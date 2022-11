Black Friday Deals: Diese Top-Angebote sind auch am Wochenende verfügbar

Von: Philipp Mosthaf

Jetzt ist das Black Weekend 2022! Die besten Deals und Angebote nach der Black Week und dem Black Friday. Alle Wochenend-Schnäppchen!

Der Black Friday ist vorbei – aber das Black Weekend ist gestartet. An dieser Stelle halten wir auch am Wochenende Ausschau nach versteckten Deals und tollen Angeboten in den Shops der Top-Anbieter. Bleiben Sie also dran und checken Sie regelmäßig die besten Black-Weekend-Deals!

52 % Rabatt – TASSIMO Kapselmaschine MY WAY inkl. Latte-Macchiato-Gläser »by WMF«

TASSIMO Kapselmaschine MY WAY 2 TAS6507 © TASSIMO

Über 70 Getränke von bekannten Marken, einfachste Getränkezubereitung durch Ein-Knopf-Bedienung, einzigartige Getränkepersonalisierung, Bedienfeld mit Sensor Touch, inklusive 2 Latte-Macchiato-Gläser »by WMF«

Nur 72,90 € statt 159,99 € bei OTTO

58 % Rabatt – Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung

Der neue 4K Fire TV Stick © Amazon

Mit dem Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung rüsten Sie auch ältere Fernsehgeräte ganz einfach zu Smart-TVs auf. Mit den Geräten haben Sie ganz einfach Zugriff auf die Mediatheken von ARD, ZDF, sowie auf sämtliche Streaming-Dienste wie Netflix und Disney +. Aktuell ist der Fire TV Stick um 58 % reduziert.

Für 24,99 € statt für 59,99 € bei Amazon

Black Friday Deals – Fußball-Fans aufgepasst!

Für die Fußball-Fans unter den Schnäppchen-Jägern – im offiziellen DFB-Fanshop gibt es im Zuge des Black Friday aktuell 30 % auf so gut wie alles, im Fan-Shop von Bayern München gibt es 20 % Rabatt.

Übrigens, sollten Sie sich für die laufende Fussball-WM 2022 interessieren – auch dazu gibt es aktuell einige spannende Angebote. Mehr dazu erfahren Sie hier: WM-Deal: 10 Euro zahlen und alle WM-Spiele live sehen mit MagentaTV – Sparen zum Black Friday

64 % Rabatt – Tefal Jamie Oliver „Direct On“ Bratpfanne

Tefal Jamie Oliver Cook’s Classic Bratpfanne 28 cm © Tefal

Stylische Edelstahl-Pfanne mit Ø 28 cm und Temperaturanzeiger: Das Thermo-Signal färbt sich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bereit zum perfekten Anbraten ist

Nur 39,99 € statt 109,99 € bei Amazon

PlayStation-Exklusivtitel – Black Weekend Deals

„Spider-Man: Miles Morales“ ist eines der besten PS5-Games. © Insomniac/Marvel

56 % Rabatt – LEGO-Bausteine Set mit 1100 Teilen

Mit den LEGO-Classic Bausteinen können Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die Bausteine sorgen bei Jung und Alt auch heute noch für Begeisterung und sind ein zeitloses Weihnachtsgeschenk. Im Set sind insgesamt 1100 Bausteine enthalten und Sie sparen 56 %.

LEGO sorgt seit Jahrzehnten für strahlende Kinderaugen. © LEGO

Für 22 € statt 49,99 bei OTTO kaufen.

DJI FPV Combo-Drohne – 440 € billiger

DJI FPV Combo Drohne Quadrocopter zum Spitzenpreis © DJI FPV

Für Drohnen-Fans und Hobby-Fotografen gibt es jetzt ein starkes Angebot bei Amazon. Die DJI FPV Combo liefert gestochen scharfe 4-K Bilder, hat einen Blickwinkel von bis zu 150° und ist um 29 % rabattiert.

