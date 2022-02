Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend: Die besten Bettdecken gegen nächtliches Schwitzen

Von: Ömer Kayali

Wachen Sie manchmal schweißgebadet auf? Mit der richtigen Bettwäsche lässt sich dies vermeiden. © Third of Life

Nachtschweiß hat viele Ursachen. Die richtige Bettwäsche kann verhindern, dass wir nachts stark schwitzen. Hier stellen wir einige atmungsaktive Bettdecken näher vor.

Wenn es nachts zu warm ist, kann uns das an ausreichend gutem und erholsamem Schlaf hindern. Dies wiederum kann sich negativ auf unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden auswirken. Darüber hinaus ist es kein gerade angenehmes Gefühl, morgens schweißgebadet im Bett aufzuwachen. Der Nachtschweiß wird durch verschiedene Faktoren verursacht.

Was sind die Ursachen für starkes Schwitzen im Schlaf?

Hohe Temperatur im Schlafzimmer

Stress und psychische Erschöpfung

Falsche Ernährung unmittelbar vorm Schlafen

Alkoholkonsum vorm Schlafen

Intensive Belastungen am Abend

Natürlich spielt auch die Wahl der Bettwäsche eine wichtige Rolle. Herkömmliche Bettdecken sind für gewöhnlich nicht so konstruiert, dass sie die Temperatur regulieren. Die Experten von Third of Life haben spezielle atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende Bettdecken* entworfen. Diese vermeiden, dass ein Hitzestau unter der Decke entsteht und übermäßiges Schwitzen verursacht. Bei der Entwicklung der Third of Life-Produkte wurden verschiedene Studien herangezogen. Im Folgenden stellen wir die atmungsaktiven Bettdecken vor.

Third of Life: AERO ActiveClima Bettdecke – besonders atmungsaktiv

AERO ActiveClima Bettdecke © Third of Life

Ganzjahresdecke ab 59,95 Euro – zum Angebot

Sommerdecke ab 74,95 Euro – zum Angebot



4-Jahreszeiten-Decke ab 149,95 Euro – zum Angebot

ideales Schlafklima dank spezieller Climabalance-Technologie

eingearbeitete Ventilationszonen aus Mesh – Feuchtigkeit wird optimal abtransportiert

besonders atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend durch VentiFill Active Faserfüllung – Temperatur bleibt unter der Decke im optimalen Bereich

erhältlich in verschiedenen Größen für Kinder-, Einzel- und Doppelbetten

Third of Life: inSPIRO Bettdecke mit Feuchtigkeitsmanagement & hoher Atmungsaktivität

inSPIRO Bettdecke © Third of Life

inSPIRO Bettdecke für 99,95 Euro – zum Angebot

spezielle Duo-Fasertechnologie sorgt für optimale Atmungsaktivität und Wärmeregulierung durch Schaffung von Luftzwischenräumen

guter Feuchtetransport

geringeres Gewicht dank innovativer Fasertechnologie

Größe: 200 x 200 cm

Third of Life: BLANCO Bettdecke speziell für Allergiker

Third of Life Bettdecke BLANCO © Third of Life

Sommerdecke BLANCO ab 36,95 Euro – zum Angebot

Ganzjahresdecke BLANCO ab 39,95 – zum Angebot

atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend dank spezieller Hohlfaser-Füllung

besonders weich und flauschig dank Peachskin-Veredelung

spezieller Sanitized-Schutz für Allergiker schützt vor Bakterien, Milben und Gerüchen

erhältlich in verschiedenen Größen für Kinder-, Einzel- und Doppelbetten

