Der Trend zum Kleid 2023 – Barfußschuhe für Damen

Von: Nina Dudek

Barfußschuhe zum Kleid? Aber klar! Die schönsten Modelle © Yevhen Rychko/PantherMedia

Freigang für die Füße! 2023 wird es luftig, denn elegante Barfußschuhe für Damen liegen voll im Trend. Vergessen Sie klobige „Treter“, denn diese Modelle sind feminin und absolut salonfähig.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Kennen Sie das? Es ist heiß, das lockere Sommerkleid herrlich luftig – aber die Füße schwitzen in den Schuhen? Es rutscht oder klebt an der Sohle, die Riemchen scheuern und am liebsten möchte Frau barfuß gehen. Dann machen Sie das einfach! Also fast. Denn Barfußschuhe sorgen auch bei hohen Temperaturen für Barfuß-Gefühl.

Dabei sehen die neuen Barfußschuhe für Damen 2023 alles andere als klobig aus. Namhafte Hersteller wie Leguano oder Vibram haben Modelle auf den Markt gebracht, die perfekt zum weiblichen Sommerlook passen.

Die schönsten Barfußschuhe für Damen als Ballerinas

Einfach reinschlüpfen und wohlfühlen: Ballerinas sind der Klassiker unter den Sommerschuhen. Auch in der Barfußvariante, die 2023 sehr weiblich und elegant daherkommt.

Leguano STLYE

Leguano STLYE Barfußschuh mit Schleife © Leguano

Gesehen bei OTTO

Dieser Barfuß-Ballerina massiert die Fußreflexzonen, ist atmungsaktiv und darf in die Waschmaschine. In den Größen 37 bis 42 erhältlich.

Groundies Barfußschuh Lily

Groundies Barfußschuh Lily © OTTO

Echtleder-Ballerinas bestellen

Dieser Ballerina aus chromfrei gegerbtem Ziegenleder macht jede Bewegung mit. Die TrueSense Ballerinasohle gehört zu den dünnsten Sohlen unter den Barfußschuhen und sorgt für maximalen Bodenkontakt. Größen 38 bis 40.

Leguano Lady Loop

Leguano Lady Loop Ballerina © Leguano

Gratis-Versand bei Amazon

Ausgehfein zum „Kleinen Schwarzen“ oder als farblicher Alleskönner zum Büro-Outfit: Das Modell Loop von Leguano ist ein echter Klassiker, mit dem man immer richtig liegt. Pflegeleicht und maschinenwaschbar, in den Größen 36 bis 42.

Vibram VI-B Women

Vibram VI-B Women Barfußschuh © Vibram

Bei Amazon bestellen

Näher dran am Barfußlaufen geht kaum: Diese Ballerinas aus luftigem Mesh tragen das Markenzeichen des Herstellers Vibram – die getrennten Zehen. Das sogenannte „FiveFingers“-System unterstützt die Balance und stärkt den Fuß. In vier Farben und den Größen 35 bis 42 erhältlich.

Barfuß-Sandalen für Damen

Sandalen haben zwei entscheidende Vorteile: Sie sitzen dank Riemchen fest am Fuß und lassen das Fesselgelenk schmaler erscheinen. Gute Gründe also, 2023 das Sommeroutfit mit Barfuß-Sandalen aufzupeppen.

Leguano Jara

Leguano Jara Sandale © Leguano

Bei OTTO bestellen

Ein praktischer Klettverschluss, die geschlossene Ferse sowie ein verstellbares Knöchelriemchen sorgen bei diesem Modell für optimalen Halt. Ideal, wenn Sie sich sonst schnell Blasen laufen. Die Sohle stimuliert die Reflexzonen, Größen 36 bis 42.

virblatt Barfuß-Espandrillos

virblatt Barfuß-Espandrillos © Amazon

Nur 48,48 € bei Amazon

Espandrillos sind wohl die Urform des Barfußschuhs. Ihre dünne Natursohle aus 100 Prozent Hanffaser ist besonders hautfreundlich und atmungsaktiv, die Form einfach zeitlos und sie passen sowohl zu Hosen als auch Kleidern. Größen 36 bis 40.

Leguano Schlupf-Sandale

Leguano Schlupf-Sandale © Leguano

Hier bestellen

Bequem und leicht wie eine Socke, kleidsam wie eine Sandale. Mit diesem Modell hat Leguano den perfekten Sommermix aus „barfuß und angezogen“ geschaffen. In sechs verschiedenen Farben erhältlich, Größe XS (36/37) bis XL (44/45).

Magical Shoes Barfuß-Sandalen

Magical Shoes Damen Barfuß-Sandalen © Amazon

Bei Amazon bestellen

Sie lieben es natürlich? Dann sind diese minimalistischen Sandalen aus Leder von Magical Shoes perfekt. In fünf verschiedenen Farben erhältlich, ist für jeden Kleidungsstil das richtige Modell dabei. Größe 37 bis 43.