Für 1.079 € statt 1.519 € bei Amazon

Black Weekend Deals: Die besten Angebote für In-Ear-Kopfhörer

24 % Rabatt – SAMSUNG Odyssey G5 Ultra Wide Gaming Monitor

SAMSUNG Odyssey G5 (C34G55TWWR) 34 Zoll © Samsung

Reaktionszeit 1 ms, Bildschirmdiagonale 86 cm, Auflösung UWQHD 3.440 x 1.440 Pixel, 1:9-Bildschirmverhältnis, vertikaler Blickwinkel von 178 °, verschiedene Anschlüsse, unter anderem 1x 3.5 mm Klinke, 1x DP und 1x HDMI, Bildwiederholungsfrequenz 165 Hz, Native Bildwiederholfrequenz 144 Hz

Jetzt nur 439,99 € statt 579 € bei MediaMarkt

Black Friday: Leuchtmittel für kleines Geld

Wer sich für das Thema Smart-Home begeistern kann, findet auf Amazon diverse smarte Glühbirnen und Lampen, die jederzeit für stimmungsvolle Beleuchtung sorgen. Bis zu 46 % Preisersparnis sind bei einigen Produkten am Black Friday möglich

*** Jetzt noch sichern: die 5 besten Saugroboter-Deals am Black Weekend ***

51 % billiger – Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 + 4 Vorsätze

Komplettset mit 1x Akku-Borschrauber GSR 18V-60 FC, Zusatzhandgriff, Exzenteraufsatz GFA 18-E, Bohrfutteraufsatz GFA 18-M, SDS-Hammeraufsatz GFA 18-H, Winkelaufsatz GFA 18-W und L-Boxx 136

Nur 229 € statt 463,56 €

70 % Rabatt – Philips Sonicare ExpertClean 7300

Elektrische Schallzahnbürste mit App und zwei Bürstenköpfen, Reiseetui und Ladegerät. Für bis zu siebenmal gesünderes Zahnfleisch. Die Philips Sonicare ExpertClean 7300 entfernt bis zu zehnmal mehr Plaque als eine Handzahnbürste. ExpertClean hilft Ihnen, gesunde Putzgewohnheiten zu entwickeln und beizubehalten.

Nur 279,99 € statt 34 9 ,99 € bei baur

29 % Rabatt – Blaupunkt TT 100 Plattenspieler

Vinyl ist seit einigen Jahren wieder sehr in Mode. Die Plattenspieler von Blaupunkt liefern hervoragende Soundqualität und stehen für ein einzigartiges Klangerlebnis. Der TT 100 Plattenspieler mit gefederten Standfüßen ist um 29 % reduziert und haucht ihren alten Platten wieder neues Leben ein.

Für nur 127,08 € statt 179,95 € bei Amazon

Das waren die Bestseller von De‘Longhi am Black Friday Jetzt noch schnell letzte Kaffeevollautomaten von De‘Longhi sichern. Hier geht‘s zu den Angeboten

Energie sparen mit diesen Smart Home Angeboten von Bosch

Update vom 26.11.2022, 09:02 Uhr: Heizkosten sind aktuell großes Thema und mit diesem kräftig reduzierten Smart-Thermostat-Set von Bosch haben Sie Ihren Energie-Verbrauch beim Heizen besser im Griff:

Bosch Smart Home Set Energiesparen V für 333 € statt 534,60 € bei Cyberport kaufen

Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II © Bosch

64 % Black Friday Rabatt – Tefal Jamie Oliver „Direct On“ Bratpfanne

Tefal Jamie Oliver Cook’s Classic Bratpfanne 28 cm © Tefal

Stylische Edelstahl-Pfanne mit Ø 28 cm und Temperaturanzeiger: Das Thermo-Signal färbt sich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bereit zum perfekten Anbraten ist

Nur 39,99 € statt 109,99 € bei Amazon

Google Pixel 6 Pro – 47 % Rabatt

Google Pixel 6 Pro kaufen und von Top-Grafik profitieren. © Google

Das Pixel 6 Pro hat ein 6,7-Zoll-QHD+-Display, das eine scharfe Auflösung bietet. Das Teleobjektiv der Kamera ermöglicht einen vierfach optischen Zoom, sodass Sie auf größere Entfernung scharfe Bilder schießen können. Der Akku ist mit 5.000 mAh ebenfalls mehr als solide.

