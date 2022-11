Black Friday Deals: Diese Top-Angebote sind jetzt noch in der Cyber Week verfügbar

Von: Philipp Mosthaf

Nach Black Friday und Black Week beginnt die Cyber Week. Die besten Deals und Angebote, die jetzt noch verfügbar sind, finden Sie hier.

Der Black Friday ist vorbei – aber die Schnäppchenjagd geht weiter. Denn viele Händler haben weiterhin Deals und tolle Angeboten in der Cyber Week. Bleiben Sie also dran und checken Sie regelmäßig die Onlineshops. Viele Highlights finden Sie in der folgenden Übersicht.

Kaffeemaschinen von De‘Longhi & Co.

In der Cyber Week sind zahlreiche Kaffeemaschinen weiterhin reduziert. Sie können sich dank der günstigen Vollautomaten wie ein richtiger Barista fühlen. Durch die Deals sind die sonst kostspieligen Geräte auch für Privathaushalte erschwinglich:

62 % Rabatt – De‘Longhi Kaffeevollautomat ECAM13.123.W

De‘Longhi Kaffeevollautomat Dinamica ECAM 358.15.R © De‘Longhi

Die De‘Longhi enthält ein Pflegeset, benutzerfreundliche Direktwahltasten, ein Sensorbedienfeld mit beleuchteten Symboltasten, eine Milchaufschäumdüse sowie eine Long Coffee Funktion. Sie ist leicht zu reinigen dank herausnehmbarer, wartungsarmer Brühgruppe.

Nur 399 € statt 750 € bei Otto

43 % Rabatt – De‘Longhi Kaffeevollautomat Perfecta Evo inkl. 2x Kaffeebohnen & Pflegeset

De'Longhi Kaffeevollautomat Perfecta Evo ESAM 428.40.BS © De‘Longhi

4 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato, Kaffeekannen-Funktion bis zu 6 Tassen per Knopfdruck, „Mein Kaffee“-Funktion für individuellen Lieblingskaffee, inkl. 2 Pakete DeLonghi Kaffeebohnen (250 gr. Espresso & Caffè Crema) + Pflegeset im Wert von 31,99 €.

Nur 679 € statt 1.200 € bei OTTO

52 % Rabatt – Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700

Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 TE657M03DE, für viele Kaffeespezialitäten © Siemens

Der Bestseller von Siemens 51 % billiger: intuitives coffeeSelect Display, speichert bis zu 4 Ihrer Lieblingsgetränke, vollautomatische Dampf-Reinigung nach jedem Getränk, höchster Komfort mit beleuchtetem Tassenpodest

Nur 769 € statt 1.599 € bei Amazon

Weitere Kaffeemaschinen im Angebot:

42 % Rabatt – KitchenAid Küchenmaschine Artisan

KitchenAid Küchenmaschine: Spottpreis bei MediaMarkt © KitchenAid

Eine besonders preiswerte Küchenmaschine ist derzeit bei MediaMarkt im Angebot. Hier können Sie bis zu 54 % sparen. Das schicke Retro-Design der Maschine in Kombination mit ihrem ansprechenden Farbton macht das Gerät zudem zu einem echten Blickfang.

Für 439,99 € statt 769 bei MediaMarkt kaufen

55 % billiger – JBL Live 660NC, Over-ear Kopfhörer

JBL Live 660NC, Over-ear Kopfhörer © JBL

Noise-Cancelling, Ambient Aware-Technologie, JBL App für bevorzugten Sprachassistenten, bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion, Freisprechfunktion, Multipoint-Verbindung

Nur 79 € statt 179 € bei MediaMarkt

Scharfe Deals in der Cyber Week – diese Messer & Besteck-Sets gibt es noch

Zum Black Friday spart man bei Messern und Besteck-Sets © Amazon / Kirosaku (Montage)

Großer adidas-Sale bei OTTO – viele Prozente auf Kleidung, Sneaker und Ausrüstung

Auf OTTO.de finden Sportbegeisterte Hunderte von Produkten von adidas stark reduziert. Sparen Sie auf Trainingskleidung, Sneaker und mehr. Hier eine kleine Auswahl:

Lust auf mehr? Hier geht‘s adidas-Sale auf OTTO.de.

