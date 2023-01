Preissensation – Siemens Kaffeevollautomat 230 € billiger

Von: Ömer Kayali

Teilen

Den Siemens EQ.300 Kaffeevollautomaten bekommen Sie momentan brandneu und stark vergünstigt bei eBay. Sie sparen 32 Prozent – das sind über 230 €.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ein Kaffeevollautomat bietet viele Vorteile. Die wohl wichtigste Eigenschaft ist, dass Sie mit dem Gerät schnell auf Knopfdruck eine Tasse Kaffee zubereiten können. Moderne Maschinen verfügen aber über viele weitere Funktionen. Bei den meisten Kaffeevollautomaten können Sie zwischen verschiedenen Zubereitungsarten auswählen – ob Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso. Die Siemens EQ.300 ist eine solche Maschine, die mit ihren übersichtlichen Einstellungen punktet. Bei eBay ist sie derzeit zu einem reduzierten Preis von 479,90 Euro statt 709,98 Euro erhältlich. In einem separaten Artikel finden Sie die aktuell besten Kaffeevollautomaten im Vergleich.

Zum Angebot bei eBay

Zum Angebot bei eBay

Der EQ.300 überzeugt in unserem Kaffeevollautomaten Test mit seinem äußerst feinporigen Milchschaum. Auch der Kaffee Crema kann sich sehen lassen. Im Geschmack ist er sehr vollmundig und hat eine schöne hellbraune Crema. Das Gerät ist insgesamt sehr hochwertig verarbeitet. Das Keramik Mahlwerk ist, im Vergleich zu anderen Vollautomaten, relativ leise. Der Automat punktet mit seiner leichten Handhabung und seinem verständlichen Display mit klarem Text. Ihr wisst immer genau, was zu tun ist, wenn z.B. im Display steht „Wassertank leer“. Leider sind die Einstellungen etwas begrenzt. Dafür ist das Gerät sehr übersichtlich und leicht zu bedienen. Auch in den Standardeinstellungen erhaltet ihr immer gute Getränke. Unsere Erfahrungen mit dem Siemens EQ.300 waren durchweg positiv. Wer aromatische Getränke und top Milchschaum ohne weiteren Schnick Schnack will, ist hier genau richtig.