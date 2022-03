Bosch Gartengeräte: Vertikutierer, Laubbläser und Co. knallhart reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Mit den Bosch Gartengeräten sind Sie bestens ausgerüstet für die Garten- und Heimarbeit. Aktuell gibt es viele Produkte stark reduziert. © Amazon Produktbild

Mit den Geräten von Bosch Home and Garden bringen Sie Ihren Garten auf Vordermann. Aktuell sind einige Bosch-Bestseller stark reduziert – Sie sparen bis zu 44 %.

Die Tage werden länger und wärmer, kein Wunder, der Frühling steht vor der Tür. Die Blumen erwachen so langsam aus ihrem Winterschlaf, der Rasen wird wieder grün und fängt an zu wachsen. Höchste Zeit, den Garten auf Vordermann zu bringen. Mit den Gartengeräten von Bosch Home and Garden haben Sie dabei die richtigen Helfer. Die Akku-Geräte überzeugen durch eine hohe Lebensdauer und Qualität, sind zudem vielseitig einsetzbar. Aktuell können Sie auf den Bosch Vertikutierer, Laubbläser und weitere Produkte bis zu 44 Prozent sparen. Hier finden Sie die besten Deals.

Bosch Home Gartengeräte: Die Deals auf einen Blick

Bosch Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18-230: jetzt 38 % reduziert

Bosch Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18-230. © Amazon Produktbild

Bosch Akku-Rasentrimmer: nur 74,80 € statt 119,99 €

Anzahl Akku 1x Akku-Spannung 18 V Kompatibel mit Bosch Home and Garden ✔️ Gewicht 2,1 kg Kantenfunktion ✔️ Halbautomatische Spule ✔️ Drehen des Handgriffs 180 Grad Bewertungen 4,6 ⭐ Zubehör 1x Akku, 1x Ladegerät, Karton

Bosch Akku-Gartensäge Keo Basic: jetzt 34 % reduziert

Bosch Akku Gartensäge Keo Basic © Amazon Produktbild

Bosch Akku-Gartensäge: nur 65,99 € statt 99,99 €

Klingenlänge 80 mm Akku-Spannung 10,8 V Schnitte pro Akkuladung 30 bis 190 Artikelmaße 40 x 20 x 6,7 cm Bewertungen 4,3 ⭐ Zubehör Ladegerät, Sägeblatt Top for Wood S644D

Bosch Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18: jetzt 38 % reduziert

Bosch Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18 © Amazon Produktbild

Bosch Akku-Heckenschere: nur 123,22 € statt 199,99 €

Max. Schnitttiefe 16 mm Schwertlänge 430 mm Schneidekopf schwenkbar bis zu 145 ° Leistung pro Akkuladung bis zu 200 m² Anti-Blockier-System ✔️ Akku-Spannung 18 V Kompatibel mit Bosch Home and Garden ✔️ Gewicht 3,6 kg Max. Gerätelänge 2,6 m Bewertungen 4,2 ⭐ Zubehör 1x Akku, 1x Ladegerät, Karton

Bosch Hochdruckreiniger EasyAquatak 120: jetzt 15 % reduziert

Bosch Hochdruckreiniger EasyAquatak 120 Premium Kit. © Amazon Produktbild

Bosch Hochdruckreiniger: nur 109,99 € statt 129,99 €

Maximaler Druck 120 bar Schlauchlänge 5 Meter Max. Fördermenge 350 l/h Tankvolumen 450 ml Leistung 1.500 Watt Gewicht 4,7 kg Artikelmaße 40 x 20 x 37,5 cm Bewertungen 4,5 ⭐ Zubehör Terrassenreiniger 250, Waschbürste, Lanze, 5 m Hochdruckschlauch, Verstellbare Flachstrahldüse, Rotordüse, Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml, Wasserfilter

Bosch elektrischer Laubbläser UniversalGardenTidy 2300: jetzt 38 % reduziert

Bosch Laubsauger/Laubbläser UniversalGardenTidy 2300 © Amazon Produktbild

Bosch elektrischer Laubbläser: nur 73,94 € statt 119,99 €

Leistung 2.300 Watt Blasen ✔️ Saugen ✔️ Häckseln ✔️ Fangsack-Volumen 45 l Gewicht Bläser/Sauger 3,4/4,7 kg Geräuschpegel 99 db Geschwindigkeit pro Stunde 285 km/h Bewertungen 4,4 ⭐ Zubehör Schultergurt, Karton

Bosch Elektro-Vertikutierer UniversalVerticut 1100: jetzt 39 % reduziert

Bosch Elektro Vertikutierer UniversalVerticut 1100 © Amazon Produktbild

Bosch Elektro-Vertikutierer: nur 133,45 € statt 219,99 €

Leistung 1.100 Watt Arbeitsbreite 32 cm Fangbox-Volumen 50 l Höheneinstellungen 4 Stufen, von +5 mm bis -10 mm Anzahl der Messer 14 Material der Messer Kohlenstoffstahl Bewertungen 4,5 ⭐

Bosch Akku-Heckenschere AHS 55-20 LI: jetzt 44 % reduziert

Bosch Akku-Heckenschere AHS 55-20 LI © Amazon Produktbild

Bosch Akku-Heckenschere: nur 106,- € statt 189,99 €

Schnittlänge 55 cm Max. Durchmesser der Äste 25 mm Akku-Spannung 18 V Arbeitsfortschritt pro Akkuladung bis zu 200 m² Gewicht 2,6 kg Sägefunktion ✔️ Anti-Blockier-System ✔️ Messerschutz ✔️ Bewertungen 4,6 ⭐ Zubehör 1x Akku, 1x Ladegerät, 1x Karton

Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18: jetzt 15 % reduziert

Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18 © Amazon Produktbild

Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18: nur 186,49 € statt 219,99 €

Empfohlene Rasenfläche 300 m² Schnittbreite 32 cm Schnitthöhenverstellung 30 bis 60 mm Fangbox-Volumen 31 l Akku-Spannung 18 V Arbeitsfortschritt pro Akkuladung bis zu 200 m² Rasenkämme für randnahes Mähen ✔️ ErgoFlex-Griffe ✔️ Gewicht 9,9 kg Bewertungen 4,6 ⭐

Bosch Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 140: jetzt 37 % reduziert

Bosch Home and Garden Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 140. © Amazon Produktbild

Bosch Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 140: nur 188,75 € statt 299,99 €

Maximaler Druck 140 bar Schlauchlänge 8 Meter Max. Fördermenge 450 l/h Tankvolumen 550 ml Leistung 2.100 Watt Gewicht 18 kg Artikelmaße 41 x 37,5 x 81,5 cm Bewertungen 4,5 ⭐ Zubehör Metallhochdruckpistole, Lanze, 8m Hochdruckschlauch, variable Flachstrahldüse, Rotor-Fan-Lanze, Hochdruck-Reinigungsmitteldüse (550ml), Wasserfilter

