Buchtipps für den Mai: Vom Café am Rande der Welt und wie Sie zum Traumjob kommen

Von: Philipp Mosthaf

Spannende Krimis, tolle Romane und wundervolle Geschichten – der Mai hat wieder einige Bücher zu bieten, die uns fesseln werden. © isaiphoto/PantherMedia

Bei den Buchtipps für den Mai gibt es wieder einige Bestseller zu entdecken. So erscheint der 4. Band von „Das Café am Rande der Welt“. Außerdem: Romane, Krimis und Job-Ratgeber.

Jeden Monat erscheinen neue Bücher, die das Potenzial zum SPIEGEL-Bestseller haben. Ob nun Romane, Krimis oder Ratgeber – die Welt der Bücher hält für uns stets Neues parat. Auch im Monat Mai haben wir wieder einige Buchtipps für Sie. Wer weiß, vielleicht suchen Sie ja noch ein Muttertagsgeschenk oder ein Geschenk für den Vatertag. Lassen Sie sich von uns inspirieren.

Buchtipps für Mai: „Überraschung im Café am Rande der Welt“

„Überraschung im Café am Rande der Welt“ © Amazon Produktbild

Das vierte und zugleich letzte Buch vom Café am Rande der Welt: „Überraschung im Café am Rande der Welt“ ist eine Erzählung vom Suchen und Finden und handelt von der 15-jährigen Hannah, die schon viel durchgemacht hat. Da sie von den Eltern vernachlässigt wurde, musste Hannah früh für sich selbst sorgen. Doch sie fühlt sich nirgends so recht zugehörig. Jetzt steht sie vor ihrer bisher größten Herausforderung: sich zu öffnen und zu erkennen, dass sie viel mehr aus ihrem Leben machen kann, als sie glaubt. Vieles kommt Hannah im Café merkwürdig vor. Auf der Speisekarte entdeckt sie einige Fragen und kommt mit anderen Menschen ins Gespräch. Hannah erkennt, dass es ihre Entscheidung ist, wie sie ihr Leben weiterführt.

Erscheinungsdatum: 17. Mai 2022

17. Mai 2022 Formate: Kindle, Audible Hörbuch, Paperback

Buchtipps für Mai: „Madame le Commissaire und die Villa der Frauen“

„Madame le Commissaire und die Villa der Frauen“ © Amazon Produktbild

Es heißt wieder: „Ein Fall für Isabelle Bonnet!“ Die Kommissarin begibt sich bereits auf zu ihrem neunten Fall von Bestseller-Autor Pierre Martin. Doch im neuen Provence-Krimi stößt Bonnet auf bislang völlig Unbekanntes: Eine Villa nur für Frauen – Frauen, die vor ihren gewalttätigen Männern fliehen mussten. Doch der Traum entpuppt sich schnell als Albtraum, denn eine der Mütter verschwindet spurlos mit ihrem Kind. Isabelle Bonnet findet schließlich deren Leiche, die anderen Frauen fühlen sich derweil bedroht. Wie sich herausstellt: zu Recht!

Erscheinungsdatum: 2. Mai 2022

2. Mai 2022 Formate: Kindle, Audible Hörbuch, Taschenbuch

Buchtipps für Mai: „Mission Traumjob: Mehr Spaß, mehr Geld, mehr Leben“

„Mission Traumjob: Mehr Spaß, mehr Geld, mehr Leben“ © Amazon Produktbild

„Schnell einen Job finden und viel Geld verdienen“ – so stellen sich Jugendliche die Arbeitswelt von heute vor. Doch diese Einstellung führt genau zum Gegenteil: Einen Job, der nicht glücklich macht. „Der Karriereguru“ will das ändern und gibt in seinem Ratgeber „Mission Traumjob“ eine nützliche Orientierungshilfe. Er soll beruflichen Einsteigern helfen, den eigenen Kompass zu finden.

Erscheinungsdatum: 17. Mai 2022

17. Mai 2022 Formate: Kindle, Taschenbuch

Buchtipps für Mai: „REC: #RemoteCodeExecution“

„REC: #RemoteCodeExecution“ © Amazon Produktbild

Der neue Roman von Sibylle Berg setzt da an, wo „GRM“ endet – in unserer neoliberalen Absurdität, in der der Einzelne machtlos erscheint. Der Kapitalismus ist alternativlos geworden. Nur wenige haben absurden Reichtum gewonnen, vielen wurde das menschenwürdige Dasein genommen. Der Normalzustand lautet Krise, Ausbeutung, Inflation, Seuchen, Kriege, Diktatoren, Naturkatastrophen und Müllberge. Eine aussichtslose Lage – doch in einem Container brennt noch Licht. Fünf Hacker programmieren die Weltrettung ...

Erscheinungsdatum: 5. Mai 2022

5. Mai 2022 Formate: Kindle, Audio-CD, gebundenes Buch

Buchtipps für Mai: „Solo auf See“

„Solo auf See – Eine Frau rudert über Atlantik und entdeckt die Kraft der Einsamkeit“ © Amazon Produktbild

75 Tage allein auf dem Ozean, auf einem 7,5 Meter langen Ruderboot, nonstop über den Atlantik – nur wenige trauen sich das. Doch Gabi Schenkel entschließt sich – gegen den Ratschlag ihres Umfelds – als Solo-Ruderin an der „Atlantic Challenge“ teilzunehmen. Nach zwölf Monaten Vorbereitung geht es dann 5.200 Kilometer quer über den Ozean. Schenkel begegnet auf ihrer Reise Tiere, erlebt Stürme, erleidet Krankheiten und verbringt Wochen in schier unerträglicher Einsamkeit. „Solo auf See – Eine Frau rudert über Atlantik und entdeckt die Kraft der Einsamkeit“ ist nicht nur die Geschichte über das große Abenteuer, sondern auch die eines Lebenswegs voller Höhen und Tiefen und der Suche nach etwas, das uns alle erfüllt, aber das wir nur schwer beschreiben können.

Erscheinungsdatum: 6. Mai 2022

6. Mai 2022 Formate: Kindle, Paperback

