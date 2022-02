Bauchschläferkissen: Die besten Kissen für Bauchschläfer

Von: Ömer Kayali

Bauchschläferkissen wurden speziell für das Schlafen in dieser Position entworfen. © Third of Life

Für Leute, die bevorzugt auf dem Bauch schlafen, gibt es spezielle Bauchschläferkissen, die Sie hier kaufen können.

Auf dem Rücken, auf der Seite oder auf dem Bauch: Jeder bevorzugt nachts eine bestimmte Schlafposition. Die Hauptsache ist, dass es bequem ist. Doch nicht jedes Kissen* eignet sich gleichermaßen für jede Position. Wer zum Beispiel auf der Seite schläft, muss sein Kissen wahrscheinlich einige Male „falten“, damit es hoch genug ist und der Nacken gestützt wird. Auch in der Bauchlage ist die richtige Positionierung von Kopf und Nacken gar nicht so einfach. Die Experten von Third of Life haben spezielle Bauchschläferkissen entwickelt, die sich bestens für diese Schlafposition eignen.

Bauchschläferkissen: Das sind die Merkmale

Ein häufiges Klagen von Bauchschläfern ist, dass sie unter Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen leiden, weil Kopf und Nacken zu hoch liegen. Daher sind dünnere Kissen für sie besser geeignet.

für sie besser geeignet. Aus diesem Grund liegen Sie auf einem Bauchschläferkissen etwas tiefer und der festere Härtegrad bringt die Wirbelsäule in eine gerade, ergonomische Position .

. Die Modelle von Third of Life verfügen zudem über besonderen, druckentlastenden Visco-Schaum und abgerundete Kanten, durch die sie sich bestens für Bauschläfer eignen.

Bauchschläferkissen HADAR von Third of Life

Bauchschläferkissen HADAR © Third of Life

Bauchschläferkissen HADAR für 69,95€ – zum Angebot

speziell für Bauchschläfer – geringe Nackenbelastung

niedrige Höhe: nur 6 cm

etwas härterer Visco-Schaumkern

thermoregulierender Kissenbezug

optimale Belüftung dank Ventilationskanäle

Maße: 40 x 80 x 6 cm

Bauchschläferkissen MIZAR von Third of Life – besonders weich

Bauchschläferkissen MIZAR © Third of Life

Bauchschläferkissen MIZAR für 69,95€ – zum Angebot

speziell für Bauchschläfer – geringe Nackenbelastung

niedrige Höhe: nur 7 cm

etwas weicherer Visco-Schaumkern als das HADAR Bauchschläferkissen

thermoregulierender Kissenbezug

optimale Belüftung dank Ventilationskanäle

Maße: 40 x 60 x 7 cm

