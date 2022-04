Leckeres Essen zu einem Rabatt: Sparen Sie 50 Prozent auf Ihre Bestellung bei Bofrost

Mit unserem Deal sparen Sie beim Bofrost-Einkauf bares Geld. © belchonock/Panthermedia

Sie wollen Ihren Gefrierschrank mal wieder ordentlich auffüllen? Dann lohnt sich ein Einkauf bei Bofrost! Dank unseres Deals zahlen Sie weniger.

Rabatt auf Ihren Bofrost-Einkauf: Die Details im Überblick

Erhalten Sie 50 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung bei Bofrost .

auf Ihre erste Bestellung bei . 20 € Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 40 € möglich

ab einem möglich Gutscheincode: Neukunde20

Die Aktion gilt nur für Neukunden oder Bestandskunden , die seit 18 Monaten nicht mehr im Online-Shop eingekauft haben.

oder , die seit Achtung: Dieser Deal läuft nur bis zum 31.05.2022!

Fertige Restaurantkost bestellen ist dank passender Apps mittlerweile ganz einfach. Auch Lebensmittel, die es im Supermarkt gibt, können wir online kaufen. Das klappt übrigens auch mit Tiefkühlwaren: Bofrost hat sich darauf spezialisiert, Ihnen gekühlte Lebensmittel direkt vor die Türe zu liefern. Suchen Sie sich bequem im Online-Shop die Lebensmittel aus, die in Ihren Gefrierschrank wandern sollen – und schon geht es los. Sie kennen Bofrost nicht oder konnten den Shop bisher noch nicht ausprobieren? Dann haben Sie jetzt die perfekte Gelegenheit dazu: Neukunden erhalten mit dem Gutscheincode Neukunde20 einen Rabatt von 50 Prozent ab einem Mindestbestellwert von 40 Euro!

Bofrost: Diese Waren bietet der Online-Shop an

Die Kühlfächer im Supermarkt sind in der Regel voll mit den verschiedensten Leckereien. Ob Eis, Fleischwaren oder Früchte: Auch Bofrost bietet alles an, was das Herz begehrt. So finden Sie dort beispielsweise jede Menge Waren für den Grill, die noch im Frühling 2022 zum Einsatz kommen können. Auch für eisige Desserts ist es noch nicht zu spät. Insbesondere Kinder freuen sich über das bunte Angebot an Speiseeis, das Bofrost im Sortiment führt. Wer demnächst Gäste in den eigenen vier Wänden erwartet, glänzt außerdem mit den himmlischen Torten, die Sie auf der Homepage entdecken. Dazu darf es am Abend auch gerne noch ein Wein sein, den Sie sich ebenfalls bei Bofrost aussuchen können.

Sie haben Lust, Bofrost einmal auszuprobieren? Dann kaufen Sie als Neukunde oder ehemaliger Bestandskunde jetzt zu einem Rabatt von 50 Prozent auf Waren im Wert von 40 Euro oder mehr ein!

