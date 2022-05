Braun Series 9 und Co. – Rasierer und Trimmer für den Mann stark reduziert

Die Rasierer und Haarschneider von Braun zählen zu den führenden Produkten in Deutschland. Scharfe Klingen und flexible Scherköpfe sorgen für präzise Linien. © Wavebreakmedia ltd / PantherMedia

Braun zählt zu den führenden Herstellern in Sachen Rasur und Bartpflege. Sparen Sie jetzt auf einige Bestseller wie den Braun Series 9.

Auch in der Männerwelt spielt die Gesichts- und Haarpflege eine immer wichtigere Rolle. Dazu gehört auch ein gepflegter Bart mit sichtbaren und präzisen Konturen. Doch es muss auch schnell gehen, weshalb Männer immer häufiger zu Barttrimmern und Elektrorasierern tendieren. Oft fällt hierbei die Wahl auf die Rasierer von Philips, wie den OneBlade, oder Braun. Braun stellt in unterschiedlichen Tests dabei oft den Testsieger. So auch der Braun Series 9 Pro, der 2021 zum Testsieger der Stiftung Warentest gekürt wurde. Aktuell erhalten Sie den Premium-Elektrorasierer und weitere Braun-Bestseller zum Spitzenpreis bei Amazon.

Rasierer und Trimmer stark reduziert – hier alle Angebote von Braun ansehen!

Braun Series 9 Pro Premium-Rasierer: jetzt 23 % reduziert

Braun Series 9 Pro: nur 229,99 € statt 298,96 €

Der Premium-Rasierer von Braun für 1-, 3- und 7-Tage-Bärte. Der Braun Series 9 Pro 9417s ist mit einem 4+1-Scherkopf ausgestattet und verfügt über 40.000 Schneidebewegungen pro Minute. Der Trockenrasierer kann dank des einzigartigen ProLift-Trimmers schwer zu erreichende Haare anheben und abschneiden. Dieser Akku-Rasierer ist zu 100 % wasserdicht. Von der Stiftung Warentest erhielt der Braun Series 9 Pro die Gesamtnote 1,6 und wurde zum Testsieger gekürt.

Braun Multi-Grooming-Kit 3: jetzt 38 % reduziert

Braun Multi-Grooming Kit 3: nur 30,99 € statt 49,99 €

Das Braun Multi-Grooming Kit 3 ist ein 7-in-1-Barttrimmer und -Haarschneider für Herren. Fünf Aufsätze sorgen für beste Ergebnisse im Gesicht oder auf dem Kopf. Der Präzisionsaufsatz besteht aus 20 % weniger Plastik und sorgt für ein müheloses Trimmen – egal, ob Oberlippenbart, Ziegenbart, 3-Tage-Bart oder Kopfhaar. Die Klingen bleiben dabei ein Leben lang scharf.

Braun Barttrimmer und Haarschneider BT3241: jetzt 40 % reduziert

Braun Barttrimmer BT3241: nur 29,99 € statt 49,99 €

Die Nummer 1 unter den Haarschneidemaschinen: Der Braun BT3241 vereint Barttrimmer und Haarschneider in einem Set. Das Präzisionsrad sorgt mit 39 Längeneinstellungen in Schritten von 0,5 mm für ein präzises Trimmen. Der Haupt-Barttrimmerkopf sorgt für präzise Linien und Konturen. Im Set enthalten ist auch ein Gillette-Nass-Rasierer.

Braun Barttrimmer und Haarschneider BT5365: jetzt 36 % reduziert

Braun Barttrimmer BT5365: nur 44,99 € statt 69,99 €

Der Nachfolger des oben vorgestellten Barttrimmers BT3241. Der Braun Barttrimmer und Haarschneider 5 verfügt über 39 Längeneinstellungen. Zwei Präzisionskammaufsätze für Bart und Haare sowie ein Mini-Präzisionsscherkopf sorgen für perfekte Ergebnisse. Im Set ist auch ein Gillette Fusion ProGlide Rasierer.

Braun Series 7 Rasierer: jetzt 21 % reduziert

Braun Series 7: nur 114,99 € statt 144,95 €

Der Braun Series 7 Herrenrasierer ist ein Elektrorasierer und Barttrimmer in einem. Von der Stiftung Warentest mit der Note 1,9 bewertet. Der Rasierer sorgt mit seiner 360°-Anpassung für eine gründliche Rasur – auch in schwer erreichbaren Stellen. Dank EasyClick ist der Rasierer schnell umrüstbar zum Präzisionstrimmer. Die AutoSense-Technologie passt die Motorleistung an die Bartdichte an. Der Elektrorasierer ist 100 % wasserdicht und geeignet für Wet&Dry-Anwendung.

Braun Series 5cs Rasierer: jetzt 7 % reduziert

Braun Series 5cs: nur 67,44 € statt 72,15 €

Elektrorasierer mit drei flexiblen Klingen. Dank EasyClick schnell und einfach zum Trimmer umrüstbar. Der Braun Series 5cs steht für eine einfache Rasur und einfache Reinigung. 100 % wasserdicht für Wet&Dry-Anwendung.

