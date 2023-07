Das beste Tagesgeldkonto mit bis zu 3,7 % – hier sparen Sie am meisten

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Nein, das Sparschwein hat längst ausgedient. Mit einem Tagesgeldkonto können Sie nun wieder fleißig sparen. © Andrey Popov / PantherMedia

Ein Tagesgeldkonto lohnt sich endlich wieder! Verschiedene Banken bieten mittlerweile bis zu 3,7 Prozent Zinsen an. Finden Sie hier die besten Angebote.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen in den vergangenen Monaten kräftig angehoben. Damit wollen die Währungshüter die Inflation eindämmen. Gut für alle Sparer, denn die Banken geben nun die Zinsen endlich an ihre Kunden weiter. Ein Tagesgeldkonto lohnt sich wieder. Aktuell bieten einige Banken bis zu 3,6 Prozent Zinsen p.a. an (Stand: 21.07.2023). Während bei manchen Geldinstituten der neue Zins nur für Neukunden gilt, gibt es bei einigen Banken das Tagesgeldkonto mit dem besten Zinssatz auch für Bestandskunden. Daher lohnt ein großer Tagesgeldkontovergleich.

Das beste Tagesgeldkonto – hier sparen Sie am meisten

Die besten Angebote für Neu- und Bestandskunden:

Das beste Tagesgeldkonto 2023 für Neukunden:

Was sind die Vorteile eines Tagesgeldkontos?

Ein Tagesgeldkonto ist eine clevere Möglichkeit, Ihr Geld sicher anzulegen und dabei trotzdem jederzeit darauf zugreifen zu können.

Sicherheit: Ihr Geld ist gut geschützt! Mit einem Tagesgeldkonto legen Sie Ihre Ersparnisse bei einer Bank an, die von staatlichen Institutionen überwacht wird. Das bedeutet, dass Ihre Einlagen durch bestimmte Sicherungssysteme geschützt sind, falls die Bank wider Erwarten in finanzielle Schwierigkeiten geraten sollte. Sie können also ruhig schlafen, denn Ihr Geld ist in guten Händen.

Ihr Geld ist gut geschützt! Mit einem Tagesgeldkonto legen Sie Ihre Ersparnisse bei einer Bank an, die von staatlichen Institutionen überwacht wird. Das bedeutet, dass Ihre Einlagen durch bestimmte Sicherungssysteme geschützt sind, falls die Bank wider Erwarten in finanzielle Schwierigkeiten geraten sollte. Sie können also ruhig schlafen, denn Ihr Geld ist in guten Händen. Keine Risiken: Anders als bei manchen anderen Anlageformen gibt es beim Tagesgeldkonto keine großen Risiken. Sie setzen Ihr Geld nicht in riskante Geschäfte oder Aktienmärkte ein. Stattdessen erhalten Sie eine feste Verzinsung für Ihr Guthaben – ähnlich wie Zinsen für das Geld, das Sie der Bank „leihen“.

Anders als bei manchen anderen Anlageformen gibt es beim Tagesgeldkonto keine großen Risiken. Sie setzen Ihr Geld nicht in riskante Geschäfte oder Aktienmärkte ein. Stattdessen erhalten Sie eine feste Verzinsung für Ihr Guthaben – ähnlich wie Zinsen für das Geld, das Sie der Bank „leihen“. Maximale Flexibilität: Das Tolle am Tagesgeldkonto ist die Flexibilität! Sie können jederzeit auf Ihr Geld zugreifen, wenn Sie es brauchen. Es gibt keine langen Kündigungsfristen oder festgelegten Laufzeiten, wie beispielsweise bei einem Festgeldkonto. Das macht das Tagesgeldkonto perfekt für Notfälle oder unvorhergesehene Ausgaben.

Das Tolle am Tagesgeldkonto ist die Flexibilität! Sie können jederzeit auf Ihr Geld zugreifen, wenn Sie es brauchen. Es gibt keine langen Kündigungsfristen oder festgelegten Laufzeiten, wie beispielsweise bei einem Festgeldkonto. Das macht das Tagesgeldkonto perfekt für Notfälle oder unvorhergesehene Ausgaben. Einfachheit: Die Eröffnung eines Tagesgeldkontos ist unkompliziert und schnell. Sie müssen nicht viel Papierkram erledigen oder Fachbegriffe verstehen. Die meisten Banken bieten eine einfache Online-Anmeldung an, bei der Sie nur wenige Angaben machen müssen.

Die Eröffnung eines Tagesgeldkontos ist unkompliziert und schnell. Sie müssen nicht viel Papierkram erledigen oder Fachbegriffe verstehen. Die meisten Banken bieten eine einfache Online-Anmeldung an, bei der Sie nur wenige Angaben machen müssen. Kleine Beträge willkommen: Sie müssen kein großes Vermögen haben, um von einem Tagesgeldkonto zu profitieren. Sie können bereits mit kleinen Beträgen starten und Ihr Guthaben nach und nach erhöhen. Bei den meisten Banken gibt es bereits ab einem Euro Zinsen.

Sie müssen kein großes Vermögen haben, um von einem Tagesgeldkonto zu profitieren. Sie können bereits mit kleinen Beträgen starten und Ihr Guthaben nach und nach erhöhen. Bei den meisten Banken gibt es bereits ab einem Euro Zinsen. Zinseszins-Effekt: Auch wenn die Zinsen derzeit niedrig sind, wirkt der sogenannte Zinseszins-Effekt auf lange Sicht zugunsten Ihres Guthabens. Das bedeutet, dass Sie nicht nur Zinsen auf Ihre ursprüngliche Einlage erhalten, sondern auch auf die bisherigen Zinsen – und das macht Ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit größer.

Ein Tagesgeldkonto bietet Sicherheit, Flexibilität und eine einfache Möglichkeit, Ihr Geld anzulegen, ohne sich mit komplizierten Finanzprodukten auseinandersetzen zu müssen. Es ist ideal, wenn Sie Ihre Ersparnisse einfach verwahren und dabei von möglichen Zinserträgen profitieren möchten. Denken Sie jedoch daran, dass die Zinsen variieren können und es lohnt sich, Angebote verschiedener Banken zu vergleichen, um das beste Angebot zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteur Philipp Mosthaf sorgfältig überprüf.