Apple Watch 6 mit 40-mm-Gehäuse – jetzt 42 % reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Die Apple Watch 6 ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einem Sportarmband geliefert. © Apple Inc.

Die Apple Watch 6 zählt zu den beliebtesten Smartwatches auf dem Markt. Aktuell gibt es das Spitzenmodell bei eBay zum Rekord-Tiefpreis – nur 249,90 Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Apple-Jünger aufgepasst! Aktuell gibt es bei eBay die Apple Watch 6 zum absoluten Tiefpreis. Für die Smartwatch werden nur 249,90 Euro fällig. Die Apple Watch 7, das neueste Modell aus Cubertino, ist um einiges teurer, mindestens 400,- Euro werden aktuell aufgerufen. Ob die Apple Watch 7 wirklich so viel besser als die Watch 6 ist, verraten wir Ihnen hier. Dagegen lohnt sich auch ein Vergleich zwischen der Series 6 und der Apple Watch SE. Wie ist es nun möglich, dass die Watch 6 so günstig bei eBay erhältlich ist? Refurbished lautet der Trick. Bei der Apple-Smartwatch handelt es sich um ein neuwertiges Produkt. Die Watch 6 ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Apple Watch 6 extrem günstig – was bedeutet refurbished?

Bei der Apple Watch 6 handelt es sich um eine komplett neuwertige Kundenretoure oder Demoware. Das Gerät wurde anschließend auf Herz und Nieren geprüft und ist zu 100 Prozent funktionsfähig. Lediglich die Verpackung ist neutral und besitzt kein Apple-Branding. So erhalten Sie also eine quasi neue Smartwatch zum Spitzenpreis. Besser geht es nicht.

Apple Watch 6: die wichtigsten Features der Smartwatch

Die Apple Watch 6 ist mit einem S6-SiP-Prozessor ausgerüstet und ist damit bis zu 20 % schneller als der Vorgänger, die Apple Watch 5 . Zudem ist das Always-On Retina Display im Freien 2,5-mal heller.

. Zudem ist das Always-On Retina Display im Freien 2,5-mal heller. Apropos Handgelenk: Durch die Apple Watch können Sie jederzeit den Sauerstoffgehalt in Ihrem Blut messen , ein neuer Sensor und eine neue App machen es möglich. Über die EKG-App können Sie den Herzrhythmus überprüfen.

, ein neuer Sensor und eine neue App machen es möglich. Über die EKG-App können Sie den Herzrhythmus überprüfen. Mit der Apple Watch 6 können Sie Trainings und Workout wie Running, Gehen, Wandern, Radfahren, Crosstrainer, Yoga, Tanzen und mehr tracken. Dank des schwimmfesten Designs bis zu 50 Meter Wassertiefe ist auch ein Training im Wasser problemlos möglich. Mit dem GPS-Modell kann zudem die zurückgelegte Strecke aufgezeichnet werden.

ist auch ein Training im Wasser problemlos möglich. Mit dem GPS-Modell kann zudem die zurückgelegte Strecke aufgezeichnet werden. Nicht nur beim Sport gibt die Apple Watch 6 eine gute Figur ab: Mit der GPS-Variante können Sie Anrufe tätigen und Textnachrichten vom Handgelenk aus beantworten. Entscheiden Sie selbst, welche Push-Nachrichten auf dem Display der Watch erscheinen. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Mit Apple Pay ist auch komfortables Bezahlen möglich. Das Flugticket auf Papier? Muss nicht mehr sein. Dank der Wallet können Sie den QR-Code auch auf die Uhr laden. Halten Sie einfach Ihr Handgelenk an den Scanner und schon sind Sie abflugbereit.

Apple Watch 6: die technischen Daten

Speicherplatz 32 GB Gehäuse 40 mm Prozessor S6 SiP mit 64‑Bit Dual-Core Prozessor Abmessungen 40 x 34 x 10,7 mm Gewicht Aluminiumgehäuse 30,5 g Display Always-On Retina LTPO OLED Display Wasserschutz bis 50 Meter Konnektivität Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 EKG ✔️ Blutsauerstoff ✔️ Sturzerkennung ✔️ Ausstattung Kompass, GPS/GNSS, Höhenmesser, Apple Pay Lieferumfang Apple Watch 6, Sportarmband, magnetisches Ladekabel (1 m)