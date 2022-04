Profigerät zum kleinen Preis: Akku-Bohrschrauber von Bosch jetzt 28% günstiger

Von: Laura Wittstruck

Bosch zählt bei Elektrowerkzeugen zu den Top-Marken. © logoff/PantherMedia

Volle Flexibilität beim Heimwerken bietet ein Akku-Bohrschrauber von Bosch. Dieser ist kompakt und dennoch leistungsstark. Zurzeit gibt es das Werkzeug um ganze 28 Prozent reduziert.

Wer bei Heimwerker-Projekten präzise und schnell arbeiten möchte, braucht dazu vor allem das richtige Arbeitsgerät. Unverzichtbar im Werkzeugkoffer ist ein Akku-Bohrschrauber. Mit diesem können Sie Schrauben ziehen, aber auch Holz, Plastik oder Metall einfach durchbohren. Besonders angenehmes Arbeiten verspricht der Bosch Akkuschrauber. Dieser ist extra handlich und somit perfekt für enge Stellen oder das Handwerken über Kopf geeignet. Zurzeit gibt es das Gerät zum Schnäppchenpreis. Auf eBay sichern Sie sich den Akku-Bohrschrauber samt zwei Akkus und Transportkoffer um 28 Prozent reduziert.

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C: jetzt 312,47 € statt 436,73 €

Akku-Bohrschrauber von Bosch: die technischen Daten im Überblick

Mit dem 18V Akku-Bohrschrauber von Bosch fällt Bohren und Schraubenziehen besonders leicht. © eBay-Produktbild

Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg Drehmomentstufen 20+1 Motorart Bürstenloser Motor Bohrfutterspannweite 13 mm Lithium-Ionen-Akku ✔️ Akkuspannung 18 V Drehmoment (weich/hart/max.) 31/60/- Nm Zubehör 2 x Akku ProCORE18V, Schnellladegerät, Transportkoffer

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C: jetzt 312,47 € statt 436,73 €

Akku-Bohrschrauber von Bosch: ideales Verhältnis von Leistung und Größe

Der Akku-Bohrschrauber von Bosch ist kompakt und bietet mit einem harten Drehmoment von 60Nm dennoch eine starke Leistung: Die Präzisionskupplung sorgt gleichzeitiges für bequemes Arbeiten und eine längere Lebensdauer des Geräts: Eine elektronische Steuerung verhindert, dass das Gerät überdreht. So kommt es zu einem geringeren Verschleiß.

Die Bluetooth-Connectivity-Option ermöglicht es, den Akku-Bohrschrauber mit dem Smartphone zu verknüpfen. So lassen sich personalisierte Einstellung anpassen, speichern und bei der nächsten Anwendung wieder abrufen. Etwa lässt sich einstellen, wie sensibel die KickBack-Control-Funktion reagiert. Diese kommt dann zum Einsatz, wenn sich der Bohrer in einem Material verklemmt und sorgt dafür, dass sich das Gerät sofort selbst abschaltet. Das minimiert Ihr Verletzungsrisiko durch einen plötzlichen Rückschlag und sorgt so für noch mehr Sicherheit.

