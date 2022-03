Buchtipps für März 2022: mit Sebastian Fitzek und Kurt Krömer

Von: Philipp Mosthaf

Ob spannende Liebesromane oder fesselnde Thriller – im März gibt es wieder einige tolle Bücher, die uns nicht loslassen werden. © AllaSerebrina / PantherMedia

Unsere Buchtipps für den März reichen von spannend bis liebevoll. Erfahren Sie hier alles über die neuen Bücher von Sebastian Fitzek und Kurt Krömer.

Ob spannende Thriller, herzerwärmende Liebesromane oder wertvolle Ratgeber – der Büchermarkt bietet alles, was das Herz begehrt. Auch unsere Buchtipps für den März 2022 sind wieder sehr abwechslungsreich. So haben sich zum Beispiel Bestseller-Autor Sebastian Fitzek und TV-Autor Micky Beisenherz zusammengetan, um einen neuen Thriller zu veröffentlichen. Zudem macht Comedian Kurt Krömer reinen Tisch. Der TV-Star, der deutschlandweit durch seine Teilnahme an LOL bekannt wurde und eine eigene TV-Show hat, spricht über seine Depression. Wir sind uns sicher: Unsere Buchtipps haben das Zeug zum Amazon-Bestseller*.

Buchtipps für März 2022: Neuerscheinungen auf einen Blick

Buchtipps für März 2022: „Schreib oder Stirb“ – Thriller von Sebastian Fitzek und Micky Beisenherz

„Schreib oder Stirb“ – Thriller von Sebastian Fitzek und Micky Beisenherz © Amazon Produktbild

+++Schreib oder Stirb: jetzt bestellen!+++

Thriller-Autor Sebastian Fitzek trifft auf Comedy-Autor Micky Beisenherz. Das Autorenduo entwickelte mit „Schreib oder stirb“ einen Thriller, bei dem man auf der einen Seite herzhaft lachen kann, auf der nächsten Seite einem das Lachen vor lauter Spannung im Halse stecken bleibt.

Carl Vorlau, Patient einer psychiatrischen Klinik, behauptet, vor Monaten die siebenjährige Pia entführt und verschleppt zu haben. Über seine Tat will Vorlau nur mit einem einzigen Menschen reden - dem ebenso humorvollen wie unkonventionell arbeitenden Literaturagenten David Dolla, dem Vorlau ein diabolisches Angebot macht: Der Agent soll ihm einen Verlagsvorschuss von einer Million Euro verschaffen, für einen Thriller mit dem Titel „Ich töte was, was du nicht siehst“. Ein Geständnis in Form eines True-Crime-Romans über das Schicksal der kleinen Pia! Vorlau verspricht zudem, Dolla zum Helden zu machen. Nimmt der Agent das Angebot allerdings nicht an, wird die kleine Pia sterben. Eigentlich ein typischer Psychothriller, der durch den Beisenherz-Humor eine völlig neue Note erhält.

Formate: Audible Hörbuch, gebundenes Buch, Audio-CD, Kindle

Audible Hörbuch, gebundenes Buch, Audio-CD, Kindle Erscheinungsdatum: 30. März 2022

Buchtipps für März 2022: „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ von Kurt Krömer

„Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ von Kurt Krömer © Amazon Produktbild

+++„Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“: jetzt bestellen!+++

Auf der Bühne und im Fernsehen ist Kurt Krömer stets gut gelaunt und lustig drauf. Doch abseits der Kamera ist Alexander Bojcan ein trockener Alkoholiker, alleinerziehender Vater und litt 30 Jahre unter einer schweren Depression. Der Komiker sprach in seiner Sendung „Chez Krömer“ öffen über seine Zeit in der Tagesklinik und erreichte damit Millionen von Menschen. Der Künstler packt in seinem Buch schonungslos offen und gleichzeitig lustig über sein Leben aus. Kurt Krömer bricht mit einem Tabu, um Menschen zu helfen, die unter Depressionen leiden. Er wirbt damit um einen offenen Umgang mit psychischen Krankheiten. Dieses Buch ist jedoch kein Leidensbericht, sondern eine lustige und liebenswerte Liebeserklärung an das Leben.

