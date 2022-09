Audi Winterreifen: 4 original Kompletträder-Sätze mit sattem Rabatt

Auto winterfit

Audi Winterreifen zum Angebotspreis: Mit Rabattcode sichern Sie sich 10 Prozent Preisnachlass auf nagelneue original Winterreifen-Kompletträder-Sets von Audi.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie.

Langsam, aber sicher ist es wieder an der Zeit, an Winterreifen zu denken. Denn von Oktober bis Ostern gilt die Empfehlung: Sommerreifen gegen Winterreifen tauschen, eine zeitlich gebundene Winterreifenpflicht in Deutschland gibt es allerdings nicht. Sind Ihre Winterreifen von der letzten Saison überhaupt noch wintertauglich? Ein Blick auf die alten Reifen lohnt sich jetzt vor allem für Audi-Besitzer. Denn bei eBay sparen Sie mit dem Rabattcode AUDI22 10 Prozent auf original Audi-Kompletträder im Set mit Winterbereifung.

Test: Sind Ihre Winterreifen noch in Ordnung? Das lässt sich ganz einfach mit einer 1-Euro-Münze noch vor dem nächsten Einsatz testen: Denn der goldene Rand der Münze misst exakt drei Millimeter. Verschwindet er komplett im Reifenprofil, wenn Sie die Münze in die Mitte des Reifens halten, ist in der Regel noch alles in Ordnung.

AUDI Winterreifen: 4 Winterkompletträder Q4 e-tron 235/55 R19 101T

+ Original Audi Q4 e-tron Winterkompletträder 10-Speichen Lamina 235/55 R19 101T © Audi

Set-Preis 1.779,90 € Artikelzustand neue Original AUDI Reifen Reifenbreite 8,0J/235/255 Reifenquerschnitt 55/50 Felgen 10-Speichen Lamina, Aluminium Reifenhersteller Bridgestone Lochzahl 5 Geschwindigkeitsindex T: bis 190 km/h

AUDI Winterreifen: A1 GB Winterkompletträder 5-Arm-Carabus Reverse schwarz 215/45 R17

+ Original Audi A1 GB Winterkompletträder 5-Arm-Carabus Reverse schwarz 215/45 R17 © Audi

Set-Preis 1.642,90 € Artikelzustand neue Original AUDI Reifen Reifenbreite 7.5J/215 Reifenquerschnitt 45 Felgen 5-Arm-Carabus Reverse schwarz, Aluminium Reifenhersteller Hankook Lochzahl 5 Geschwindigkeitsindex W: bis 270 km/h

AUDI Winterreifen: A3 8Y Winterkompletträder 5-V-Speichen-Acumen schwarz 225/40 R18

+ Original Audi A3 8Y Winterkompletträder 5-V-Speichen-Acumen schwarz 225/40 R18 © Audi

Set-Preis 1.958,90 € Artikelzustand neue Original AUDI Reifen Reifenbreite 8J/225 Reifenquerschnitt 40 Felgen 5-V-Speichen-Acumen schwarz, Aluminium Reifenhersteller Bridgestone Lochzahl 5 Geschwindigkeitsindex V: bis 240 km/h

AUDI Winterreifen: A1 GB Winterkompletträder 16 Zoll 205/60 R16 92H Bridge. DOT 04/21

+ Original Audi A1 GB Winterkompletträder 16 Zoll 205/60 R16 92H Bridge. DOT 04/21 © Audi

