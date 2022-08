ASUS Gaming-Notebook ROG Strix G17 im Angebot: 24 % reduziert

Von: Nina Dudek

Teilen

ASUS ROG Strix G17 Laptop um 400 € günstiger © Amazon

Ganze 400 € sparen Sie derzeit bei Amazon beim Kauf des ASUS ROG Strix G17 Laptops. Ein Markenprodukt mit 17,3 Zoll Bildschirm, 16GB RAM und 512 GB Festplatte für 1.299 € statt 1.699 €.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das ASUS ROG Strix G17 punktet mit enormer Leistung, verbaut in einem kompakten und widerstandsfähigen Gaming-Laptop, das es derzeit bei Amazon für 1.299 Euro statt 1.699 Euro gibt. Seine ultra-effizienten Multicore-Prozessoren basieren auf der weltweit fortschrittlichsten 7nm-Prozessorkerntechnologie: dem AMD Ryzen 7 Prozessor. Für geniale Grafik sorgt in diesem Modell der Serie G713RM-KH093W die NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU. Mit unschlagbar schnellen 360Hz erleben Sie auf dem nahezu randlosen NanoEdge-Display jede Sekunde Action und Abenteuer in bester Qualität. Präzise kontrollieren lässt sich das ASUS ROG Strix G17 mit einer optimierten Gaming-Tastatur und Aura Sync.

Zum Angebot bei Amazon

Weitere coole Gaming-Features:

Innovatives Flüssigmetall-Kühlsystem für dauerhaft hohe Taktraten ohne laute Lüfter.

Soundsystem mit seitlich installierten Lautsprechern, hohem Dynamikbereich und hoher Ausgangsleistung.

Reaktionsschnelle Gaming-Tastatur mit fünf Hotkeys, N Key Rollover und vier RGB beleuchteten Zonen.

16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher.

Schnelles WLAN dank Standard Wi-Fi 6E (802.11ax), 2,5 Gigabit LAN.

USB-C-Port für schnelle Konnektivität und enorme Bandbreite.

Zum Angebot bei Amazon

Technische Daten des ASUS ROG Strix G17 im Überblick

Modell/Serie: G713RM-KH093W Maße: ‎39,5 x 28,2 x 2,34 cm; 2,9 Kilogramm Bildschirmauflösung: ‎1920 x 1080 Pixel, 360Hz/3ms Display: ‎NanoEdge-Display (16:9) Widescreen, 360Hz; 43,9 cm (17'') IPS Full-HDmit LED-Hintergrundbeleuchtung 1920x1080 Pixel, Prozessor: AMD Ryzen 7 6800H Prozessor (Octa-Core) 3.2GHz mit Turbo-Boost bis zu 4.7GHz, 16MB Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3060 - 6GB GDDR6 Arbeitsspeicher: 16GB DDR5-4800 (2x 8GB Module, 2 Slots, max. 32GB) Sound: 2 Lautsprecher Dolby Atmos, Smart Amp Array-Mikrofon Akku: (Li-Ionen, 4 Zellen, 90Wh), 12 Stunden