BOSCH Küchenmaschine günstig wie nie – 49 % Rabatt

Von: Nina Dudek

Bosch Küchenmaschine für nur 189,99 € © Amazon

Normalerweise kostet die Küchenmaschine MUM58W20 von BOSCH 349 €. Wir haben das Markenprodukt für Sie jetzt fast zum halben Preis für nur 189,99 € gesichtet. Günstig wie nie!

Diese starke Küchenmaschine aus der BOSCH CreationLine ist ein Multifunktionstalent in der Küche: Pizza, Brot, Kuchen, Sahne, Cremes ... Alles, was von Hand bearbeitet ewig dauern würde, schafft die Küchenmaschine MUM58W20 von BOSCH ganz schnell per Knopfdruck. Bei eBay sparen Sie gerade über 159 Euro auf dieses Markenprodukt mit 49 Prozent Rabatt im Sale. Weitere BOSCH-Geräte finden Sie in unserem Küchenmaschinen-Vergleich.

Was diese BOSCH Küchenmaschine kann:

Extra starker Motor für hohe Anforderungen

Große Schüssel für die optimale Zubereitung der Teige

Perfekte Ergebnisse dank dreidimensionalem Rührsystem

Leichte, schnelle Zubereitung mit 7 Geschwindigkeitsstufen

Inklusive Patisserie-Set für Ihre Backideen

Einfaches Befüllen durch automatische Parkpositionierung

Inklusive 11-teiligem Zubehör-Set

Mit einem Power-Motor von 1.000 Watt ist diese BOSCH Küchenmaschine besonders für die Verarbeitung von großen Mengen gemacht: Bis zu 1 kg Mehl plus Zutaten für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig schafft das Gerät. Besonders praktisch: Durch glatte Flächen und teilweise spülmaschinengeeignetes Zubehör ist die Küchenmaschine höchst reinigungsfreundlich.

Im Lieferumfang enthalten sind: 1 x Deckel,1 x Durchlaufschnitzler, 1 x Edelstahl-Rührschüssel, 1 x Knethaken, 1 x Mixeraufsatz Kunststoff, 1 x Raspelwendescheibe, 1 x Reibscheibe mittelfein, 1 x Schneidwendescheibe, 1 x Zubehörtasche dunkelgrau, 1 x Rezept-DVD, 1 x Premium Schlagbesen, 1 x Premium Rührbesen

BOSCH Markenprodukte mit Garantie im eBay-Shop

✔️ Neue, unbenutzte und unbeschädigte Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung ✔️ eBay-Garantie: vertrauenswürdige Verkäufer, schneller Versand, einfache Rückgabe ✔️ Inlandsversand und Rücksendung kostenlos ✔️ eBay-Käuferschutz: Sie erhalten den bestellten Artikel oder bekommen Ihr Geld zurück ✔️ Versand aus Deutschland