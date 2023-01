Ruhig Blut – So finden Sie das beste Blutdruckmessgerät

Von: Ömer Kayali, Nina Dudek

Blutdruck ok? Mit einem Blutdruckmessgerät für zu Hause haben Sie Ihre Werte immer im Blick. © Andriy Popov/PantherMedia

Zu hoch oder zu niedrig – passt der Blutdruck nicht, hat das auf Dauer gravierenden Einfluss auf die Gesundheit. Ein Blutdruckmessgerät für zu Hause sorgt einfach und zuverlässig für ein besseres Gefühl.

Manchmal kann es unheimlich sein: Herzrasen, ein unregelmäßiges Herzklopfen beim Zubettgehen oder immer wieder Schwindel beim Aufstehen. All diese Symptome können vom Blutdruck her kommen – und dann ist es höchst beruhigend, wenn man diesen selbst checken kann. Und so ggf. rechtzeitig gravierende Probleme erkennt und den Langzeitgefahren von Bluthochdruck entgegenwirkt.

Der Blutdruck ist einer der Schlüssel zur allgemeinen Gesundheit. Wer an Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, leidet, kann ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen im späteren Leben haben. Für eine regelmäßige Überprüfung ist es daher nie zu früh – auch wenn Sie momentan keine Beschwerden haben. Viele Menschen wissen gar nicht, ob sie einen erhöhten Blutdruck haben. Trotzdem ist Bluthochdruck Volkskrankheit Nummer eins! Mit einem Blutdruckmessgerät können Sie Ihren Blutdruck einfach selbst messen und regelmäßig checken. Um mit einem solchen Gerät umgehen zu können, wird kein medizinisches Vorwissen benötigt.

Wie messe ich den Blutdruck richtig?

Blutdruckmessgeräte können den Blutdruck sowohl am Oberarm als auch am Handgelenk messen. Verschiedene Tests haben gezeigt, dass die Messergebnisse auch am Handgelenk zuverlässig sind. Beachten Sie allerdings, dass der Blutdruck am rechten und linken Arm immer unterschiedlich ist. Messen Sie daher immer am selben Arm. Der Blutdruck wird dann gemessen, wenn Sie sitzen und Ruhe haben. Bleiben Sie vor der Benutzung eines Blutdruckmessgerätes also lieber fünf Minuten sitzen. Die Beine sollten Sie dabei nicht übereinander schlagen, da dies das Ergebnis verfälschen kann. Führen Sie mindestens 30 Minuten vor der Messung keinen Sport aus und entleeren Sie Ihre Blase. Achten Sie auf die richtige Position der Manschette. Diese sollte sich während der Messung auf Herzhöhe befinden. Auch bei der Blutdruckmessung am Handgelenk ist es wichtig, dass sich das Handgelenk auf Herzhöhe befindet. Stützen Sie Ihren Ellbogen auf dem Tisch auf und messen Sie auf nackter Haut. Das Blutdruckmessgerät also auf keinen Fall über Pullover oder Shirt anbringen.

Blutdruck messen: Das sollten Sie wissen, wenn Sie Ihr Blutdruckmessgerät verwenden

Es gibt viele unterschiedliche Blutdruckmessgeräte auf dem Markt. Einige davon können auch Herz - Rhythmus - Unregelmäßigkeiten erkennen und anzeigen.

- - erkennen und anzeigen. Blutdruckmessgeräte geben Auskunft über zwei Werte : Den systolischen und den diastolischen Blutdruckwert – also mit welchem Druck das Blut ins Herz ein- und wieder austritt.

: Den systolischen und den diastolischen Blutdruckwert – also mit welchem Druck das Blut ins Herz ein- und wieder austritt. Laut der Weltgesundheitsorganisation liegt der optimale Blutdruck bei 120 / 80 . Bei Werten über 140/90 ist von einem leichten Bluthochdruck die Rede.

/ . Bei Werten über 140/90 ist von einem leichten Bluthochdruck die Rede. Beim Kauf sollten Sie darauf achten, dass die Manschette nicht zu groß oder zu klein ist, da die Messergebnisse womöglich verfälscht werden könnten. Kleinere Handgelenk-Blutdruckmessgeräte sind ebenfalls eine Option.

So funktioniert ein Blutdruckmessgerät

Um den Blutdruck zu ermitteln, bläst sich die Manschette bis zu dem Punkt auf, an dem sie den Blutfluss im Oberarm vorübergehend unterbricht. Der Druck lässt dann langsam nach. In der Manschette befindet sich ein Sensor, der den Blutfluss dann misst. Das Gerät kann auch die Anzahl der Herzschläge in einem bestimmten Zeitfenster zählen. Es berechnet dann, wie hoch die Herzfrequenz in einer Minute ist.

