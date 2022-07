Ideal für den Ausflug zum See: Aufblasbares Schlauchboot jetzt stark reduziert

Von: Ömer Kayali

Mit einem Schlauchboot können Sie auf Gewässern auf Erkundungstour gehen. © Chris DeSilver/PantherMedia

Das Kesser Schlauchboot für vier Personen gibt es derzeit inklusive Pumpe zum fast halben Preis bei eBay.

Bei sommerlichen Temperaturen geht doch nichts über eine Abkühlung im See. Wer nicht gerne weit schwimmt, aber trotzdem aufs Wasser will, der kann das Gewässer auch auf einem Boot erkunden. An den meisten Seen ist es möglich, ein Boot zu mieten. Schließlich haben nicht viele Leute eines, welches sie gerade mitnehmen können. Eine Alternative zum Mietboot stellen Schlauchboote dar. Diese lassen sich recht einfach transportieren und sind mit einer Luftpumpe schnell einsatzbereit. Natürlich können Sie mit einem Schlauchboot auch auf anderen Gewässern außer Seen schippern – sie können sie zum Beispiel mit in den Urlaub nehmen, wenn Sie ans Meer fahren. Bei eBay erhalten Sie derzeit 48 Prozent Rabatt auf ein Schlauchboot der Marke Kesser für bis zu vier Personen. Sie sparen fast 400 Euro beim Kauf.

Kesser Schlauchboot für vier Personen: Jetzt 48 % günstiger

Kesser Schlauchboot. © Kesser

Stabiler Boden aus Aluminium : Dass ein Schlauchboot im Laufe des Tages Luft verliert, lässt sich kaum vermeiden. Damit Sie stets einen stabilen Stand haben, verfügt das Boot von Kesser über Aluminium-Bodenplatten.

: Dass ein Schlauchboot im Laufe des Tages Luft verliert, lässt sich kaum vermeiden. Damit Sie stets einen stabilen Stand haben, verfügt das Boot von Kesser über Aluminium-Bodenplatten. Mitgelieferte Paddel und Luftpumpe : Im Lieferumfang sind zwei Paddel enthalten, die Sie links und rechts am Boot befestigen. Und mit der mitgelieferten Luftpumpe haben Sie das Schlauchboot in kurzer Zeit aufgepumpt und einsatzbereit.

: Im Lieferumfang sind zwei Paddel enthalten, die Sie links und rechts am Boot befestigen. Und mit der mitgelieferten Luftpumpe haben Sie das Schlauchboot in kurzer Zeit aufgepumpt und einsatzbereit. Reparaturset inklusive : Für den Fall der Fälle ist auch ein Reparaturset enthalten, mit dem Sie Risse und Löcher schnell flicken können.

: Für den Fall der Fälle ist auch ein Reparaturset enthalten, mit dem Sie Risse und Löcher schnell flicken können. Für unterschiedliche Gewässer geeignet: Für Seen, Flüsse, Buchten und küstennahe Gewässer im Salz- und Süßwasser.

Maße 320 x 155 cm Sitzbänke 2 für bis zu 4 Personen Material PVC und Aluminiumboden Maximales Gewicht 505 kg Geeignete Außenbordmotoren bis zu 11 kW / 15 PS Sitzbänke abnehmbar ✔️ Transporttasche ✔️ Lieferumfang Schlauchboot, 4 Aluböden, 3 Ventile, Kielventil, 2 Paddel, Luftpumpe, Transporttasche, Reparatur-Kit, 2 Sitzbänke, Anleitung