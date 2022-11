Bosch Professional am Black Friday: diese Deals & Angebote gibt es noch

Von: Nina Dudek

Teilen

Die besten Bosch Professional Angebote des Jahres locken am Black Friday © Bosch

Bosch Professional Werkzeuge zählen zu den besten auf dem Markt. Auch nach Black Friday gibt es Akkuschrauber, Winkelschleifer & Co. sensationell günstig

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ob Hobby-Heimwerker oder Profi: Die Marke Bosch Professional steht für Qualität und zählt nicht grundlos zu den Marktführern. Daher ist sie bei vielen Handwerkern erste Wahl, wenn es um gute Elektrowerkzeuge geht. Da heißt es am Black Friday 2022 zuschlagen! In dieser Übersicht finden Sie stets die besten Angebote bekannter Anbieter im Überblick.

Hier gibt‘s noch mehr Cyber Monday Deals!

37 % Rabatt – Bosch Akku-Tauchsäge BITURBO

Bosch Akku-Tauchsäge BITURBO © Bosch

Mit bürstenlosem Hochleistungsmotor und ProCORE18V für maximale kabellose Schnittleistung auf demselben Niveau wie entsprechende kabelgebundene Tauchsägen, Set mit L-BOXX, Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42 Zähne, 2x Akku ProCORE 18V 5,5 Ah, Schnellladegerät & 2 Staubbeuteln

Nur 599 € statt 949,62 € bei eBay

51 % Rabatt – Bosch Professional Paneelsäge GCM 8 SJL

Bosch Professional Paneelsäge GCM 8 SJL. © Amazon Produktbild

Nur 327,09 € statt 660,99 € bei Amazon

Leistungsstarke Paneelsäge mit 1.600 Watt und einem Sägeblatt mit Durchmesser von 216 mm. Die Bosch Professional Paneelsäge GCM 8 SJL bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten dank vertikaler und horizontaler Schnittkapazität. Energiesparend dank Energieklasse A+.

51 % reduziert – Bosch Professional Winkelschleifer GWS 7-125

Bosch Professional 18V-System-Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI © Amazon Produktbild

Nur 44 € statt 89,69 € bei Amazon

Kraftvoller, kompakter und einfach zu benutzender Winkelschleifer mit 720 Watt und 125 mm Scheibendurchmesser, hohe Anwendersicherheit durch Wiederanlaufschutz und sichere Schutzhaube

42 % Rabatt – Bosch Professional GSB 18V-21 Schlagbohrschrauber + Akku Schnellladegerät

Bosch Professional 18V System Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 © Amazon Produktbild

Set inkl. Schnellladegerät, hartes Drehmoment von 55 Nm, Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection, Bohrfutter mit autom. Sperre 1,5 – 13,0 mm, Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm.

Nur 174,90 € statt 302,26 € bei eBay

ALLE Black Friday Deals: Diese Top-Angebote sind auch am Cyber Monday verfügbar

51 % billiger – Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 + 4 Vorsätze

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-60 FC Professional Solo inkl. 4 Vorsätze © Bosch

Komplettset mit 1x Akku-Borschrauber GSR 18V-60 FC, Zusatzhandgriff, Exzenteraufsatz GFA 18-E, Bohrfutteraufsatz GFA 18-M, SDS-Hammeraufsatz GFA 18-H, Winkelaufsatz GFA 18-W und L-Boxx 136

Nur 229 € statt 463,56 € bei eBay

26 % reduziert – Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18V-21

Bosch Professional 18V-System-Akku-Bohrhammer GBH 18V-21. © Amazon Produktbild

Nur 197,95 € statt 267,75 € bei OTTO

Leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit 2,0 Joule, bürstenlosem Motor sowie einem sehr guten Leistungs-Gewicht-Verhältnis (2,4 kg).

26 % reduziert – Bosch Professional Akku-Handkreissäge GKS 12V-26

Bosch Professional Akku-Handkreissäge GKS 12V-26 © Bosch Professional

Nur 132,09 € statt 177,31 € bei OTTO

Die Bosch Professional GKS 12V-26 ist eine kompakte Akku-Handkreissäge für Schnitte bis 26,5 mm. Sie bietet einfaches Handling und komfortables Sägen bei einem geringen Gewicht von nur 1,4 kg.

37 % Rabatt – Bosch Professional GBH 2-26 F Bohrhammer

Bosch Professional GBH 2-26 F Bohrhammer © Amazon Produktbild

Nur 167,43 € statt 267,75 € bei Amazon

Schneller Allrounder für den täglichen Einsatz auf der Baustelle, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Drehstopp für Meißelarbeiten und elektronischer Drehzahlregelung zum sauberen Arbeiten; inklusive Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus und Handwerkerkoffer