Braun Silk-expert Pro 5 und weitere Haarentferner: bis zu 41 Prozent reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Mit einem IPL lassen sich Haare dauerhaft entfernen. Der Braun Silk-expert Pro 5 und weitere Braun-Produkte sind nun stark reduziert. © AndreyPopov / Imago

Der Braun Silk-expert Pro 5 zählt zu den besten IPL-Haarentfernungsgeräten. Sparen Sie jetzt auf den Silk-expert Pro 5 sowie auf weitere Braun-Epilierer bis zu 41 %.

Rasierer* sind schnell in der Anwendung, doch wer dauerhaft seine Haare im Gesicht oder am Körper entfernen möchte, sollte zu einem IPL greifen. Die Firma Braun zählt zu den führenden Herstellern bei Haarentfernungsgeräten. Der Braun Silk-expert Pro 5 sorgt für dauerhafte Haarentfernung – bis zu sechs Monate. Nun ist das Top-Modell von Braun in verschiedenen Varianten stark reduziert. Sparen Sie auf den Braun Silk-expert Pro 5 sowie auf weitere Braun-Haarentfernungsgeräte bis zu 41 Prozent. Hier finden Sie alles über die Deals. Wie immer gilt: Seien Sie schnell, die Deals haben nicht lange Bestand.

Braun Silk-expert Pro 5 PL5347 IPL: jetzt 41 % reduziert

Braun Silk-expert Pro 5 PL5347 IPL © Amazon Produktbild

Braun Silk-expert Pro 5 PL5347 IPL: nur 380 € statt 648,76 €

Der Silk-expert Pro 5 ist der effizienteste IPL von Braun. Der IPL sorgt für bis zu sechs Monate sichtbare Haarreduktion. 400.000 Lichtimpulse garantieren für eine dauerhafte Haarentfernung.

Das Gerät ist sicher für Damen und Herren und ist klinisch akkreditiert von der Skin Health Alliance.

Der SensoAdapt-Hauptsensor passt die Lichtimpulse automatisch an den Hautton an und sorgt so für ein optimales Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit und Sicherheit. Drei sanfte Einstellungen bringen maximalen Hautkomfort. So können Sie die Energie des IPL-Geräts ganz einfach reduzieren, wenn Sie empfindliche Bereiche behandeln.

und sorgt so für ein optimales Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit und Sicherheit. Drei sanfte Einstellungen bringen maximalen Hautkomfort. So können Sie die Energie des IPL-Geräts ganz einfach reduzieren, wenn Sie empfindliche Bereiche behandeln. Dank mehrerer Aufsätze ist der Braun Silk-expert Pro 5 präzise und gründlich in allen Körperbereichen. Entfernen Sie Ihre Haare im Gesicht, der Bikinzone, im Achselbereich oder an größeren Körperstellen wie Brust und Bein.

in allen Körperbereichen. Entfernen Sie Ihre Haare im Gesicht, der Bikinzone, im Achselbereich oder an größeren Körperstellen wie Brust und Bein. Lieferumfang: Braun Silk-expert Pro 5 IPL, 1x breiter Aufsatz, 2x Präzisionsaufsätze, 1x Venus-Rasierer, 1x Premium-Aufbewahrungstasche.

Braun Silk-expert Pro 5 PL5347 IPL: nur 380 € statt 648,76 €

Braun FaceSpa Pro SE921: jetzt 39 % reduziert

Der Braun FaceSpa Pro SE921 ist ein All-in-One Beauty-Gerät zur Gesichts-Epilation. Der FaceSpa Pro sorgt für Gesichtshaarentfernung, Reinigung und Hautstraffung. Damit ist das Braun-Produkt eine Weltneuheit. Der FaceSpa Pro SE912 wurde mehrfach ausgezeichnet. Das Braun-Haarentfernungsgerät wird mit MicroVibrations-Kopf, Gesichtsepilierer, Sensitiv-Gesichtsreinigungsbürste sowie Beauty-Schatulle geliefert.

Jetzt 39 % reduziert: Braun FaceSpa Pro SE921 nur 115,89 Euro!

Braun FaceSpa Pro SE912: jetzt 23 % reduziert

Die Unterschiede zwischen dem Braun FaceSpa Pro SE912 und dem oben vorgestellten SE921 sind marginal. Beide Geräte verfügen über die All-in-One-Funktion mit Epilation, Straffung und Reinigung. Der FaceSpa Pro SE912 wird jedoch lediglich in einem Aufbewahrungsbeutel geliefert.

Jetzt 23 % reduziert: Braun FaceSpa Pro SE912 nur 114,99 Euro!