Jetzt nur 660,90 € statt 1.249 €

Makita-Deals zum Black Weekend– Akkuschrauber & Schlagbohrschrauber stark reduziert

Makita DDF484TB3J Akku-Bohrschrauber 18V inkl. 3 Akkus + Ladegerät © Makita

Noch mehr Makita Black Friday Angebote

62 % Rabatt – De‘Longhi Kaffeevollautomat ECAM13.123.W

De‘Longhi Kaffeevollautomat ECAM13.123.W in Schwarz oder Weiß © De‘Longhi

Für Kaffeebohnen oder gemahlenem Kaffee, zwei Tassen Kaffee mit einem einzigen Brühzyklus, manuelles Cappuccino-System, programmierbare Wasserhärte, leise Kaffeemühle mit 13 einstellbaren Einstellungen

Nur 199 € statt 529 € bei Lidl

Apple-Angebote bei Amazon – iPhone und Apple Watch stark reduziert

AirPods Pro 2 – 9 % reduziert (nur 271,45 € statt 299 € )

Die neuesten In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Apple mit aktiver Geräuschunterdrückung und adaptiver Transparenz. Dank des personalisierten 3D-Audio mit dynamischem Head Tracking haben Sie Sound überall um sich herum.

– Die neuesten In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Apple mit aktiver Geräuschunterdrückung und adaptiver Transparenz. Dank des personalisierten 3D-Audio mit dynamischem Head Tracking haben Sie Sound überall um sich herum. Apple Watch 7 – 13 % reduziert (nur 399 € statt 459 € )

Apple Watch Series 7 (GPS, 45 mm) mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband. Die Apple Watch 7 verfügt über viele Gesundheitsfunktionen (EKG, Blutsauerstoffsättigung), Fitnesstracker, Wasserschutz (IP6X) und ein Always-On Retina Display.

Apple Watch Series 7 (GPS, 45 mm) mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband. Die Apple Watch 7 verfügt über viele Gesundheitsfunktionen (EKG, Blutsauerstoffsättigung), Fitnesstracker, Wasserschutz (IP6X) und ein Always-On Retina Display. Apple iPhone 12 Pro mit 512 GB – 16 % reduziert (nur 1.259 € statt 1.499 € )

iPhone 12 Pro in Pazifikblau mit 512 GB, Super Retina XDR Display, A14 Bionic-Chip und dem leistungsstarken Pro-Kamerasystem.

iPhone 12 Pro in Pazifikblau mit 512 GB, Super Retina XDR Display, A14 Bionic-Chip und dem leistungsstarken Pro-Kamerasystem. iPad 2021 (9. Generation) – 19 % reduziert (nur 349 € statt 429 € )

Apple-Tablet mit 10,2 Zoll (25,91 cm) und 64 GB Speicherplatz. Ausgestattet mit A13 Bionic Chip, Rückkamera und Frontkamera mit Folgemodus.

Apple-Tablet mit 10,2 Zoll (25,91 cm) und 64 GB Speicherplatz. Ausgestattet mit A13 Bionic Chip, Rückkamera und Frontkamera mit Folgemodus. Apple Watch SE mit GPS + LTE – 16 % reduziert (nur 309 € statt 369 € )

Die Apple Watch SE (1. Generation) ist mit GPS + LTE ausgestattet, sodass Sie auch ohne Smartphone telefonieren, Nachrichten empfangen und die Wettervorhersage abrufen können (Watch und iPhone benötigen denselben Mobilfunkanbieter). Die Smartwatch verfügt über ein 44-mm-Gehäuse aus Aluminium in der Farbe Space Grau. Zudem erhalten Sie ein Sportarmband.

