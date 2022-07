Buchtipps für Juli 2022 – von Bridgerton bis hin zum neuen Jack-Reacher-Roman

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Entspannen Sie mit neuen und spannenden Büchern. In unseren Buchtipps für den Juli 2022 haben wir Romane, Thriller und Ratgeber. © Anna Omelchenko / PantherMedia

Bei den Buchtipps für den Juli 2022 tummeln sich wieder einige SPIEGEL-Bestseller-Autoren. Darunter das neue Buch von Bridgerton, ein Report zum Klimawandel und der neue Jack-Reacher-Roman.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der große Sommerurlaub steht vor der Tür. Viele haben dann endlich Zeit, um zu entspannen und nehmen ein Buch in die Hand. Auch im Juli 2022 hat unsere Redaktion wieder ein paar Buchtipps für Sie parat. Ob nun der neue Roman der Netflix-Serie Bridgerton, ein neuer Fall von Jack Reacher oder ein Ausblick in eine auf unsere Welt zukommende Heißzeit. Der Juli bietet wieder viele spannende Themen, Romane und Neuerscheinungen von SPIEGEL-Bestseller-Autoren. Hier finden Sie fünf Empfehlungen – zusammengestellt von uns für Sie. Die Bücher können Sie jetzt vorbestellen, diese werden garantiert am Erscheinungstermin geliefert.

Buchtipps für Juli 2022: Bridgerton – Neues von Lady Whistledown

Bridgerton – Neues von Lady Whistledown © Amazon

Die Romanreihe von Julia Quinn hat es längst zur weltweiten Berühmtheit geschafft. Die Geschichte über die acht Geschwister aus England wurden Inspiration für die erfolgreiche und gleichnamige Netflix-Serie. Nun ist die Bestseller-Autorin mit dem neunten Buch zurück. Im neuen Roman geht es um den Valentinsball und wer während der Ballsaison sein Herz verlor. Susannah Ballister wurde von Clive Mann-Formsby fallen gelassen. Welche Absichten hat jetzt dessen Bruder David? Und was wird aus Lady Mathilda Howard und Peter Thompson. Sie scheint von ihm durchaus angetan zu sein. Doch ist er nur ein Mitgiftjäger?

Erscheinungsdatum: 21. Juli 2022

21. Juli 2022 Formate: Kindle, Taschenbuch

Buchtipps für Juli 2022: 3 Grad mehr – ein Blick in die drohende Heißzeit

3 Grad mehr – ein Blick in die drohende Heißzeit © Amazon

Maximal 1,5 Grad Erwärmung – dieses Ziel wurde 2015 auf dem Pariser Klimaabkommen festgelegt. Wie sieht es 7 Jahre später aus? Die Maßnahmen haben keinen Erfolg gebracht, im Gegenteil: Forscher gehen längst davon aus, dass wir auf eine 3 Grad wärmere Welt zusteuern. Im neuen Buch von Klaus Wiegandt kommen berühmte Wissenschaftler wie Hans J. Schnellhuber und Jutta Allmendinger zu Wort. Sie werfen einen Blick in die drohende Heißzeit und stellen dar, was Natur und Gesellschaft droht. Das Buch ist jedoch nicht nur voll mit alarmierenden Ausblicken. Die Autoren zeigen auf, welche Maßnahmen getroffen werden können: u.a. Abholzung der Regenwälder stoppen, Aufforstung der Tropen, trockengelegene Moore wieder vernässen und vieles mehr.

Erscheinungsdatum: 6. Juli 2022

6. Juli 2022 Formate: Taschenbuch

Buchtipps für Juli 2022: Die Hyänen – Ein Jack-Reacher-Roman

Die Hyänen – Ein Jack-Reacher-Roman © Amazon

Der neue Jack-Reacher-Roman kommt mit reichlich Vorschusslorbeeren aus den USA über den großen Teich nach Deutschland. „Die Hyänen“ behauptete wochenlang Platz 1 in der Bestsellerliste der New York Times. In seinem 24. Fall gerät Jack Reacher zwischen die Fronten zweier Mafiaclans, die mit aller Brutalität um die Herrschaft über ihre Stadt ringen. Anfangs sehen die Kriminellen in Jack Reacher noch keine Bedrohung, doch das wird sich schnell ändern ...

Erscheinungsdatum: 25. Juli 2022

25. Juli 2022 Formate: Kindle, gebundenes Buch

Buchtipps für Juli 2022: Du schaffst das nicht – Über Kontrollverlust, Kampfgeist und unstillbaren Hunger

Du schaffst das nicht – Über Kontrollverlust, Kampfgeist und unstillbaren Hunger © Amazon

Als erste deutschsprachige Gamerin mit über 1 Million Abonnentinnen und Abonnenten auf YouTube hat sich Jasmin alias Gnu einen Namen gemacht. Viele kennen sie als witzige, selbstbewusste junge Frau aus dem Internet, schauen vielleicht sogar zu ihr auf. Doch dieser Erfolg ist hart erkämpft. Lange Zeit prägte der Gedanke »Du schaffst das nicht« Jasmins Leben. Sie hielt sich für nicht klug genug, nicht hübsch genug, nicht gut genug. Doch damit ist jetzt Schluss. Jasmin hat es satt, anderen die Kontrolle zu überlassen. Sie will ein selbstbestimmtes Leben führen. Ein Leben, in dem sie sich erlaubt, glücklich zu sein und stolz auf die eigenen Erfolge. Schonungslos offen berichtet sie von eigenen Fehlern, von negativen Einflüssen, aber auch von den guten Zeiten. So will sie denjenigen Mut machen, die ebenfalls nicht daran glauben, aus eigener Kraft etwas auf die Beine stellen zu können.

Erscheinungsdatum: 19. Juli 2022

19. Juli 2022 Formate: Kindle, gebundenes Buch

Buchtipps für Juli 2022: Schritt ins Licht – Die Kinder der Hansens, Band 1

Schritt ins Licht – Die Kinder der Hansens, Band 1 © Amazon

SPIEGEL-Bestseller-Autorin Ellin Carsta erzählt in ihrer neuen Romanreihe über die nächste Generation der Familie Hansen. Die mittlerweile erwachsenen Kinder der Hansens leben in aller Welt verstreut. Sie müssen nun alle ihren eigenen Weg gehen, haben jedoch mit einigen Widerständen zu kämpfen ...

Erscheinungsdatum: 19. Juli 2022

19. Juli 2022 Formate: Kindle, Taschenbuch