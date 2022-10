Die besten 4K-Fernseher: Top-Geräte im Vergleich

Von: Ömer Kayali

4K-Fernsehen ist der neue Standard. © stock&people (STPP) / imago images

4K-Fernseher sind für Film- und Serien-Fans aber auch für Gamer ein Must-Have. Einige Spitzenmodelle stellen wir in diesem Artikel vor.

4K-Inhalte sind keine Rarität mehr. Ob per Blu-Ray, einen Streamingdienst wie Netflix oder beim Gaming: Filme, Serien und Games werden heutzutage idealerweise ultrahochauflösend dargestellt. Die deutsche Fernsehlandschaft hinkt der 4K-Entwicklung jedoch noch hinterher. Es gibt nur wenige Sender, die in dieser Bildqualität empfangbar sind. Nichtsdestotrotz ist die Zukunft des Fernsehens in 4K. Doch damit man die 4K-Inhalte überhaupt genießen kann, wird ein entsprechendes TV-Gerät benötigt. Worauf ist dabei zu achten?

Die besten 4K-Fernseher: Worauf Sie beim Kauf achten sollten

4K-Fernseher-Spitzenmodelle kosten weit über 1.000 Euro. Je nach dem, wie groß das Gerät ist, kann sich der Preis auf mehrere tausend Euro belaufen. Es sind auch günstigere Modelle erhältlich. In einem separaten Artikel haben wir 4K-Fernseher aufgelistet, die schon unter 600 Euro* zu haben sind.

Sofern die Inhalte nicht in 4K verfügbar sind, werden die Bilder automatisch hochgerechnet beziehungsweise hochskaliert. Der Nachteil hierbei ist, dass die Bilder grobkörniger sind.

Bei neuen Fernsehern gehören kabellose Anschlüsse über WLAN und auch Bluetooth mittlerweile zum Standard. Streaming mit Netflix, Amazon Prime und Co. oder das Verbinden mit mobilen Geräten ist damit kein Problem.

Bei den analogen Anschlüssen müssen Nutzer von Sky oder anderen Geräten auf einen CI+-Slot achten, da dieser für zusätzliche Hardware notwendig ist.

HDR ist ein Aspekt, der gern vernachlässigt wird. Das steht für High Dynamic Range also hohem Kontrastbild. Dies ermöglicht zwischen dem hellsten und dunkelsten Punkt im Bild einen Helligkeitsunterschied von circa 1:1.000.

Im folgenden Abschnitt listen wir einige 4K-Fernseher-Spitzenmodelle auf, die von den Kunden die besten Bewertungen erhielten und auch in Tests gut abschnitten.

Die besten 4K-Fernseher: Samsung QLED 4K Q80T

Samsung QLED 4K Q80T 4K-Fernseher © Amazon Produktbild

Samsung QLED 4K Q80T jetzt bestellen

Preis: ab 999 € verfügbare Größen: 49 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll, 85 Zoll Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Bildverhältnis: 16:9 Empfangsarten: Triple-Tuner (Kabel, Satellit, Antenne) Anschlüsse: 4 HDMI-Anschlüsse, 2 USB-Anschlüsse, 3 Antenneneingänge, 1 digitaler Audioausgang Internet: Über LAN und WLAN Bluetooth: Ja CI+-Anschluss: Ja HDR: 4K Cinema HDR 3D: Nein Energieeffizienzklasse: B Lieferumfang: Fernseher, Fernbedienung, Stromkabel

Die besten 4K-Fernseher: LG 65SK8000PLB

LG 65SK8000PLB 4K-Fernseher © Amazon Produktbild

LG 65SK8000PLB 4K-Fernseher jetzt bestellen

Preis: ab 1.015 € verfügbare Größen: 65 Zoll Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Bildverhältnis: 16:9 Empfangsarten: Triple-Tuner (Kabel, Satellit, Antenne) Anschlüsse: 4 HDMI-Anschlüsse, 3 USB-Anschlüsse, 1 optischer Audioausgang, 1 Kopfhörerausgang Internet: Über LAN und WLAN Bluetooth: Ja CI+-Anschluss: Ja HDR: HDR10 Pro 3D: Nein Energieeffizienzklasse: A+ Lieferumfang: Fernseher, Fernbedienung, Stromkabel

Die besten 4K-Fernseher: Philips Ambilight TV 55OLED805/12

Philips Ambilight TV 55OLED805/12 4K-Fernseher © Amazon Produktbild

Philips Ambilight TV 4K-Fernseher jetzt bestellen

Preis: ab 1.645,79 Euro verfügbare Größen: 55 Zoll, 65 Zoll Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Bildverhältnis: 16:9 Empfangsarten: Triple-Tuner (Kabel, Satellit, Antenne) Anschlüsse: 4 HDMI-Anschlüsse, 2 USB-Anschlüsse, 1 optischer Audioausgang, 1 Kopfhörerausgang, 1 Satellitenanschluss Internet: Über LAN und WLAN Bluetooth: Ja CI+-Anschluss: Ja HDR: HDR10+ 3D: Nein Energieeffizienzklasse: B Lieferumfang: Fernseher, Fernbedienung, Stromkabel

Die besten 4K-Fernseher: Sony KD-65XH8096 Bravia

Sony KD-65XH8096 Bravia © Amazon Produktbild

Sony KD Bavaria bestellen

Preis: ab 1.069,16 € verfügbare Größen: 65 Zoll Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Bildverhältnis: 16:9 Empfangsarten: Triple-Tuner (Kabel, Satellit, Antenne) Anschlüsse: 4 HDMI-Anschlüsse, 2 USB-Anschlüsse, 1 Antenneneingang, 1 digitaler Audioausgang, 1 Kopfhörerausgang Internet: Über LAN und WLAN Bluetooth: Ja CI+-Anschluss: Ja HDR: Ja 3D: Nein Energieeffizienzklasse: A Lieferumfang: Fernseher, Fernbedienung, Stromkabel

Die besten 4K-Fernseher: LG OLED55CX9LA

LG OLED55CX9LA 4K-Fernseher © Amazon Produktbild

LG OLED55CX9LA 4K-Fernseher bestellen

Preis: ab 1.799,99 Euro verfügbare Größen: 55 Zoll, 65 Zoll, 77 Zoll Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Bildverhältnis: 16:9 Empfangsarten: Triple-Tuner (Kabel, Satellit, Antenne) Anschlüsse: 4 HDMI-Anschlüsse, 3 USB-Anschlüsse, 1 optischer Audioausgang, 1 Kopfhörerausgang, 2 Satellitenanschlüsse Internet: Über LAN und WLAN Bluetooth: Ja CI+-Anschluss: Ja HDR: Cinema HDR 3D: Nein Energieeffizienzklasse: A+++ Lieferumfang: Fernseher, Fernbedienung, Stromkabel

Was hat es mit 8K auf sich?

Während sich 4K gerade noch endgültig etablieren muss, gibt es auch schon 8K. Doch darüber sollten Sie sich nicht den Kopf zerbrechen. Wer einen neuen Fernseher im Jahr 2021 kauft, macht mit einem 4K-Fernseher inklusive HDR nichts falsch. Denn damit erhalten Sie eine berauschende Mischung aus gestochen scharfen visuellen Details und Kontrasten, welche die Bildqualität im Vergleich zu älteren HD-Displays um das Zehnfache verbessert. (ök) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