Rasierer, Trimmer und Haarentferner – alles für die Körperpflege

Bei Amazon gibt es auch heute noch zahlreiche Produkte für die Körperpflege bzw. gegen Körperbehaarung. Männer und Frauen werden bei diesen starken Angeboten fündig:

Apple-Angebote

Am Black Friday gibt es zahlreiche iPad-Modelle reduziert. © Apple

Apple Watch SE mit GPS + LTE – 16 % reduziert (nur 309 € statt 369 € )

Die Apple Watch SE (1. Generation) ist mit GPS + LTE ausgestattet, sodass Sie auch ohne Smartphone telefonieren, Nachrichten empfangen und die Wettervorhersage abrufen können (Watch und iPhone benötigen denselben Mobilfunkanbieter). Die Smartwatch verfügt über ein 44-mm-Gehäuse aus Aluminium in der Farbe Space Grau. Zudem erhalten Sie ein Sportarmband.

– Die Apple Watch SE (1. Generation) ist mit GPS + LTE ausgestattet, sodass Sie auch ohne Smartphone telefonieren, Nachrichten empfangen und die Wettervorhersage abrufen können (Watch und iPhone benötigen denselben Mobilfunkanbieter). Die Smartwatch verfügt über ein 44-mm-Gehäuse aus Aluminium in der Farbe Space Grau. Zudem erhalten Sie ein Sportarmband. Apple Pencil 2 – 9 % reduziert (nur 134,90 € statt 149 € )

Kompatibel mit iPad Mini (6. Generation), 12,9“ iPad Pro (5. Generation), 12,9“ iPad Pro (4. Generation), 12,9“ iPad Pro (3. Generation), 11“ iPad Pro (3. Generation), 11“ iPad Pro (2. Generation), 11“ iPad Pro (1. Generation), iPad Air (4. Generation)

iPad

Kenwood Küchenmaschine – jetzt 555 € sparen

Die Kenwood KVC 5401S Chef Elite ist derzeit zum Tiefpreis zu haben. © Kenwood

Kenwood KVC 5401.S Chef Elite Küchenmaschine: Die Kenwood Küchenmaschine verfügt über einen leistungsstarken Motor mit 1.200 Watt und einer Edelstahl-Rührschüssel mit einem Volumen von 4,6 Liter. Die Küchenmaschine wird mit einem 3-teiligen Edelstahl-Patisserie-Set sowie weiterem Zubehör geliefert. Jetzt 59 % reduziert.

Nur 379,90 € statt 935 € bei eBay

Huawei MatePad T 10s – jetzt 36 % reduziert

Huawei MatePad T 10s. © Huawei

Bei eBay gibt es aktuell das Huawei MatePad T 10s für starke 139,90 € statt 249 € . Das Tablet verfügt über ein 10,1-Zoll-Display, 64 GB Speicher sowie 4 GB RAM.

Jetzt kaufen: nur 139,90 € bei eBay

Makita Akku-Schlagschrauber DTW300Z – jetzt 38 % reduziert

Makita Akku-Schlagschrauber DTW300Z © Makita

Makita Akku-Schlagschrauber kaufen

Aktueller Preis 179,84 € statt 288,84 € Spannungsklasse 18 Volt Bürstenloser Motor ✔️ Drehmoment 70 / 130 / 180 / 330 Nm Leerlaufdrehzahl 0-1000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 U/min Ausstattung Doppel-LED-Licht, Tiefentladeschutz Wird mit Akku und Ladegerät geliefert? ❌ Gewicht 1,5 - 1,8 kg Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

37 % Rabatt – Bosch Professional GBH 2-26 F Bohrhammer

Bosch Professional GBH 2-26 F Bohrhammer © Amazon Produktbild

Schneller Allrounder für den täglichen Einsatz auf der Baustelle, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Drehstopp für Meißelarbeiten und elektronischer Drehzahlregelung zum sauberen Arbeiten; inklusive Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus und Handwerkerkoffer

Nur 168,88 € statt 267,75 € bei Amazon

66 % Rabatt – SHARK RV750EU ION Saugroboter

SHARK RV750EU ION Saugroboter © Shark

200 € sparen! Einfache Bedienung, für alle Böden geeignet, ideal für Haustierbesitzer, 3-Bürsten-System (jede Art von Bürste hat eine spezielle Funktion), Laufzeit bis zu 90 Minuten, Steuerung über SharkClean-App

Nur 99 € statt 299,99 € bei MediaMarkt

Black Friday ist vorbei – Bei Amazon und OTTO könnt ihr trotzdem Deals genießen!

