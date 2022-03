Bosch Professional Akkuschrauber: leistungsstarkes Profigerät 51 % reduziert

Von: Laura Wittstruck

Auch für Profis eignet sich der Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-Li von Bosch. © ebay-Produktbild

Der Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-Li ist kompakt und einfach in der Handhabung. So erledigen Sie Bohr- und Schraubarbeiten präzise und schnell. Aktuell ist das Gerät 51 Prozent reduziert.

Ob Holz, Metall oder Plastik: mit dem Akku-Bohrer GSR 18-2-Li bohren und schrauben Sie problemlos in verschiedenen Materialien. Dabei sind Sie maximal flexibel: Der Akkubohrschrauber ist mit seinen 1,3 Kilogramm ein echtes Leichtgewicht. Zudem ist er sehr kompakt und liegt perfekt in der Hand. Zu Ihnen nach Hause kommt das Gerät mit zwei leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus, die eine Leistung von 18 V erzeugen. Mithilfe des mitgelieferten Ladegeräts sind sie in nur einer Stunde voll einsatzbereit. Heimwerker und Handwerker dürfen sich freuen: Aktuell ist der Akkuschrauber von Bosch um ganze 42 Prozent reduziert. Auf eBay finden Sie das Gerät zurzeit für nur 149,- Euro. Und es wird noch besser: Bis zum 10. März können Sie zusätzlich 15 Prozent (bis max. 50 Euro) sparen. Einfach den Gutschein-Code „TOOL15“ beim Bestellvorgang eingeben. So kostet der Akkuschrauber nur 126,65 Euro. Neben Batterien und Ladegerät sind im Preis zudem die Lampe GLI VariLED und eine L-Boxx enthalten.

Akkukapazität 2 Ah Bohrfuttertyp Schnellspannfutter Bohrfutterspannweite 10 mm Gewicht 1,3 kg Bohrdurchmesser Holz maximal 30 mm Bohrdurchmesser Stahl maximal 10 mm Integriertes LED-Licht ✔️

Der Akku-Bohrschrauber von Bosch ist mit einem Zwei-Gang-Getriebe ausgestattet, mit dem Sie einfach zwischen unterschiedlichen Drehzahlen wechseln. Im ersten Gang erreicht er eine maximale Drehzahl von 500 U/min im zweiten Gang liegt diese bei 1900 U/min. Für das höhere Drehmoment sorgt ein Schnellspannbohrfutter aus Vollmetall, das den Akku-Bohrer gleichzeitig sehr robust macht.

