Bosch Hochdruckreiniger im Angebot: drastisch um 49 % reduziert

Volle Power gegen Schmutz

Bosch Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 140 jetzt bei Amazon für nur 179,99 € statt 351,99 €: Kraftvolles Reinigen von Auto, Fahrrad, Terrasse und mehr mit umfangreichem Zubehör.

Bosch Home and Garden, die spezielle Produktlinie von Bosch für Haus und Garten, hat im Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 140 ordentlich Power verpackt: Ein leistungsstarker 2.200 W-Motor plus speziell abgestimmte Düsen sorgen mit 140 bar Druck schnell und flexibel für hervorragende Ergebnisse. Von Moos auf der Terrasse über Fahrrad reinigen bis hin zum Autowaschen sind Sie mit dem AdvancedAquatak 140 selbst für härteste Verschmutzungen gut gerüstet. Amazon bietet den Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 140 derzeit stark reduziert für nur 179 Euro statt 351,99 Euro an .

Mit integrierter Schlauchrolle und Aufbewahrung für Zubehör lässt sich das Gerät ordentlich und platzsparend in Keller oder Garage verstauen. Ebenfalls praktisch: Mit großen, geländegängigen Reifen, Teleskopgriff sowie Schnellkupplungen und am Reiniger integriertem Zubehör ist der AdvancedAquatak 140 im Handumdrehen einsatzbereit.

Super flexibel ist auch die Wasserentnahme mit der speziellen Pumpe, die Wasser sowohl aus der Leitung als auch aus externen Quellen ansaugt.

Im Lieferumfang des AdvancedAquatak 140 enthalten sind verschiedene Aufsätze für diverse Untergründe und Reinigungssituationen. Alle können platzsparend direkt am Gerät verstaut werden. Gute Gründe, die beim Kauf eines Hochdruckreinigers eine wichtige Rolle spielen.

✔️ Variable Flachstrahldüse ✔️ Rotationsdüse ✔️ HP Reinigungsmitteldüse und -behälter (550 ml) ✔️ Bosch Metallhochdruckpistole ✔️ Standardlanze ✔️ 5 m Netzanschlusskabel ✔️ 8 m Hochdruckschlauch ✔️ klarer Plastikfilter

Der Bosch AdvancedAquatak 140 liefert ein überzeugendes Testergebnis ab. Besonders gut gefällt uns der hohe Arbeitsdruck von 140 bar, das umfangreiche mitgelieferte Zubehör und die praktischen Möglichkeiten um das Zubehör zu verstauen. Den Warmwasseranschluss haben wir im Test nicht genutzt. Das Reinigen von stark verschmutzen und vermoosten Terrassenplatten stellte den AdvancedAquatak 140 vor eine Herausforderung. Lediglich das hohe Gewicht sorgt für eine kleine Abwertung, dafür steht das Gerät aber auch sehr stabil und ist einen Kauf wert.