Blutdruckmessgeräte im Vergleich: jedes punktet mit eigenen Stärken

Wir haben unterschiedliche Blutdruckmessgeräte gegenüber gestellt und dafür Wertungen aus Tests und Kundenrezensionen herangezogen. Im folgenden Abschnitt stellen wir einige Geräte vor.

Blutdruckmessgerät Boso Medicus X – Testsieger bei Stiftung-Warentest

Boso Medicus X Blutdruckmessgerät © Amazon Produktbild

Stiftung Warentest war vor allem von der besonders einfachen Bedienung überzeugt. Ein „sehr gut“ gab es für die Anwendung dank Einknopfbedienung und extra großem Display.

Preis: ab 61,98 € Manschettengröße: 22-32 cm Speicherfunktion: 30 Speicherplätze Benutzerprofile: 1 Pulsmessung: ✔️ Erkennung von Herz-Rhythmus-Störungen: ✔️ Stromversorgung: Batterien Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, Batterien, Blutdruckpass

Blutdruckmessgerät mit Arrhythmie-Erkennung

Blutdruckmessgerät von Medgram © Amazon Produktbild

Die Arrhythmie-Erkennung erkennt frühzeitig mögliche Störungen des Herzrhythmus während der Messung und weist Sie darauf hin. Eine gute Möglichkeit zur frühen Diagnose und richtigen Therapie.

Preis: ab 27,97 € Manschettengröße: 22-40 cm Speicherfunktion: 240 Speicherplätze (120 pro Benutzer) Benutzerprofile: 2 Pulsmessung: ✔️ Erkennung von Herz-Rhythmus-Störungen: ✔️ Stromversorgung: Batterien oder über USB Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, 1 Mikro-USB-Kabel, Handbuch Sonstiges: WHO-Farbskala zeigt an, ob Blutdruck optimal, normal oder zu hoch ist

Blutdruckmessgerät Medisana BU 510 – mit extragroßer Oberarmmanschette

Medisana BU 510 Blutdruckmessgerät © Amazon Produktbild

Eine extragroße Oberarmmanschette für einen Armumfang von 22 bis 36 cm ermöglicht eine mühelose und vor allem angenehme Verwendung auch bei molligen Personen.

Preis: ab 39,95 € Manschettengröße: 22-36 cm Speicherfunktion: 180 Speicherplätze (90 pro Benutzer) Benutzerprofile: 2 Pulsmessung: ✔️ Erkennung von Herz-Rhythmus-Störungen: ✔️ Stromversorgung: Batterien oder Netzbetrieb Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, Tragetasche Sonstiges: Batterien nicht inklusive; WHO-Farbskala zeigt an, ob Blutdruck optimal, normal oder zu hoch ist

Blutdruckmessgerät Sanitas SBM 21 – mit Prüfsiegel der deutschen Hochdruckliga

Sanitas SBM 21 Blutdruckmessgerät © Amazon Produktbild

Das SBM 21 von Sanitas erhielt das Qualitätsprüfsiegel der deutschen Hochdruckliga, die regelmäßig Blutdruckmessgeräte auf Messgenauigkeit prüft. Zusätzlich erhielt der Blutdruckcomputer vom ETM Testmagazin das Testurteil „gut“.

Preis: ab 29,99 € Manschettengröße: 22-36 cm Speicherfunktion: 120 Speicherplätze (30 pro Benutzer) Benutzerprofile: 4 Pulsmessung: ✔️ Erkennung von Herz-Rhythmus-Störungen: ✔️ Stromversorgung: Batterien Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, Batterien Sonstiges: Meldung bei Anwendungsfehlern; Farbige Einstufung der Messergebnisse

Blutdruckmessgerät Beurer BM 27 – meldet Anwendungsfehler

Beurer BM 27 Blutdruckmessgerät © Amazon Produktbild

Gerade für Senioren ist es nicht immer einfach, ein Blutdruckmessgerät korrekt anzuwenden. Dieses Modell hilft mit der Meldung bei Anwendungsfehlern dabei, dass die Messung immer korrekt ausgeführt wird und die Ergebnisse verlässlich sind.

Preis: ab 27,99 € Manschettengröße: 22-42 cm Speicherfunktion: 120 Speicherplätze (30 pro Benutzer) Benutzerprofile: 4 Pulsmessung: ✔️ Erkennung von Herz-Rhythmus-Störungen: ✔️ Stromversorgung: Batterien Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, Batterien, Aufbewahrungstasche Sonstiges: Meldung bei Anwendungsfehlern; Farbige Einstufung der Messergebnisse; kann alternativ am Handgelenk verwendet werden

