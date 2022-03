Um 74% reduziert: Besteckset von Villeroy & Boch für sagenhafte 59,99 €

Von: Larissa Strohbusch

Das Besteckset „Ella“ von Villeroy & Boch bekommen Sie derzeit zum absoluten Schnäppchenpreis. © eBay/Villeroy & Boch

Speisen wie die High Society, aber sagenhaft günstig: Das Besteckset “Ella” von Villeroy & Boch erhalten Sie jetzt um 74 Prozent reduziert.

Zu Ostern überraschen Sie Ihre Gäste mit einer Festtafel wie bei der Queen: Die edlen Klassiker von Villeroy & Boch verpassten schon der Titanic ihren atemberaubenden Glanz. Auch viele Königshäuser setzen auf Geschirr aus dem Traditionshaus. Das Unternehmen, das sich seit über 270 Jahren in Familienhand befindet, ist berühmt für seine Keramiken und Besteckserien, die zeitlose Eleganz mit modernem Stil und höchster Qualität verbinden. Und das hat natürlich seinen Preis. In vielen Haushalten warten die guten Stücke daher in verschlossenen Schränken auf ihren Festtagseinsatz. Mit diesem unschlagbaren Angebot ziehen die wertvollen Stücke jetzt auch in Ihren Alltag ein: Erhalten Sie das 30-teilige Besteckset “Ella” von Villeroy & Boch zu 74 Prozent reduziert.

Königlich speisen zum Schnäppchenpreis: Besteck “Ella” von Villeroy & Boch jetzt für 89,90 alle Euro statt 353 Euro

Villeroy & Boch Besteck besonders günstig: Ihr exklusives Angebot

Das Besteckset “Ella” von Villeroy & Boch ist genauso schlicht wie einzigartig: Der besonders zarte Griff kontrastiert die ausgeprägten Vorderteile. Dadurch entsteht ein zartes und schnörkelloses Design, das sich unauffällig mit jedem Geschirr kombinieren lässt – ob opulent mediterran oder skandinavisch minimalistisch. Natürlich ist “Ella” genauso hochwertig, wie Sie es von Villeroy & Boch gewohnt sind: Das Besteck besteht aus 18/10 Edelstahl und ist spülmaschinenfest.

Ihr 30-teiliges Besteckset von Villeroy & Boch besteht aus:

6x Tafelmesser

6x Tafelgabel

6x Tafellöffel

6x Kuchengabel

6x Teelöffel

Zum Angebot: Erhalten Sie das edle Besteckset von Villeroy & Boch für 89,90 Euro statt 353 Euro

