Braun Silk-expert Pro 5 im Angebot 30 % billiger

Von: Nina Dudek

Teilen

Braun Silk-expert Pro 5 für nur 199 € bei eBay © deltatecc-home

Braun Silk-expert Pro 5 stark reduziert: Haarentfernung in Salonqualität für zu Hause im günstigen Set mit 4 Aufsätzen, Gillette Venus Rasierer und lila Kuschelhandtuch.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Seidenglatte Haut am ganzen Körper, sanft, sicher und nachhaltig – der Braun Haarentferner Silk-expert Pro 5 wurde von Dermatologen und Wissenschaftlern klinisch getestet, um eine ebenso sichere wie hautschonende Anwendung zu garantieren. Das Besondere: Der Silk-expert Pro 5 ist ein sogenanntes IPL-Gerät, das Ihre Haare dauerhaft entfernen kann. Lichtimpulse werden während der Behandlung in Wärme umgewandelt, die die Haarwurzel zerstören. Im Gegensatz zum Rasieren am ganzen Körper schädigen IPL-Geräte die Haut in der Regel weniger.

Bei eBay gibt es dieses klinisch getestete Hightech-Produkt jetzt zum Schnäppchenpreis von nur 418,67 Euro.

Zum Angebot bei eBay

Nachhaltig glatte Haut am ganzen Körper in Profiqualität

Klinische Tests haben ergeben: Bei regelmäßiger Anwendung vermindert der Braun Haarentferner Silk-expert Pro 5 den Haarwuchs innerhalb von nur 4 Wochen. Verschiedene Aufsätze arbeiten dabei millimetergenau und gründlich in allen Körperbereichen. Ein spezieller Präzisionsaufsatz erreicht dabei auch kleinere und empfindliche Bereiche wie Gesicht oder Bikinizone, der Mini-Gesichtshaarentferner macht selbst kleinsten Härchen den Garaus.

Zum Angebot bei eBay

Ideal für empfindliche Hauttypen: Die Intensität der Lichtimpulse dieses IPL-Geräts können mit 10 Energie-Levels optimal an Ihren Hautton angepasst werden. Im Lieferumfang enthalten sind: Mini-Gesichtshaarentferner, Präzisionskopf, Braun Handtuch (lila), AC-Netzadapter, Aufbewahrungstasche und Ladegerät.

Silk-expert Pro 5: Alle Vorteile auf einen Blick

Haartypen Dunkelblond, Schwarz, Braun, Blond, bei hellem bis mittlerem Hautton Verträglichkeit Dermatologisch getestet, sichere Anwendung von einer führenden internationalen Hautgesundheitsorganisation bestätigt Anwendung Präzise und gründlich in allen Körperbereichen Wirksamkeit Sichtbare Verminderung des Haarwuchses in 4 Wochen Intensität 10 Energie-Level für individuell angepasste Intensität, normaler, sanfter und extra-sanfter Modus Anwendungsdauer Mit 125 Lichtimpulsen pro Minute das schnellste IPL-Gerät von Braun Haltbarkeit ca. 22 Jahre, kein Wechseln der Leuchte erforderlich