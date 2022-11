Black Friday Deals von Tefal by Jamie Oliver: Pfannen & mehr

Von: Nina Dudek

Starkoch Jamie Oliver arbeitet seit vielen Jahren mit Tefal zusammen. © Amazon Produktbild

Zu Black Friday und am Cyber Monday locken Tefal-Produkte der Jamie Oliver-Serie mit besonderen Angeboten. Die besten Deals für Pfannen, Töpfe, Messer oder Woks finden Sie in dieser Übersicht.

Die Jamie Oliver-Kollektion von Tefal hat in der Regel ihren Preis. Doch der wird am Black Friday 2022 enorm unterboten! In dieser ständig aktualisierten Übersicht haben finden Sie die besten „Black-Deals“ von Tefal by Jamie Oliver übersichtlich dargestellt.

68 € Rabatt – Tefal Grillpfanne »Jamie Oliver Premium«

Tefal Grillpfanne »Jamie Oliver Premium«, Aluminiumguss © Tefal

Für alle Herdarten geeignet, inklusive Induktion, extra widerstandsfähige Antihaft-Versiegelung verstärkt mit Titanpartikeln, weltweit erste in die Pfanne integrierte Temperaturanzeiger Thermo-Signal, perfekt zum schnellen Braten mit wenig Ö, gerillte Bratfläche für feine, gebräunte Streifen verliehen

Nur 129,99 € statt 197,99 € bei baur

36 % Rabatt – Tefal Jamie Oliver „Direct On“ Bratpfanne

Tefal Jamie Oliver Cook’s Classic Bratpfanne 28 cm © Tefal

Stylische Edelstahl-Pfanne mit Ø 28 cm und Temperaturanzeiger: Das Thermo-Signal färbt sich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bereit zum perfekten Anbraten ist

Nur 69,95 € statt 109,99 € bei Amazon

49 % Rabatt– Tefal Pfannen-Set “Jamie Oliver Cook‘s Direct On“

Tefal Pfannen-Set Jamie Oliver „Cook's Direct On“ © Tefal

3-teiliges Bratpfannenset + exklusivem Rezeptheft mit ausgewählten Rezepten aus Jamie Olivers neuem Kochbuch „7 Mal anders“, 100 % unbedenkliche Antihaft-Versiegelung, intelligente Thermo-Signal Technologie für eine optimale Konsistenz, Bratpfanne Ø 20/24/28 cm

Nur 179,99 € statt 349,99 € bei OTTO

56 % Black Friday Rabatt – Tefal Pfannen-Set „Duetto“, Set, 3-teilig

Tefal Pfannen-Set „Duetto“ aus Edelstahl © Tefal P

Titanbeschichtung für einfaches Kochen und müheloses Reinigen, intelligente Thermo-Signal Technologie für eine optimale Konsistenz, Farbe und geschmackliche Qualität, 1x Bratpfanne Ø 20 cm, 1x Bratpfanne Ø 24 cm & 1x Bratpfanne Ø 28 cm

Nur 84,99 € statt 190,99 € bei OTTO

71 % Black Friday Rabatt – Jamie Oliver by Tefal Jamie Oliver Servierpfanne

Jamie Oliver by Tefal Jamie Oliver Servierpfanne, Ø 25 cm © Tefal

Bald ausverkauft! Für alle Herdarten geeignet, einschließlich Induktion, Thermo-Fusion™ Integral professionelle Induktionstechnologie, Thermo-Signal färbt sich bei idealer Temperatur dunkelrot, backofengeeignet

Nur 39,99 € statt 139,99 € bei Lidl

212 € Rabatt – Topf-Set Tefal by Jamie Oliver „Red Collection“

8-tlg. Edelstahl-Set Jamie Oliver „Red Collection“ © Tefal

Die ideale Grundausstattung an Töpfen und Pfannen – 2 Pfannen (24 und 28 cm), 1 Kochtopf (24 cm) mit Deckel, 2 Stielkasserollen (16 und 18 cm) mit Deckel, geeignet für alle Herdarten, Thermo-Spot Temperaturanzeiger

169,62 € statt 381,99 € bei baur

58 % Rabatt – Tefal Schmorpfanne Jamie Oliver Cook Smart

Tefal Schmorpfanne „Jamie Oliver Cook Smart“ © Tefal

Thermo-Fusion Induktionsboden für eine homogene Wärmeverteilung auf allen Herdarten, langlebige Titanium Antihaftversiegelung, Thermo Signal Temperaturindikator, stillvolles Design mit Dekorstreifen in matt-gebürstetem Edelstahl

Nur 69,99 € statt 165,99 € bei OTTO

52 % Rabatt – Tefal by Jamie Oliver Premium Aluguss Bratpfanne 24 cm

Tefal by Jamie Oliver Premium Aluguss Pfanne 24 cm © Tefal

Pfanne aus Aluminiumguss mit titanverstärkter Antihaftversiegelung, extra tiefe Form mit Schüttrand und praktischen Ausgießhilfen an zwei Seiten für tropffreies Ausgießen, ultralanglebig und unglaublich leicht

Nur 47,90 € statt 99,99 € bei eBay