Black Friday: Aktuelle Technik zum Spitzenpreis auch am Wochenende

Nintendo Switch Lite: Bei Amazon gibt es aktuell die Nintendo Switch Lite um 16 % reduziert. Die beliebte Handheld-Konsole kommt in der Lite-Version in einem besonders angenehmen Formfaktor daher und bietet jede Menge Spielspaß.

Für 199,99 € statt 236,99 € bei Amazon kaufen

Nintendo Switch OLED: Auch das neueste Modell ist 10 % günstiger zu haben. Das OLED-Display ist nicht nur größer, es verfügt über ein helleres Bild und ist zudem kontrastreicher. Für den Handheld-Modus ist es somit die beste Variante der Konsole.

Für 334,45 € statt 369,99 € bei Amazon kaufen

75 % Rabatt – Call of Duty: Vanguard – (PlayStation 5)

Nur noch 19,99 € statt 79,99 € bei MediaMarkt. Nur so lange Vorrat reicht.

Black Friday Deals auch in der Cyber Week: Computer-Zubehör bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt gibt es am Black Friday lohnenswerte Angebote © MediaMarkt

Bei MediaMarkt gibt es aktuell verschiedene lohnenswerte Angebote, die sich um Computer-Zubehör drehen. Hier sind einzelne Produkte reduziert.

Black Friday Deals: die besten Technik-Angebote

42 % Rabatt – Bosch Professional GSB 18V-21 Schlagbohrschrauber + Akku Schnellladegerät

Bosch Professional 18V System Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 © Amazon Produktbild

Set inkl. Schnellladegerät, hartes Drehmoment von 55 Nm, Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection, Bohrfutter mit autom. Sperre 1,5 – 13,0 mm, Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm.

Nur 174,90 € statt 302,26 €

70 % Rabatt – Philips Sonicare ExpertClean 7300

Elektrische Schallzahnbürste mit App und zwei Bürstenköpfen, Reiseetui und Ladegerät. Für bis zu siebenmal gesünderes Zahnfleisch. Die Philips Sonicare ExpertClean 7300 entfernt bis zu zehnmal mehr Plaque als eine Handzahnbürste. ExpertClean hilft Ihnen, gesunde Putzgewohnheiten zu entwickeln und beizubehalten.

Nur 279,99 € statt 34 9 ,99 € bei baur

55 % Rabatt – Tefal Jamie Oliver „Direct On“ Bratpfanne

Tefal Jamie Oliver Cook’s Classic Bratpfanne 28 cm © Tefal

Stylische Edelstahl-Pfanne mit Ø 28 cm und Temperaturanzeiger: Das Thermo-Signal färbt sich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bereit zum perfekten Anbraten ist

Nur 49,90 € statt 109,99 € bei Amazon

PlayStation-Exklusivtitel – Black Weekend Deals

Black Weekend Deals: Die besten Angebote für In-Ear-Kopfhörer

24 % Rabatt – SAMSUNG Odyssey G5 Ultra Wide Gaming Monitor

SAMSUNG Odyssey G5 (C34G55TWWR) 34 Zoll © Samsung

Reaktionszeit 1 ms, Bildschirmdiagonale 86 cm, Auflösung UWQHD 3.440 x 1.440 Pixel, 1:9-Bildschirmverhältnis, vertikaler Blickwinkel von 178 °, verschiedene Anschlüsse, unter anderem 1x 3.5 mm Klinke, 1x DP und 1x HDMI, Bildwiederholungsfrequenz 165 Hz, Native Bildwiederholfrequenz 144 Hz

