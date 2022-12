Was sind die besten Alternativen zum Bleigießen?

Von: Ömer Kayali

Seit einigen Jahren ist das Bleigießen in der EU nicht mehr erlaubt. An Silvester müssen Sie daher auf Alternativen zurückgreifen.

Bleigießen ist für viele wie Raclette oder Fondue eine Silvester-Tradition. Doch seit 2018 gelten innerhalb der EU Einschränkungen im Umgang mit Blei, sodass Sie keine Bleigieß-Sets mit hohem Blei-Anteil im Handel mehr finden. Die EU-Chemikalienverordnung schreibt einen Grenzwert von 0,3 Prozent vor, der Bleigehalt von Bleigieß-Sets liegt in der Regel weit darüber.

Die EU-Vorgabe ist nachvollziehbar, da Blei ein Schwermetall und gesundheitsschädlich ist, wenn es eingeatmet oder verschluckt wird. Darüber hinaus besteht beim Bleigießen die Gefahr, dass Blei in Kontakt mit der Haut kommt. In schwerwiegenderen Fällen kann Blei zu Hautausschlägen, Wunden und sogar zu Hautschäden führen, die zu Narbenbildung oder Verfärbungen der Haut führen können.

Vereinzelt sind Bleigieß-Sets weiterhin erhältlich, die Hinweise zum Schutz vor Gesundheitsrisiken enthalten. Es ist jedoch aufgrund der gesundheitlichen Risiken ratsam, Alternativen zu verwenden. Davon finden Sie im Handel zur Genüge.

Der Ursprung der Bleigießen-Tradition

Die Tradition des Bleigießens an Silvester geht auf das alte Brauchtum der Orakelkunde zurück. Früher glaubten viele Menschen, dass man durch das Gießen von Metallen in Wasser die Zukunft vorhersagen könne. Blei war dabei eines der beliebtesten Metalle, da es leicht zu bearbeiten und in verschiedene Formen zu gießen ist.