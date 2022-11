Bosch Professional Akkuschrauber und weitere Elektrowerkzeuge jetzt stark reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Sowohl Profis als auch Hobby-Heimwerker sind mit dem Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI gut bedient. © eBay

Den Bosch Professional Akkuschrauber sowie weitere leistungsstarke Geräte des deutschen Herstellers gibt es aktuell bei eBay stark reduziert. Nur für kurze Zeit!

Wer Haus, Hof und Garten auf Vordermann bringen will, benötigt für die anstehenden Aufgaben auch das richtige Werkzeug. Sowohl Profi-Handwerker als auch Do-it-yourself-Spezialisten sind sich einig: Das Elektrowerkzeug muss hochwertig, langlebig und leistungsstark sein. Die Geräte von Bosch Professional gehören zweifelsohne in diese Kategorie.

Wer auf der Suche nach einem neuen Akkuschrauber ist oder weitere Top-Elektrogeräte benötigt, der ist bei der Bosch-Festwoche auf eBay genau richtig.

Aktuell gibt es zahlreiche Bosch Elektrowerkzeuge stark reduziert. Bis zum 17.11. können Sie zusätzlich 10 % (max. 50 Euro) sparen – geben Sie hierfür einfach den Rabattcode „MASCHINE10“ an der Kasse ein.

Bosch Elektrowerkzeuge stark reduziert – die besten Angebote auf einen Blick

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI © Bosch Professional

Bosch Professional Akkuschrauber, Bohrhammer und mehr

Bosch Professional Sägen – Bestseller im Angebot

Bosch Professional Akku-Winkelschleifer und Exzenterschleifer