Jetzt nur 439,99 € statt 579,- € bei MediaMarkt

Black Friday: Leuchtmittel für kleines Geld

Wer sich für das Thema Smart-Home begeistern kann, findet auf Amazon diverse smarte Glühbirnen und Lampen, die jederzeit für stimmungsvolle Beleuchtung sorgen. Bis zu 46 % Preisersparnis sind bei einigen Produkten am Black Friday möglich

*** Jetzt noch sichern: die 5 besten Saugroboter-Deals in der Cyber Week ***

51 % billiger – Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 + 4 Vorsätze

Komplettset mit 1x Akku-Borschrauber GSR 18V-60 FC, Zusatzhandgriff, Exzenteraufsatz GFA 18-E, Bohrfutteraufsatz GFA 18-M, SDS-Hammeraufsatz GFA 18-H, Winkelaufsatz GFA 18-W und L-Boxx 136

Nur 229 € statt 463,56 €

17 % Rabatt – Blaupunkt TT 100 Plattenspieler

Vinyl ist seit einigen Jahren wieder sehr in Mode. Die Plattenspieler von Blaupunkt liefern hervoragende Soundqualität und stehen für ein einzigartiges Klangerlebnis. Der TT 100 Plattenspieler mit gefederten Standfüßen ist um 17 % reduziert und haucht ihren alten Platten wieder neues Leben ein.

Für nur 149,50 € statt 179,95 € bei Amazon

Google Pixel 6 Pro – 47 % Rabatt

Google Pixel 6 Pro kaufen und von Top-Grafik profitieren. © Google

Das Pixel 6 Pro hat ein 6,7-Zoll-QHD+-Display, das eine scharfe Auflösung bietet. Das Teleobjektiv der Kamera ermöglicht einen vierfach optischen Zoom, sodass Sie auf größere Entfernung scharfe Bilder schießen können. Der Akku ist mit 5.000 mAh ebenfalls mehr als solide.

Jetzt nur 665,99 € statt 1.249 €

Makita-Deals zum Black Weekend– Akkuschrauber & Schlagbohrschrauber stark reduziert

Makita DDF484TB3J Akku-Bohrschrauber 18V inkl. 3 Akkus + Ladegerät © Makita

Makita Akku-Schlagschrauber DTW700Z (18V, 700 Nm) – nur 224,90 statt 349,99 € – zum Angebot bei Amazon

(18V, 700 Nm) – nur 224,90 statt – zum Angebot bei Amazon Makita DDF484TB3J Akku-Bohrschrauber 18V inkl. 3 Akkus + Ladegerät – nur 319,- statt 423 € – zum Angebot bei Amazon

18V inkl. 3 Akkus + Ladegerät – nur 319,- statt – zum Angebot bei Amazon Makita Akku-Kombihammer DHR243Z (2,0 J, bis zu 24 mm Bohrleistung) – 207,05 statt 312,04 € – zum Angebot bei Amazon

Noch mehr Makita Angebote

Kärcher Hochdruckreiniger – 22 % Rabatt

Kärcher Hochdruckreiniger K 4 Power Control © Kärcher

Die Hochdruckreiniger von Kärcher sind seit langem die besten Werkzeuge für die Heim- und Gartenpflege. Bei Amazon ist der K4 Power Control-Hochdruckreiniger um 22 % reduziert.

Kärcher Hochdruckreiniger K4 Power Control für 209,99 € statt für 269,99 bei Amazon kaufen

Raclette-Fondue-Set von Severin

Raclette oder Fondue an Silvester? Mit dem Set von Severin können Sie beides zubereiten. Es ist jetzt 46 % günstiger und eignet sich für bis zu 8 Personen. Das beschichtete Material kann problemlos in die Spülmaschine:

Raclette-Fondue Kombination Severin für 69,99 € statt 129,90 bei Lidl kaufen

Lego-Sets im Angebot in der Cyber Week

Die Kinder spielen heute nur digital? Stimmt nicht. LEGO erfreut sich auch in diesem Jahrhundert großer Beliebtheit. Zur Cyber Week gibt es zahlreiche Sets deutlich günstiger zu haben. Ideal für Weihnachten sind beispielsweise die „Harry Potter“-Deals oder Star Wars mit bis zu 40 % Rabatt für Jung und Alt:

LEGO Harry Potter Krankenflügel © LEGO / Amazon (Montage)

Saugroboter Deals