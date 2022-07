Bosch Professional GSB 13 RE: 49,95 € statt 82,11 €

Von: Laura Wittstruck

Die Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 13 RE können Sie sich jetzt mit attraktivem Rabatt sichern. © Amazon Produktbild

Handlich und dennoch hocheffizient: Das zeichnet die Schlagbohrmaschine GSB 13 RE von Bosch aus. Jetzt gibt es das Werkzeug mit 39 Prozent Rabatt.

Werkzeuge von Bosch sind sowohl bei Heimwerkern als auch bei Profis beliebt – schließlich zeichnen sich die Produkte des Herstellers durch ihre hohe Qualität und eine lange Lebensdauer aus. Dabei produziert Bosch mit den blauen Professional-Geräten eine ganze Produktserie, die sich besonders an den Anforderungen von Handwerkern orientiert. Sie sind oft noch leistungsfähiger und auf eine lange Einsatzdauer ausgelegt. Die Schlagbohrmaschine GSB 13 RE der Professional-Reihe erhalten Sie aktuell zum Spitzenpreis von 49,95 €.

Bosch Schlagbohrmaschine Professional GSB 13 RE: technische Details im Überblick

Leistung 600 W Spannung 230 V Bohrfuttertyp Schnellspannfutter Betriebsart Kabelgebunden Gewicht 1,6 kg Maximales Drehmoment 1,8 Nm Bohrfutterspannweite 13 mm Zusatzgriff ✔️ Tiefenanschlag ✔️

Bosch Schlagbohrmaschine Professional GSB 13 RE: Deshalb ist sie besonders nutzerfreundlich

Gerade bei anspruchsvollen und langen Arbeiten ist es wichtig, dass das Werkzeug gut in der Hand liegt. Die Schlagbohrmaschine Professional GSB 13 RE ist mit ihrem Gewicht von 1,6 Kilogramm besonders handlich. Zudem sorgt der Softgrip dafür, dass das Gerät nicht versehentlich aus der Hand rutscht. Weiterer Pluspunkt: Die praktische Ein-Hand-Bedienung. So arbeiten Sie auch an schwer zugänglichen Stellen effizient und sicher: ob in Beton, Stein oder Mauerwerk. Gleichzeitig überzeugt die Professional GSB 13 RE mit voller Power dank des starken 600-Watt-Motors. Flexibel und leistungsstark – so ist das Gerät sowohl für Einsteiger als auch für Profis optimal geeignet.