Apple iPhone 12-Deal: Warum sich der Kauf jetzt lohnt

Von: Nina Dudek

Teilen

Apple iPhone 12 256 GB inkl 1 Jahr Apple Garantie wie neu © asgoodasnew-dealz

Das iPhone 12 war für Apple der Startschuss in eine neue Smartphone-Generation. Heute ist das iPhone 12 gefragt wie nie – denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Von den Experten der Redaktion Chip gab es nur ein Testurteil: „sehr gut“. Daran lässt sich nicht rütteln, auch, wenn das iPhone 12 bereits neuere Nachkommen wie das iPhone 13 oder das iPhone 14 hat. Dass das 12-er ein Dauerbrenner ist, liegt unter anderem einfach daran, dass das iPhone 12 ist ein hervorragendes Smartphone ist und kaum Abstriche gegenüber der Pro-Variante macht. Im Test bei Chip begeistert es mit einer Spitzen-Performance, langer Akkulaufzeit und hochqualitativem OLED-Display. Bei eBay gibt es das iPhone 12 jetzt für nur 818 Euro.

iPhone 12 bei eBay bestellen

Dieses Refurbished-Modell gibt es inklusive 1 Jahr Apple Garantie, es wird direkt von Apple neu eingeschweißt verkauft.

Das spricht für den Kauf des iPhone 12

Geschwindigkeit: Das iPhone 12 ist mit dem neuesten 5G ausgerüstet. Damit bietet das Smartphone von Apple superschnelle Downloads und Streaming in höchster Qualität. Die Spiele fühlen sich reaktionsschneller an, die Interaktivität geschieht quasi in Echtzeit. Apropos Geschwindigkeit: Der A14 Bionic ist der schnellste Chip in einem Smartphone. Die 16-Core Neural Engine erledigt in jeder Sekunde Billionen von Rechenoperationen. Die superhohe Effizienz sorgt für eine lange Batterielaufzeit.

Display: Das Super-Retina-XDR-Display hat eine Größe von 6,1 Zoll (15,49 cm). Laut Apple ist es das beste iPhone-Display aller Zeiten und bietet einen unglaublichen Kontrast und eine höhere Auflösung. Auch der Schutz spielt beim neuen iPhone 12 eine große Rolle: Mit Ceramic Shield hat das Display eine viermal bessere Sturzfestigkeit im Vergleich zu den Vorgänger-Modellen.

Kamera: Das fortschrittliche Zwei-Kamera-System mit 12 Megapixel Ultraweitwinkel- und Weitwinkelobjektiv sorgt dafür, dass Fotos – sogar Selfies – im Nachtmodus viel detaillierter als zuvor aussehen. Die Weitwinkelkamera erfasst 27 Prozent mehr Licht. Auch die Videos gelingen nun in 4K Dolby Vision HDR. Die 10-Bit-HDR-Aufnahme liefert 60 Mal mehr Farben als ein 8-Bit-Video.

Sonstiges: Mit dem neuen Betriebssystem iOS 14 befinden sich neue Widgets auf dem Homescreen. Das iPhone 12 unterstützt MagSafe-Zubehör zum einfachen Andocken und kabellosen Laden. Der zertifizierte IP68-Wasserschutz lässt Ihr iPhone 12 auch unter Wasser nicht im Stich. Das Smartphone ist staubdicht und bietet einen Schutz vor dauerndem Untertauchen bis maximal 1,5 Meter Tiefe für maximal 30 Minuten,

iPhone 12 bei eBay bestellen