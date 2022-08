Silk-épil 9 Flex Wet&Dry im Angebot: Schmerzfrei epilieren für nur 84,99 €

Von: Nina Dudek

Teilen

Silk-épil 9 Flex Wet&Dry um 23 % günstiger für nur 84,99 €. © Braun

Seidenglatte Haut genießen und gleichzeitig 23 % sparen. Bei Amazon gibt es das Beauty-Set von BRAUN mit sechs Teilen jetzt für nur 84,99 € statt 109,94 Euro im Angebot.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Epiliereren, rasieren, trimmen und massieren: Dieses Beauty-Set kann alles, was einen glatten, weichen und gesunden Teint unterstützt. Der BRAUN Silk-épil 9 Wet&Dry verwandelt sich ganz nach Ihren Wünschen vom Epilierer in einen Rasierer oder Trimmer mit Massagefunktion. Auch im Epilierer-Test 2022 schneidet dieses Markenprodukt von Braun sehr gut ab.

Als weltweit erster Epilierer für Frauen mit vollständig flexiblem Kopf passt er sich sanft allen Körperkonturen an und sorgt für glatte Haut – am ganzen Körper. Der extrabreite Epilier-Kopf mit 40 MicroGrip-Pinzetten entfernen selbst die kürzesten Härchen und hält die Haut nicht nur für Tage, sondern für Wochen glatt und seidig.

Bei Amazon sparen Sie 24,95 Euro, denn der BRAUN Silk-épil Flex Wet&Dry ist derzeit um 23 Prozent reduziert für nur 84,99 Euro statt 109,94 Euro .

Angebot jetzt sichern

Epilieren für Schmerzempfindliche Besonderes Extra für empfindliche Anwenderinnen: Die SensoSmart™-Technologie hilft Ihnen, genau den richtigen Druck zu finden. Für noch mehr Komfort lässt sich der Epilierer auch unter Wasser anwenden. Ein Hochfrequenz-Massageaufsatz reduziert zusätzlich das Schmerzempfinden – für eine extra-sanfte Epilation und gegen unschöne „Erdbeerbeine“.

Angebot jetzt sichern

Braun Silk-épil 9 Beauty-Set: Alle Vorteile im Überblick

Gestylte Bikinizone Rasieren Sie präzise Linien, Formen oder Konturen Sanfte Rasur Spezialaufsatz für besonders empfindliche Bereiche wie Bikinizone oder Achseln Nie mehr warten MicroGrip-Technologie entfernt Haare in der Größe eines Sandkorns SensoSmart-Andruckkontrolle Kontrolliert den richtigen Anwendungsdruck Rasieren und Trimmen Rasieraufsatz verwandelt den Epilierer in einen Rasierer Hochfrequenz-Massageaufsatz Reduziert das Schmerzempfinden beim Epilieren Wet & Dry 100 % wasserdicht für die Anwendung in der Badewanne oder Dusche

Braun Silk-épil 9 Beauty-Set: Alles drin für nur 84,99 Euro

Dieses Beatuy-Set enthält alle Utensilien, die auf sanfte Weise für langanhaltend glatte Haut sorgen. Alles praktisch verpackt in einem Aufbewahrungsbeutel.

1x Epilierer

1x Massarerollenaufsatz

1x Aufsatz für optimalen Hautkontakt

1x Aufsatz zur Gesichtsepilation

1x Rasierer- und Trimmeraufsatz

1x Bikinitrimmer

Angebot jetzt sichern

Braun Silk-épil 9 Beauty-Set: So funktionier volle Flexibilität