Formate: Audible Hörbuch, gebundenes Buch, Audio-CD, Kindle

Audible Hörbuch, gebundenes Buch, Audio-CD, Kindle Erscheinungsdatum: 10. März 2022

Buchtipps für März 2022: „Unbox your Network: Die Geheimnisse der Network Marketing Professionals“

„Unbox your Network: Die Geheimnisse der Network Marketing Professionals“ von Tobias Beck © Amazon Produktbild

+++Unbox your Network: jetzt bestellen!+++

Alle Menschen, die erfolgreich sein wollen, benötigen ein ideales Geschäftsmodell: Network-Marketing! SPIEGEL-Bestseller-Autor Tobias Beck gibt in diesem Buch seine Geheimnisse preis, wie man zum Profi-Networker wird. Die größten Networker der Branche nutzen dieses Buch als Grundlage – als Mentor – für ein erfolgreiches Business. Aber nicht nur Arbeit, sondern auch Spaß, persönliche Entwicklung, Verantwortung und das Feiern von Gewinnen stehen hier im Fokus.

Formate: Kindle, Paperback

Kindle, Paperback Erscheinungsdatum: 22.März 2022

Buchtipps für März 2022: „Die Wut, die bleibt“ von Mareike Fallwickl

„Die Wut, die bleibt“ von Mareike Fallwickl © Amazon Produktbild

+++Die Wut, die bleibt: jetzt bestellen!+++

Mareike Fallwickl schreibt in ihrem neuen Roman über die Last, die den Frauen aufgeladen wird, und deren Aufbegehren: radikal, wachrüttelnd, empowernd.

Helene, Mutter von drei Kindern, steht beim Abendessen auf, geht zum Balkon und stürzt sich ohne ein Wort in den Tod. Die Familie ist im Schockzustand. Plötzlich fehlt ihnen alles, was sie bisher zusammengehalten hat: Liebe, Fürsorge, Sicherheit. Helenes beste Freundin Sarah wird in der Strudel der Trauer gezogen. Lola, Helenes älteste Tochter, versucht, mit den Emotionen fertigzuwerden und konzentriert sich auf ihre Wut. Der Roman erzählt über das Leben von drei Frauen und deren Schicksale und gibt Aufschluss darüber, was es heißt, in unserer Gesellschaft Frau zu sein.

Formate: Kindle, Audible-Hörbuch, gebundenes Buch

Kindle, Audible-Hörbuch, gebundenes Buch Erscheinungsdatum: 22. März 2022

Buchtipps für März 2022: „Flesh and Fire – Liebe kennt keine Grenzen“

„Flesh and Fire – Liebe kennt keine Grenzen“ von Jennifer L. Armentrout © Amazon Produktbild

+++Flesh and Fire: jetzt bestellen!+++

„Flesh and Fire – Liebe kennt keine Grenzen“ ist der zweite Roman der Trilogie von Autorin Jennifer L. Armentrout. Schon der erste Teil „Blood and Ash“ 🛒 wurde zum SPIEGEL-Bestseller. „Flesh and Fire“ belegt bei Amazon bereits Platz 1 in der Kategorie „Vampirromane“.

Alles, woran Poppy jemals geglaubt hat, hat sich als Lüge herausgestellt – auch ihre Liebe. Das Volk, das sie bis vor Kurzem noch als Auserwählte feierte, will nun ihren Tod. Als sich der ebenso attraktive wie dunkle Prinz von Atlantia erhebt, ist Poppy gezwungen zu kämpfen, wenn sie das Königreich retten will. Doch der Prinz verwickelt sie in ein perfides Spiel aus Intrigen und Verrat, und schon bald kann Poppy niemandem mehr trauen – nicht einmal sich selbst ...

Formate: Kindle, Audible-Hörbuch, Paperback

Kindle, Audible-Hörbuch, Paperback Erscheinungsdatum: 8. März 2022

