entfernung. Sein Bluetooth 5.0 ist nicht wie gewohnt zur Musikwiedergabe da: Der kleine, leistungsstarke Lautsprecher tauscht per BLE (Bluetooth Low Energy) mit anderen Smart Home Geräten Daten aus.

Um Musik zu übertragen, braucht es die hauseigene Lösung von Apple: AirPlay. Damit transportieren Sie Inhalte von Ihrem iPhone oder iPad – via WLAN – an Ihren HomePod. Diese Verbindung ist stabil und ermöglicht hohe Bitraten. Dabei nutzen Sie Ihr iPhone oder iPad während der Wiedergabe einfach weiter – ohne Störung oder Qualitätsverlust.

