Apple Watch 6 – Top-Smartwatch jetzt zum Rekord-Tiefpreis

Von: Philipp Mosthaf

Die Apple Watch 6 bietet zahlreiche Funktionen und eine umfangreiche Ausstattung. Ob Sport, Freizeit oder Beruf – auf die Smartwatch ist Verlass. © Apple Inc.

Die Apple Watch 6 zählt zu den besten Smartwatches auf dem Markt. Das Modell verfügt über jede Menge Funktionen. Nun gibt es die Watch 6 für starke 240 Euro bei eBay.

Die Apple Watch 6 ist der perfekte Begleiter für den Alltag. Erfassen Sie Ihre Workouts wie Laufen, Gehen, Schwimmen, Radfahren und mehr. Nehmen Sie Anrufe an und versenden Sie Nachrichten – ganz bequem ohne Smartphone, das Sie in der Tasche lassen können. Auch in puncto Gesundheit hat die Apple Watch 6 einen großen Sprung nach vorne gemacht. Neben Herzfrequenz können Sie jetzt auch den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Zudem kann ein EKG vom Handgelenk aus gemacht werden. Die Apple Watch 6 verfügt über alle Funktionen, die Sie benötigen. Zudem gibt es auch jede Menge Tipps und Tricks, um das Maximale aus der Apple Watch herauszuholen. Lesen Sie hier den Unterschied zwischen der Apple Watch 6 und der Apple Watch SE.

Jetzt gibt es die Top-Smartwatch zum absoluten Knallerpreis. Sparen Sie bei eBay aktuell starke 44 % und bezahlen so nur 239,90 Euro. Wie das möglich ist? Es handelt sich bei der Apple Watch 6 um eine neuwertige Kundenretoure. Diese refurbished Produkte sind von zertifizierten Händlern geprüft und damit technisch einwandfrei. Wie neu, nur besser! Sie haben auch noch ein neues iPhone? Dann lässt sich die Apple Watch ganz einfach mit dem iPhone koppeln. Die Apple Watch Series 6 erfordert ein iPhone 6s oder neuer mit Betriebssystem iOS 14 oder neuer.

Apple Watch 6: die technischen Details auf einen Blick

Modell 40 mm Aluminiumgehäuse Display Always-On Retina Display Erhältliche Farben Grau/Schwarz, Blau Speicher 32 GB Chip S6 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor Konnektivität GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Wasserschutz bis 50 Meter Akkukapazität Bis zu 18 Stunden Immer aktiver Höhenmesser ✔️ Unterstützt Apple Pay ✔️ EKG ✔️ Blutsauerstoff-Sensor ✔️