– Die Apple Watch SE (1. Generation) ist mit GPS + LTE ausgestattet, sodass Sie auch ohne Smartphone telefonieren, Nachrichten empfangen und die Wettervorhersage abrufen können (Watch und iPhone benötigen denselben Mobilfunkanbieter). Die Smartwatch verfügt über ein 44-mm-Gehäuse aus Aluminium in der Farbe Space Grau. Zudem erhalten Sie ein Sportarmband. Apple Pencil 2 – 9 % reduziert (nur 134 € statt 149 € )

Kompatibel mit iPad Mini (6. Generation), 12,9“ iPad Pro (5. Generation), 12,9“ iPad Pro (4. Generation), 12,9“ iPad Pro (3. Generation), 11“ iPad Pro (3. Generation), 11“ iPad Pro (2. Generation), 11“ iPad Pro (1. Generation), iPad Air (4. Generation)

Update vom 25.11.2022, 15:27 Uhr: Eine besonders preiswerte Küchenmaschine ist derzeit bei MediaMarkt im Angebot. Hier können Sie bis zu 54 % sparen. Das schicke Retro-Design der Maschine in Kombination mit ihrem ansprechenden Farbton macht das Gerät zudem zu einem echten Blickfang.

KitchenAid Küchenmaschine Artisan für 349 € statt 769 bei MediaMarkt kaufen

KitchenAid Küchenmaschine Artisan für 349 € statt 769 bei MediaMarkt kaufen

KitchenAid Küchenmaschine: Spottpreis bei MediaMarkt © KitchenAid

Update vom 25.11.2022, 22:28 Uhr: Nichts kommt dem eigenen Heimkino am nächsten, als ein Projektor um Filme und Serien auf eine große Fläche oder Leinwand zu projizieren. Der Anker NEBULA Solar Portable besticht durch 4K-Unterstützung, Dolby Digital Plus sowie einem eingebauten Akku, um das Gerät auch im Sommer im Freien betreiben zu können. Bei Amazon ist der Projektor um 27 % rabattiert.

Nichts kommt dem eigenen Heimkino am nächsten, als ein Projektor um Filme und Serien auf eine große Fläche oder Leinwand zu projizieren. Der Anker NEBULA Solar Portable besticht durch 4K-Unterstützung, Dolby Digital Plus sowie einem eingebauten Akku, um das Gerät auch im Sommer im Freien betreiben zu können. Bei Amazon ist der Projektor um 27 % rabattiert. Anker NEBULA Solar Portable Projektor für 474,99 € statt 649,99 bei Amazon kaufen

Black Friday: Aktuelle Technik zum Spitzenpreis

Update vom 25.11.2022, 19:56 Uhr: Bei Amazon gibt es aktuell die Nintendo Switch Lite um 28 % reduziert. Die beliebte Handheld-Konsole kommt in der Lite-Version in einem besonders angenehmen Formfaktor daher und bietet jede Menge Spielspaß.

Nintendo Switch Lite für 179,99 € statt 249,99 bei Amazon kaufen

Black Friday Deals: die besten Technik-Angebote bisher

Update vom 25.11.2022, 19:00 Uhr: Um Ihnen den Überblick zu erleichtern, listen wir hier noch einmal die bisher besten Technik-Deals des Tages übersichtlich auf.

Update vom 25.11.2022, 18:40 Uhr: Der Dyson TP07 ist aktuell der Deal des Tages bei MediaMarkt. Der Luftreiniger sorgt für Frischluft und filtert zuverlässig Staub, Allergene und Viren aus der Luft. Aktuell ist das Gerät beim Black Friday um 38 % reduziert.

