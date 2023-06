Wassersport im Urlaub – Action und Spaß auf und am Wasser

Von: Philipp Mosthaf

Spaß, Action und Unterhaltung – Wassersport im und ums Wasser erfreuen sich großer Beliebtheit. © Arne Trautmann / PantherMedia

Wird Ihnen am Strand oder am See auch schnell langweilig? Mit diesen Wassersportarten sorgen Sie für genügend Action im Urlaub.

Sommer, Sonne, Sonnenschein! Im Urlaub ist für viele (aktive) Erholung angesagt. Wer dennoch etwas Action im oder am Wasser braucht und nicht nur die Beine hochlegen will, hat viele Möglichkeiten. Wassersportarten erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch viele Sportarten sind entweder sehr kostspielig (zum Beispiel Segeln oder Wakeboarden) oder der Transport ist nicht gerade einfach (Kajak). Dennoch gibt es eine große Anzahl an beliebten Wassersportarten für den Urlaub. Wir haben eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Die beliebtesten Wassersportarten im Urlaub

Stand-up-Paddling – seit Jahren die Trendsportart im Sommer

Die Natur genießen und gleichzeitig – fast unbemerkt – den Körper trainieren. Mit Stand-up-Paddling funktioniert das spielend leicht. © Erik Reis / PantherMedia

Ob im See oder im Meer, man sieht sie überall: Stand-up-Paddler! Stand-up-Paddling – gerne auch Supen genannt – ist die ultimative Sportart für den Sommer. Ob Anfänger oder Profi – alle können auf flachen Gewässern der Trendsportart nachgehen. Je nach Größe, Gewicht und Level gibt es unterschiedliche SUP-Boards. Doch warum ist Stand-up-Paddling so beliebt? Mit SUP trainieren Sie den ganzen Körper. Die Körpermitte wird ebenso trainiert, wie die Ausdauer, das Gleichgewicht und die Flexibilität. Das Beste: Fortgeschrittene können den Sport beinahe das ganze Jahr über ausüben, da sie dafür nicht ins Wasser müssen. Auch der Transport ist sehr einfach, da die Boards aufblasbar sind und somit sehr gut verstaut werden können.

Empfehlenswerte SUP-Boards

Welches SUP-Board? Unser Tipp Achten Sie beim Kauf eines SUP-Boards unbedingt auf ein aufblasbares Modell. Die meisten Boards sind im Set mit reichlich Zubehör erhältlich. Ein Paddel, mindestens eine Finne, eine Luftpumpe und ein Transportrucksack sollten auf jeden Fall dabei sein. Manche Hersteller bieten zudem noch einen Kajak-Sitz dazu an. Das Zubehör ist für die teilweise großen Preisunterschiede mitverantwortlich.

Schnorcheln

Unvergesslichen Erlebnisse und der perfekte Zeitpunkt für ein atemberaubendes Foto – erkunden Sie beim Schnorcheln die Unterwasserwelt. © Patryk Kosmider / PantherMedia

Schnorcheln und dabei die Unterwasserwelt erkunden, ist für Erwachsene und Kinder sehr leicht zu erlernen. Fürs Schnorcheln ist kein Tauchschein oder eine Ausrüstung notwendig, hier reichen schon Taucherbrille und Schnorchel. Entdecken Sie die Vielzahl der Fischarten, Meeresbewohner oder bunte Korallenriffe. Das Equipment hierzu passt problemlos in jeden Reisekoffer.

Taucherbrille und Schnorchel – Top-Modelle

Wie wichtig sind Flossen beim Schnorcheln? Flossen sind beim Schnorcheln sehr wichtig. Sie spielen eine entscheidende Rolle, um im Wasser effizient zu schwimmen und die Leistung des Schnorchlers zu verbessern. Flossen ermöglichen es Ihnen, sich mit Leichtigkeit im Wasser zu bewegen. Durch den Einsatz der Beine und Füße erzeugen Sie mit den Flossen einen Vortrieb, der es Ihnen ermöglicht, längere Strecken zurückzulegen und sich schneller fortzubewegen. Beim Kauf von Schnorchelflossen ist es wichtig, die richtige Passform zu finden. Sie sollten bequem sein, ohne zu drücken oder zu locker zu sitzen, um Blasenbildung oder Abrutschen zu verhindern.

