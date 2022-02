Atmungsaktive Bettdecken von Third of Life: Die besten Decken

Von: Ömer Kayali

Third of Life hat sich auf Bettprodukte spezialisiert. © michaeljung/PantherMedia

Eine atmungsaktive Bettdecke gewährleistet ein optimales Schlafklima und einen erholsamen Schlaf. Wir stellen die besten Modelle von Third of Life vor.

Eine Bettdecke* erfüllt vor allem einen Zweck: Sie hält uns im Schlaf warm. Aber ist die Temperatur darunter zu hoch, führt das zu stärkerem Schwitzen. Das kann einem den erholsamen Schlaf kosten. Eine funktionale und qualitativ hochwertige Decke verhindert das. Sie ist atmungsaktiv und sorgt dafür, dass uns darunter nie zu warm wird. Unabhängig von der Jahreszeit ist das Schlafklima stets optimal. Eine gute Anlaufstelle für allerlei Schlafprodukte sind die Experten von Third of Life. Dort finden Sie auch eine Auswahl an atmungsaktiven Bettdecken, die wir hier im Folgenden vorstellen.

BLANCO – atmungsaktive Decke von Third of Life

Bettdecke BLANCO © Third of Life

BLANCO Sommerdecke ab 49,95€ – zum Angebot

BLANCO Ganzjahresdecke ab 54,95€ – zum Angebot

atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend durch Hohlfaser-Füllung

Peachskin-Veredelung – besonders weich und flauschig

als Sommerdecke oder Ganzjahresdecke

spezieller Sanitized-Schutz gegen Bakterien, Milben und Gerüche

erhältlich in unterschiedlichen Größen für Einzel-, Doppel- und Kinderbetten

Volle Kaufempfehlung für diese Decke! Sie ist kuschelig und temperaturausgleichend, ich bin sehr zufrieden. Ein großes Lob auch an den Kundenservice: noch nie so zuvorkommende Mitarbeiterin erlebt!

AERO ActiveClima – atmungsaktive Bettdecke von Third of Life

AERO ActiveClima Bettdecke © Third of Life

AERO ActiveClima Sommerdecke ab 74,95€ – zum Angebot

AERO ActiveClima Ganzjahresdecke ab 89,95€ – zum Angebot

AERO ActiveClima 4-Jahreszeiten-Bettdecke ab 149,95€ – zum Angebot

atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende VentiFill Active Faserfüllung

Ventilationszonen aus Mesh

als Sommerdecke, Ganzjahresdecke oder mehrlagige 4-Jahreszeiten-Decke

erhältlich in unterschiedlichen Größen für Einzel-, Doppel- und Kinderbetten

Die Decke reicht mir das ganze Jahr über, ich muss sie nicht mehr wechseln. Sehr gut!

inSPIRO – atmungsaktive Bettdecke von Third of Life

inSPIRO Bettdecke © Third of Life

inSPIRO Bettdecke ab 99,95€ – zum Angebot

atmungsaktiv durch Duo-Fasertechnologie

leicht, weich und pflegeleicht

ausgezeichnete Wärmeleistung und guter Feuchtetransport

Maße: 200 x 200cm

Es ist mir noch ein Rätsel, wie eine so leichte Decke doch so warm halten kann, aber ich hinterfrage das lieber nicht, sondern freue mich einfach daran.

