BRAUN CareStyle Dampfbügelstation: 84,90 € statt 189,99 €

Von: Nina Dudek

DoubleSteam Technologie spart 50 Prozent Zeit und Platz. © Braun

Mit der CareStyle Compact IS 2058 von BRAUN sparen Sie 50 % Zeit und Platz – und momentan über 105 Euro! Ein deutsches Markenprodukt für weniger als den halben Preis im Angebot.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Mit dieser Dampfbügelstation des deutschen Markenherstellers BRAUN sparen Sie 50 Prozent Zeit beim Bügeln. Die einzigartige Kombination aus DoubleSteam Technologie und der weltweit ersten FreeGlide 3D Technologie liefert beste Bügelergebnisse in der Hälfte der Zeit. Im Vergleich zu anderen Dampfbügelstationen benötigt die IS 2058 BK außerdem nur halb so viel Platz. Bei eBay gibt es die BRAUN CareStyle Compact Dampfbügelstation derzeit extrem günstig für nur 84,99 Euro statt 189,99 Euro . Welche Vorteile eine Dampfbügelstation im Vergleich zu einem reinen Dampfbügeleisen hat, lesen Sie in unserem Bügeleisen-Vergleich.

Weltweit erste FreeGlide 3D Bügelsohle. © Braun

BRAUN CareStyle Compact: Angebot im Überblick

Weltweit erste FreeGlide 3D Bügelsohle: Kein Hängenbleiben an Knöpfen oder Hindernissen

EloxalPlus: Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit und maximalem Kratzschutz

iCare Technologie: Optimale Temperatur für besten Schutz und Bügelergebnisse

Eco-Modus: Energiesparend bügeln für empfindliche Stoffe

Vertikaldampf: Kleidung auffrischen und glätten – auch ohne Bügelbrett

Kalkfilter: Für extralange Lebensdauer

Schnelles Aufheizen: Bereit in nur 2 Minuten

Sparen Sie mit TECHNIKUPGRADE Mit dem Gutscheincode TECHNIKUPGRADE können Sie aktuell bei eBay auf viele Technik-Produkte 10 Prozent, maximal jedoch 50 Euro, sparen. Den Code TECHNIKUPGRADE einfach im Bezahlvorgang eingeben, danach wird der Rabatt von 10 Prozent automatisch abgezogen.