Bosch Stichsäge Jigsaw PST 8500 PEL: Jetzt um 20 % reduziert

Von: Olga Krockauer

Bosch Heimwerker PST 8500 PEL Stichsäge ermöglicht schnelle und präzise Sägearbeiten. © Bosch

Qualitativ hochwertig, leistungsstark, robust: Die Stichsäge PST 8500 PEL von Bosch begeistert Hobby-Heimwerker und Profis gleichermaßen. Die praktische Maschine gibt es jetzt bei eBay 20 Prozent günstiger.

Die gute Nachricht für alle Hobby-Bastler: Die praktische Bosch-Stichsäge PST 8500 PEL inkl. fünf Sägeblätter erledigt kleinere Sägearbeiten daheim oder im Garten schnell und präzise. Sie bietet alles, was sich ein ambitionierter Heimwerker wünscht: leichte Handhabung, schnelles Sägen sowie eine lange Lebensdauer des Sägeblattes. Die CutControl-Funktion ermöglicht ein akkurates Arbeiten entlang der gewählten Schnittlinie. Eine Blasfunktion sorgt dafür, dass keine Sägespähne die Sicht auf das Werkstück stört. Zudem wechseln Sie das Sägeblatt mit dem Bosch-Einhand-SDS werkzeuglos: schnell und sicher. Die gute Nachricht: Die Stichsäge PST 8500 PEL inkl. fünf Sägeblätter bekommen Sie jetzt bei eBay 20 % günstiger für nur 79,99 statt 99,99 Euro.

Schnelles und präzises Arbeiten entlang der Schnittlinie: Mit der Stichsäge Jigsaw PST 8500 PEL von Bosch

Mit der Stichsäge PST 8500 PEL von Bosch arbeiten Sie nicht nur schnell, sondern auch maximal komfortabel. Dafür sorgen Features wie ergonomischer Soft-Grip, der die Vibration minimiert. Oder die Aluminiumfußplatte, die Sie für kontrollierte gewinkelte Schnitte werkzeuglos einstellen. Und dank der Vier-Stufen-Orbital-Pendelung kommen Sie beim Sägen schnell voran. Freuen Sie sich auf eine optimierte Kurvengängigkeit und den 530 Watt starken Motor. Damit erreichen Sie schnell eine Schnitttiefe von bis zu 5 Millimeter in Stahl, 12 mm in Aluminium und 80 Millimeter in Holz. Dabei stellen Sie mittels der Hubzahlvorwahl die beste Hubzahl für das zu bearbeitende Material ebenfalls werkzeuglos ein.

Bosch Stichsäge Jigsaw PST 8500 PEL für nur 79,99 Euro: Technische Details auf einen Blick:

Spannung 230 V Nennaufnahmeleistung 530 Watt Leerlaufhubzahl 500 - 3.000 min-1 Aufnahme SDS Gewicht 3.1 kg

Im Lieferumfang sind enthalten:

Jigsaw PST 8500 PEL

5x Sägeblätter

Sägeblattdepot