Den DYSON TP07 Purifier Cool Luftreiniger für 399 € statt für 649 bei MediaMarkt kaufen

Update vom 25.11.2022, 18:20 Uhr: Die Oral B Pro 3 3000 ist spezial für Tiefbereinigung und gesünderes Zahnfleisch entwickelt worden. Der integrierte Akku hält mit einer Ladung für bis zu zwei Wochen. Bei Amazon sparen Sie aktuell bis zu 36 %.

Oral-B Pro 3 3000 elektrische Zahnbürste für 31,99 € statt 49,90 bei Amazon kaufen

Die Oral B Pro 3 3000 wurde für ein gesundes Zahnfleisch entwickelt © Oral B

Black Friday Deals: Computer-Zubehör bei MediaMarkt

Update vom 25.11.2022, 16:47 Uhr: Bei MediaMarkt gibt es aktuell verschiedene lohnenswerte Angebote, die sich um Computer-Zubehör drehen. Hier sind einzelne Produkte um bis zu 59 % reduziert.

Bei MediaMarkt gibt es am Black Friday lohnenswerte Angebote © MediaMarkt

Update vom 25.11.2022, 16:20 Uhr: Die Hochdruckreiniger von Kärcher sind seit langem die besten Werkzeuge für die Heim- und Gartenpflege. Bei Amazon ist der K4 Power Control-Hochdruckreiniger um 30 % reduziert.

Kärcher Hochdruckreiniger K4 Power Control für 189 € statt für 269,99 bei Amazon kaufen

Update vom 25.11.2022, 15:27 Uhr: Eine besonders preiswerte Küchenmaschine ist derzeit bei MediaMarkt im Angebot. Hier können Sie bis zu 54 % sparen. Das schicke Retro-Design der Maschine in Kombination mit ihrem ansprechenden Farbton macht das Gerät zudem zu einem echten Blickfang.

KitchenAid Küchenmaschine Artisan für 349 € statt 769 bei MediaMarkt kaufen

KitchenAid Küchenmaschine: Spottpreis bei MediaMarkt © KitchenAid

Update vom 25.11.2022, 14:40 Uhr: Der Black Friday läutet für viele Weihnachten ein. Einen Schritt weiter, bis zu Silvester, plant man mit dem jetzt reduzierten Raclette. Das Set ist 46 % günstiger und eignet sich für bis zu 8 Personen. Das beschichtete Material kann problemlos in die Spülmaschine:

Raclette-Fondue Kombination SEVERIN für 69,99 € statt 129,90 bei Lidl kaufen

Update vom 25.11.2022, 14:03 Uhr: Professionelle Zahnpflege wird zum Black Friday auch für zu Hause erschwinglich. Die Silk‘n Schallzahnbürste SonicYou inklusive 2 Aufsteckbürsten und 2 Etuis gibt es im Deal mit 46 % Rabatt. Kunden können aus vielen verschiedenen Farben wählen. Auch für Kinder gibt es heute günstige Zahnpflegeprodukte:

Silkn SonicYou Zahnbürste bei Otto © OTTO / Silk‘n

Update vom 25.11.2022, 13:16 Uhr: Zum Black Friday sind nicht nur hochmoderne Küchenachtgeräte günstig zu haben. Besteck, besonders scharfe Messer, sind bei den Deals heute einen Blick wert:

Zum Black Friday spart man bei Messern und Besteck-Sets © Amazon / Kirosaku (Montage)

Update vom 25.11.2022, 13:02 Uhr: Schon jetzt kann man sich dank Black Friday auf den anstehenden Frühjahrsputz vorbereiten. Der namhafte Hersteller Kärcher bietet heute viele Produkte für Haus, Hof, Auto und Garten reduziert an. In einem eigenen Artikel beraten wir Sie gezielt: Kärcher-Angebote zum Black Friday – Hochdruckreiniger und Co. radikal reduziert.

