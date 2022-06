Buchtipps für Juni 2022: Bestseller von Sebastian Fitzek bis Pietro Lombardi

Von: Philipp Mosthaf

Ob Thriller, Ratgeber oder Poesie – im Juni gibt es wieder einige neue Bücher, die fesseln, inspirieren oder bewegen. © Yuri Arcurs / PantherMedia

Zahlreiche Bücher-Bestseller erscheinen in diesem Monat wieder. So gibt es Neues von Sebastian Fitzek, das erste Buch von Pietro Lombardi oder den neuesten Baby-Ratgeber von Laila Maria Witt.

Ein neuer, spannender Thriller von Sebastian Fitzek, der Top-Baby-Ratgeber von Laila Maria Witt oder neue Gedichte von Clara Louise. Der Juni 2022 bringt neue Bücher von SPIEGEL-Bestseller-Autoren auf den Markt. Doch nicht nur für Erwachsene ist dieses Mal etwas dabei. Der ehemalige DSDS-Sieger und Sänger Pietro Lombardi veröffentlicht sein erstes Kinderbuch. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel fünf Buchtipps vor, die im Juni erscheinen. Sie suchen weitere Inspiration? Wie wäre es mit Jugendbuch-Klassikern, die man gelesen haben muss.

„AURIS – Der Klang des Bösen“ von Sebastian Fitzek und Vincent Kliesch

„AURIS – Der Klang des Bösen“ von Sebastian Fitzek und Vincent Kliesch © Amazon Produktbild

Im 4. Teil der Thriller-Reihe „AURIS“ von Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek müssen Jula Ansorge und Matthias Hegel eine Wahrheit finden, die nur die Tote selbst zu kennen scheint: Ein markerschütternder Schrei reißt den 15-jährigen Silvan Berg aus der Betrachtung eines Schmetterlings. Silvan rennt los, quer über das herrschaftliche Anwesen seiner Eltern am Kleinen Wannsee in Berlin – und kommt gerade noch rechtzeitig, um seine geliebte Mutter aus einem Fenster im dritten Stock der Villa stürzen zu sehen. Für den Bruchteil einer Sekunde meint er, oben seinen Vater zu erkennen. Doch niemand nimmt den Jungen ernst – bis auf Matthias Hegel. Der forensische Phonetiker kann hören, dass Silvan nicht lügt ...

Erhältliche Formate: Kindle, Taschenbuch

Kindle, Taschenbuch Erscheinungsdatum: 1. Juni 2022

1. Juni 2022 Preis: ab 9,99 €

„Dino Tino und das geheime Musikcamp“ von Pietro Lombardi

„Dino Tino und das geheime Musikcamp“ von Pietro Lombardi © Amazon Produktbild

DSDS-Gewinner Pietro Lombardi hat sich mit seinem ersten Kinderbuch einen großen Traum erfüllt. Das Buch handelt von Abenteuer, Freundschaft und natürlich Musik. „Dino Tino und das geheime Musikcamp“ eignet sich perfekt zum Vorlesen für Kinder ab 5 Jahren. Die Kids werden auf die Insel Sauri entführt, wo der singbegeisterte Dinosaurier Tino lebt. Zusammen mit seinen Freunden stellt sich der Dino-Junge allen Abenteuern, um seinem großen Traum näherzukommen: Er möchte an einem Musikcamp seiner Lieblingsband teilnehmen.

Erhältliche Formate: Kindle, gebundenes Buch

Kindle, gebundenes Buch Erscheinungsdatum: 3. Juni 2022

3. Juni 2022 Preis: ab 13,99 €

„Happiness hausgemacht! – Wie du die Mama wirst, die du schon immer sein wolltest“

„Happiness hausgemacht! – Wie du die Mama wirst, die du schon immer sein wolltest“ von Laila Maria Witt © Amazon Produktbild

Die erfolgreiche Familien-YouTuberin Laila Maria Witt berichtet über ihre Erfahrungen und liefert das Erfolgsgeheimnis für mehr Gelassenheit und Freude im Mama-Alltag. Bringen Sie die wichtigsten Alltagsthemen unter einen Hut: Bewegung, Ernährung, innere Haltung, Auftreten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zeitmanagement, Haushalt, Leben mit Kindern, Partnerschaft, Freundschaften pflegen u.v.m. So kommen Sie in 6 Wochen Schritt für Schritt zu einem strukturierten und entspannten Alltag.

Erhältliche Formate: Kindle, Paperback

Kindle, Paperback Erscheinungsdatum: 1. Juni 2022

1. Juni 2022 Preis: ab 14,99 €

„Schon immer genug“ von Clara Louise

„Schon immer genug“ von Clara Louise © Amazon Produktbild

Neue Gedichte und Aphorismen von Dichterin und Singer-Songwriterin Clara Louise, die das eigene Selbstwertgefühl beflügeln. In diesem Buch befinden sich Gedichte und Aphorismen, die das eigene Selbstwertgefühl fördern und stärken. Herzerwärmende Zeilen, die auf die Dringlichkeit der kostbaren Lebenszeit hinweisen und deutlich machen, wie wichtig es ist, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, um es ganz frei so zu gestalten, wie wir es uns von Herzen wünschen. Clara Louise gehört zu den bekanntesten deutschsprachigen Lyrikerinnern der Neuzeit und veröffentlicht in ihren Büchern Werke, die sich mit den Themen Selbstliebe, Achtsamkeit, Liebe, Trauer und Depressionen auseinandersetzen. Ihre klare und liebevolle Sprache berührt hunderttausende Leserinnen.

Erhältliche Formate: Gebundenes Buch

Gebundenes Buch Erscheinungsdatum: 21. Juni 2022

21. Juni 2022 Preis: 20,00 €

„Crescent City 2 – Wenn ein Stern strahlt“ von Sarah J. Maas

„Crescent City 2 – Wenn ein Stern strahlt“ von Sarah J. Maas © Amazon Produktbild

„Crescent City 2“ ist die deutsche Ausgabe des internationalen Bestsellers „House of Sky and Breath“. Hierbei handelt es sich um eine limitierte, erste Auflage mit Farbschnitt.

Nachdem Bryce den Tod ihrer besten Freundin gerächt und Crescent City gerettet hat, schließt sie mit den göttlichen Asteri einen Pakt: Wenn sie und Hunt sich unauffällig verhalten, werden sie für ihre Verbrechen nicht bestraft und bleiben verschont. Doch mit ihrer neu erwachten Magie zieht Bryce die Aufmerksamkeit der Rebellen auf sich. Aber Bryce will weder in eine Rebellion verwickelt werden, noch den Befehlen der Asteri weiterhin folgen. Gemeinsam mit Hunt schmiedet sie einen eigenen Plan. Dieser ist jedoch hochgefährlich ...

Erhältliche Formate: Kindle, Audible Hörbuch, gebundenes Buch, Multimedia-CD

Kindle, Audible Hörbuch, gebundenes Buch, Multimedia-CD Erscheinungsdatum: 15. Juni 2022

15. Juni 2022 Preis: ab 17,99 €