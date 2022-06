Apple MacBook Pro 13“ – 2018er-Modell jetzt 200,- Euro günstiger

Von: Philipp Mosthaf

Außen unverändert, innen schnellere Prozessoren und mehr Speicher: Apple hat seine Notebooks der MacBook-Pro-Reihe überarbeitet. © Apple

Das Apple MacBook Pro 13“ überzeugt durch eine ausgezeichnete Performance und ist als Premium-Laptop vielseitig einsetzbar. Nun gibt es das MacBook Pro (2018) zum Spitzenpreis.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das Apple MacBook Pro mit 13,3-Zoll-Display ist ein vielseitig, einsetzbares Notebook, das mit reichlich Arbeitsspeicher, 512 GB SSD-Speicher sowie einem leistungsstarken Intel i7-Prozessor ausgestattet ist. Das MacBook Pro aus dem Jahr 2018 ist so auch heute noch in Mode – getreu dem Motto „Old, but gold“. Nun ist das MacBook Pro 13“ sage und schreibe 200,- Euro reduziert 🛒. Sie bezahlen aktuell bei eBay nur 849,- Euro, die UVP liegt bei 1.049,- Euro. Beim Kauf von mindestens zwei Modellen können Sie noch mehr sparen. In diesem Fall werden nur 806,55 Euro pro MacBook fällig.

Wie ist das möglich? Bei eBay gibt es regelmäßig Top-Produkte von namhaften Herstellern zum Spitzenpreis. Hierbei handelt es sich um refurbished Produkte. Dies sind neuwertige Produkte, die geprüft, getestet und gereinigt wurden. Zertifizierte refurbished Artikel funktionieren zu 100 % und befinden sich in einem hervorragenden Zustand. Auch das Apple iPad Air der 4. Generation gibt es aktuell zum Rekord-Tiefpreis.

Das Neue, beim aktuelle Apple MacBook Pro 13,3-Zoll (2018) (MR9R2D/A), steckt im Inneren. So wird das Design-starke Notebook nun auch von einem Prozessor der Coffee-Lake Generation angetrieben. Im Test hebt das die Gesamtperformance des MacBooks und ermöglicht wie gewohnt eine universelle Einsatzmöglichkeit des Premium-Laptops. Einzige Schwachstellen bleiben allerdings die Anschlussmöglichkeiten und eine überraschend langsame SSD als Speichermedium.

Apple MacBook Pro 13“: die technischen Details auf einen Blick

Arbeitsspeicher 16 GB RAM Speicherplatz 512 GB SSD Prozessor Intel Core i7 der 8 Gen. (2,70 GHz / Turbo Boost bis zu 4,5 GHz) Display Retina-Display Displaygröße 13,3 Zoll Bildschirmauflösung 2560 x 1600 Pixel Grafikprozessor Intel Iris Plus Graphics 655 Anschlüsse 4x Thunderbolt 3 USB-C-Anschlüsse Touch Bar mit integriertem Touch-ID-Sensor ✔️