Beachball – Action am Wasser

Beachball gehört zu den beliebtesten Sportarten im Urlaub. © Yuri Arcurs / PantherMedia

Einmal den berühmten Hechtsprung von Boris Becker nachahmen und dem Ball nachjagen. Mit Beachball ist das kein Problem, der Vorteil: Sie landen deutlich weicher im Sand oder sogar im Wasser als auf dem harten Tennisplatz. Beachball ist ein sehr einfaches Spiel, man benötigt lediglich einen Ball und zwei Schläger. Die Sportart kann von allen Menschen betrieben werden, ist nicht teuer und die Ausrüstung passt in jede Tasche.

Die besten Beachball-Sets bei Amazon:

Beach-Volleyball

Beach-Volleyball kann beinahe überall gespielt werden – am Strand, am See oder auf der Liegewiese im Stadtpark. © Geribody / PantherMedia

Beach-Volleyball steht eigentlich für sich und muss nicht groß erklärt werden. Die Sportart verbindet Teamgeist, Wettbewerb und eine coole Atmosphäre. Ob im Park, am Strand oder auf der Liegewiese – überall sind die Volleyball-Netze zu sehen. Volleyball ist nicht auf irgendwelche Orte beschränkt und kann sogar ohne Netz gespielt werden. Die Sportart ist auch für die Zuschauer äußerst attraktiv.

Die besten Beach-Volleybälle im Angebot:

Frisbee

Wer kennt diesen Klassiker nicht? Die Frisbeescheibe ist an jedem Strand oder See zu finden und beliebt bei Groß und Klein. © ArturVerkhovetskiy / PantherMedia

Der Klassiker für See, Strand und Liegewiese. Ob Kinder oder Erwachsene – alle Menschen kennen die Frisbeescheibe. Das Werfen ist relativ einfach zu erlernen, die Frisbeescheibe macht Spaß und fördert die soziale Interaktion. Mittlerweile gibt es die Frisbee in unzähligen Varianten, von Ultimate Frisbee über Disc Golf bis hin zu Freestyle Frisbee.

Frisbee in allen Varianten – vom Klassiker bis zum Wurfring:

Für wen eignet sich ein Wurfring? Der Wurfring ist der Frisbee ähnlich, hat in der Mitte jedoch ein großes Loch. Wurfringe sind im Flugverhalten oft stabiler und geradliniger, fliegen daher auch weiter. Zudem sind Wurfringe auch einfacher zu fangen als Frisbeescheiben. Aufgrund der geringen Oberfläche eignen sich Wurfringe auch für Wasserspieler besser. Letztendlich hängt es jedoch von den persönlichen Vorlieben ab, ob man den Wurfring oder die Frisbeescheibe fliegen lässt.

Wasserball

Werfen, schwimmen, verteidigen – und das alles im Wasser. Wasserball ist extrem anstrengend, macht jedoch auch jede Menge Spaß. © frinz / PantherMedia

Jeder, der schon einmal Wasserball gespielt hat, weiß wie anstrengend dieser Sport ist. Schnelle Bewegungen im Wasser, das Kämpfen um den Ball und Kraft aufbringen für den Wurf – Wasserball verlangt Sportlern vieles ab. Die Mannschaftssportart erfordert eine gute Kondition. Dafür sorgt der Sport für viel Spannung und kann zudem in allen Gewässern gespielt werden. Nicht umsonst ist Wasserball in vielen Ländern enorm populär.

Die besten Wasserbälle – unsere Empfehlung:

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Philipp Mosthaf sorgfältig überprüft.