Update vom 25.11.2022, 12:55 Uhr: In dieser Jahreszeit wird es draußen (zu) früh dunkel. Abhilfe schaffen da die intelligenten und Strom-sparenden LED-Glühbirnen von Philips. Das 4er-Pack ist heute fast 50 % günstiger. Man kann die Lampen mit Sprachassistenten wie Alexa steuern und auf Zurufen die Farbe des Leuchtens wechseln.

Philips Hue LED Lampen 4er-Pack für 103,99 € statt 199,99 bei Amazon kaufen

Update vom 25.11.2022, 12:40 Uhr: Zum Black Friday brutzeln die hohen Preise einfach weg. Fans von Star-Koch Jamie Oliver und alle Hobbyköche profitieren dabei von dem heute reduzierten, dreiteiligen Pfannen-Set von Tefal:

Nino Leuchten LED-Deckenleuchte »Panelo« für 14,99 € statt 150,50 bei Lidl kaufen

Update vom 25.11.2022, 11:42 Uhr: Die Kinder spielen heute nur digital? Stimmt nicht. LEGO erfreut sich auch in diesem Jahrhundert großer Beliebtheit. Zum Black Friday gibt es zahlreiche Sets deutlich günstiger zu haben. Ideal für Weihnachten sind beispielsweise die „Harry Potter“-Deals oder Star Wars mit bis zu 40 % Rabatt für Jung und Alt:

LEGO Harry Potter Krankenflügel © LEGO / Amazon (Montage)

Update vom 25.11.2022, 11:20 Uhr: Kaffee oder Café? Zum Black Friday sparen Sie auf beides und können sich dank der günstigen Vollautomaten wie ein richtiger Barista fühlen. Durch die Deals sind die sonst kostspieligen Geräte auch für Privathaushalte erschwinglich:

Update vom 25.11.2022, 11:05 Uhr: Es müssen zum Mixen und Rühren nicht immer große, teure Maschinen zum Einsatz kommen. Heute gibt es einen Handmixer von WMF fast 60 % günstiger zum Black Friday. Zum Kauf gibt es Aufsätze und Rührhaken direkt dazu:

WD_Black »SN850X NVMe interne Gaming-SSD (2 TB) für 191,99 € statt 299,99 bei OTTO kaufen

SSD für PC oder PS5 günstig kaufen © Sony / Samsung / WD _Black (Montage)

Update vom 25.11.2022, 10:45 Uhr: Den Tag mit einem gesunden Smoothie oder frisch gepressten Saft starten ist für viele ein Highlight. Selbst harte Früchte entsaftet der Slow Juicer von Bosch. Zum Black Friday gibt es das Produkt über 50 % rabattiert:

BOSCH Slow Juicer MESM500W, 150 W für 134,99 € statt 279,99 bei OTTO kaufen

Update vom 25.11.2022, 10:32 Uhr: Zum Black Friday räumen die Händler ihre Lager günstig leer. Passend dazu profitieren Kunden beim Kauf von Staubsaugern heute. Zum kleinen Preis können sie ihre vier Wände per Hand oder voll automatisch reinigen:

Update vom 25.11.2022, 01:18 Uhr: Hilft gegen Verspannungen – Die ChampionGun Massagepistole mit 6 Massageköpfen ist aktuell bei Amazon um 15 % reduziert.

ChampionGun Massagepistole für 109,99 € statt 129,99 € bei Amazon kaufen

Update vom 24:11, 15:50 Uhr: Diesmal gibt es diverse Black Friday-Deals für Heimwerker-Freunde. Der legendäre japanische Werkzeug-Hersteller Makita haut ein paar Schnäppchen raus, die fast unwiderstehlich sind. Wer auf Markenqualität steht und noch etwas aufrüsten will, was Werkzeuge angeht, der kann jetzt direkt zuschlagen und bares Geld sparen: