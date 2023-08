Kaffeevollautomaten im OTTO-Ausverkauf: Mindestens 50 % Rabatt auf De‘Longhi, Siemens & Krups

Von: Ömer Kayali

Sparen Sie über 50 Prozent auf Kaffeevollautomaten von De‘Longhi, Siemens oder Krups bei OTTO. Verschiedene Modelle sind dort stark reduziert.

Schnelles Tässchen gefällig? Hier gibt‘s Kaffeevollautomaten im Angebot. © De‘Longhi/Siemens (Montage)

Ein frisch gebrühter Kaffee am Morgen, ist für viele Menschen die Voraussetzung für einen perfekten Start in den Tag. Ein Kaffeevollautomat macht dies noch einfacher und zeitsparender. Er erspart Ihnen lästiges Hantieren mit Kaffeepulver oder Filter, stattdessen sorgt die Maschine für perfekte Aromen und Crema auf Knopfdruck. Kaffeemaschinen sind aber nicht gerade günstig – zumindest im Normalfall. Momentan bekommen Sie bei OTTO Kaffeevollautomaten von De‘Longhi, Siemens und Krups zu Sparpreisen. Die Angebote sind so verlockend wie der Duft frisch gebrühten Kaffees am Morgen – dank Rabatten von mindestens 50 Prozent.

Kaffeevollautomat günstig kaufen bei OTTO: Die Angebote in der Übersicht

Welche Modelle sind reduziert? Im OTTO-Sale finden sie unterschiedliche Kaffeevollautomaten aller drei Hersteller. Die Preisspanne liegt zwischen rund 300 und 700 Euro. Hier finden Sie alle verfügbaren Angebote aufgelistet:

Wie lange sind die Rabatte gültig? Einige Kaffeemaschinen sind laut OTTO nur diesen Monat im Angebot. Somit haben Sie noch genug Zeit, um von den Vergünstigungen zu profitieren. Natürlich sind die Angebote aber nur gültig, solange der Vorrat nicht ausgeschöpft und die Produkte nicht ausverkauft sind.

