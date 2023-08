Besser schlafen mit dem aiLigner Set

Von: Melanie Staudacher

Die aiLigner App sorgt mittels Schlafanalyse dafür, dass Sie erholsam schlafen. Für einen guten Start in den Tag. © Third of Life

Jeder Mensch verdient gesunden und erholsamen Schlaf. Das aiLigner Set kann Ihnen dabei helfen, besser zu schlafen. Herzstück ist die aiLigner App, die Ihren Schlaf analysiert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Leiden Sie auch unter Nackenverspannungen, Kopfschmerzen oder unruhigem Schlaf? Dann geht es Ihnen wie 70 Prozent der deutschen Arbeitnehmer. Viele Menschen sehnen sich nach einer erholsamen Nachtruhe, doch wissen nicht, wie sie diese erreichen. Mit der aiLigner App ist Schluss mit Hin- und Herwälzen in der Nacht und Sie fühlen sich am nächsten Tag fit und ausgeruht.

Was ist die aiLigner App?

aiLigner ist eine kostenlose App, die mithilfe von Artificial Intelligence (AI) eine persönliche Schlaf-Ergonomie-Analyse erstellt. Dafür müssen Sie lediglich Fotos hochladen, die Ihre Körperform, Haltung und Schlafposition wiedergeben. Die AI analysiert die Fotos und kann Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen, mit denen Sie Ihren Schlaf verbessern können. Die Ergebnisse des Scans erhalten Sie als Report, den Sie als PDF speichern können.

aiLigner App für Android

aiLigner App für iOS

Mit der aiLigner App erhalten Sie Ihren persönlichen Schlaf-Ergonomie-Assistenten. Dieser gibt anhand Ihrer Schlafhaltung Empfehlungen ab für eine optimale Schlaf-Position. © Third of Life

Die aiLigner App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Zudem arbeitet der Hersteller Third of Life bereits an einer Lösung, die es auch Unternehmen, Krankenkassen, Vereinen und Coaches ermöglicht, die App als Webapp bereitzustellen und ihren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.

Das aiLigner Set

Jeder soll einfach besser schlafen können. Das ist das Ziel der aiLigner App. Es gibt Schlafzubehör, das helfen kann, ergonomische Defizite auszugleichen. Im aiLigner Set erhalten Sie ein höhenverstellbares Kopfkissen und ein modulares Lagerungskissen für den Körper. Beides unterstützt sofort, erholsamer zu schlafen, da mögliche Unausgewohgenheiten von zu weichen oder zu harten Matrazten und Lattenrost ausgeglichen werden.

Mit dem aiLigner Set werden ergonomische Schlafdefizite optimal ausgeglichen. Wachen Sie nie wieder verspannt auf! © Third of Life

Das Besondere: Dank der Modularität können Sie einzelne Teile aus dem Lagerungskissen entnehmen und an einer anderen Stelle einfügen. So kann beispielsweise bei einer zu hoch gelagerten Hüfte der entsprechende Teil herausgenommen werden und stattdessen der Wirbelsäulen-Verlauf zwischen Kopf und Steißbein gestützt werden.

Das Kissen-Set wird von der aiLigner App unterstützt. Das bedeutet, Sie können schon vor dem Kauf des Sets mit der kostenlosen App einen Scan machen und sehen, wo Sie ergonomische Defizite entwickelt haben.

Die Supporter Plate

Trotz Beratungsgesprächen, trotz neuer Matratze haben Sie nach wie vor Probleme beim Einschlafen oder sogar Schmerzen beim Liegen? Dann haben Sie noch nicht die richtige Matratze und den richtigen Lattenrost. Die Supporter Plate wurde entwickelt, um die Hüft- und Beckenposition zu optimieren. So verbessert sich Ihre Schlafhaltung und Sie wachen morgens erholter auf.

Das Supporter Kissen

Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt: Mit dem aiLigner Supporter Kissen befindet sich Ihre Wirbelsäule in der natürlichen Position. © Third of Life

Das Supporter Kissen sorgt gerade bei der wichtigen Stelle des Halses und Nacken für mehr Variabilität. Viele Menschen schlafen schlecht, unruhig oder wachen verspannt auf, weil ihr Kopf häufig zu hoch oder zu tief liegt. Mit dem variabel einstellbaren Kissen können Sie Ihr Kissen auf die Höhe einstellen, die ideal für Sie ist und dadurch die Wirbelsäule ihrer natürlichen Position näherbringen. Auch hierfür können Sie auf die Scans der App aiLigner zurückgreifen.

Kickstarter Kampagne: besserer Schlaf für wenig Geld

Das Unternehmen hat neben der App bereits seine Produkte angekündigt. Das Feedback von den ersten App-Testern ergab, dass viele Nutzer unsicher sind, wie sie ihre Schlaf-Ergonomie tatsächlich verbessern können. Angesichts der Vielzahl von Anbietern für Kissen & Matratzen stellt die Herausforderung, das Richtige zu finden, eine beträchtliche Schwierigkeit dar. Daher arbeitet das Unternehmen derzeit an zwei Produkten: einem höhenverstellbaren Kissen und einer Matratzenunterlage. Diese Produkte ermöglichen es den Nutzern, ohne großen finanziellen Aufwand mehr Komfort aus ihrem Bett herauszuholen. Die Lösung besteht darin, dass die Menschen nicht gezwungen sind, teure neue Matratzen oder Lattenroste anzuschaffen. Stattdessen erhalten sie mit diesen Produkten alles, was sie benötigen.

Interessenten haben nun die Möglichkeit, das Projekt sofort über eine Kickstarter-Kampagne zu unterstützen. Dies bedeutet, dass sie die Produkte vorbestellen und damit die Produktion der ersten Chargen finanzieren. Der Vorteil dabei ist, dass Sie die Kissen (die auch separat erhältlich sind) vor allen anderen erhalten und dem Unternehmen dabei helfen, das Risiko in der Produktion zu minimieren. Kickstarter-Projekte sind mittlerweile ein beliebter Weg für Unternehmen, um ihre Produkte zu finanzieren. Ein Beispiel hierfür ist auch Philips, das kürzlich seine neuen, innovativen Kopfhörer über diese Plattform vorgestellt hat.