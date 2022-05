Braun Silk-épil 9 – Top-Epilierer jetzt radikal reduziert – nur für kurze Zeit

Von: Philipp Mosthaf

Der Braun Silk-épil 9-720 Epilierer sorgt dank Micro-Grip-Technologie für eine äußerst gründliche Haarentfernung. Dank verschiedener Aufsätze sind auch Rasieren und Trimmen möglich. © Braun

Der Braun Silk-épil 9-720 sorgt mit einem breiten Kopf für schnelle Haarentfernung und wochenlang glatte Haut. Sparen Sie jetzt auf den Epilierer satte 43 %.

Ob Beine, Achseln oder andere Körperstellen – viele Frauen sind von den lästigen Haaren genervt, müssen immer wieder zum Rasierer greifen. Mit dem Braun Silk-épil 9-720 sorgen Sie wochenlang für glatte Haut. Der Top-Epilierer von Braun ist mit einem breiten Kopf ausgestattet und kann so die Haare in kurzer Zeit entfernen. Zudem ist der Braun Silk-épil 100 % wasserdicht und kann somit auch unter der Dusche oder in der Badewanne benutzt werden. Insbesondere im Wasser wird das Schmerzempfinden bei der Epilation deutlich reduziert, die Haarentfernung wird so noch komfortabler. Der Silk-épil 9-720 zählt zu den besten Epilierern im Test. Aktuell ist der Braun Silk-épil 9-720 SensoSmart stolze 43 % reduziert. Bezahlen Sie bei eBay so nur 75,90 € anstatt 134,99 €. Aber beeilen Sie sich, das Angebot ist nicht lange verfügbar.

Braun Silk-épil 9-720 SensoSmart: Top-Epilierer zum Spitzenpreis

Braun Silk-épil 9-720 © Braun

Der Braun Silk-épil ist mit einem breiten Kopf ausgestattet. So entfernt er die Haare besonders schnell.

ausgestattet. So entfernt er die Haare besonders schnell. Dank der Micro-Grip-Technologie mit 40 Pinzetten werden auch die kürzesten Härchen (0,5 mm) entfernt. Sie erhalten wochenlang glatte Haut.

mit 40 Pinzetten werden auch die kürzesten Härchen (0,5 mm) entfernt. Sie erhalten wochenlang glatte Haut. Der Epilierer enthält einen Massageaufsatz , um das Schmerzempfinden zu reduzieren und sorgt so für eine extra-sanfte Haarentfernung.

, um das Schmerzempfinden zu reduzieren und sorgt so für eine extra-sanfte Haarentfernung. Die SensoSmart-Andruckkontrolle leuchtet auf, wenn Sie beim Epilieren zu stark drücken. So wird sichergestellt, dass stets der richtige Druck angewendet wird.

leuchtet auf, wenn Sie beim Epilieren zu stark drücken. So wird sichergestellt, dass stets der richtige Druck angewendet wird. Mit dem Smartlight werden selbst die feinsten Härchen gut sichtbar, für eine äußerst gründliche Haarentfernung.

werden selbst die feinsten Härchen gut sichtbar, für eine äußerst gründliche Haarentfernung. Mit der Rasierer- und Trimmeraufsatz können empfindliche Bereiche problemlos behandelt werden.

können empfindliche Bereiche problemlos behandelt werden. Der Braun Silk-épil 9-720 ist zu 100 % wasserdicht .

. Der Epilerer verfügt über ein ergonomisches Handstück und verspricht so eine komfortable Anwendung an allen Körperstellen.

und verspricht so eine komfortable Anwendung an allen Körperstellen. Zubehör: Braun-Handtuch in Lila, Rasieraufsatz, Trimmeraufsatz, Aufbewahrungsbeutel, Reinigungsbürste, Ladegerät

