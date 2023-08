Bücher für den Sommer: Tipps für Eltern, Kinder und Jugendliche

Von: Nina Dudek

Sommerlektüre gesucht? Geheimtipps für große und kleine Leseratten © Ingram Vitantonio Cicorella/PantherMedia

Bücher und Sommer, dazu eine Hängematte im Baumschatten und fertig ist ein perfekter Nachmittag in den Ferien. Diese Bücher stehen bisher auf noch keiner Liste für 2023!

Lust, ungewöhnliche Pfade zu betreten? Auf Bücher abseits des Mainstreams und der üblichen Bestsellerlisten? Dann haben wir für die Ferien ungewöhnliche Buchempfehlungen für Sie, die noch unentdeckt sind – aber schwer im Kommen! Dabei entdecken auch Kinder die Lust am Lesen neu.

Bücher: Top 3 Empfehlungen für Erwachsene

Wer sagt denn, dass es im Urlaub immer nur „leichte Bettlektüre“ sein soll? Die gehört natürlich auch diesmal mit dazu! Aber wann, wenn nicht in den Ferien haben wir endlich Zeit und Muße, unser Gehirn mit Themen zu füttern, die das Nachdenken anregen?

Das Kind in dir muss Heimat finden: Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme

Sommerlektüre mit Tiefgang und Hintergrund © Natur und Gesund

Buchbeschreibung: Erfolgsautorin Stefanie Stahl hat einen neuen, wirksamen Ansatz zur Arbeit mit dem „inneren Kind“ entwickelt: Wenn wir Freundschaft mit ihm schließen, bieten sich erstaunliche Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, Beziehungen glücklicher zu gestalten und auf (fast) jedes Problem eine Antwort zu finden.

Preis Kindle: 12,99 Euro Preis Taschenbuch: 14,99 Euro Amazon-Bewertungen: 4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Acht Berge: Eine Geschichte vom Aufbrechen und vom Wiederkehren – und davon, was ein erfülltes Leben ausmacht

Sommerlektüre von Almen, Ängsten und Freundschaft © Amazon

Buchbeschreibung: Wagemutig erkunden Pietro und Bruno als Kinder die verlassenen Häuser des Bergdorfs, streifen an endlosen Sommertagen durch schattige Täler, folgen dem Wildbach bis zu seiner Quelle. Als Erwachsene trennen sich die Wege der beiden Freunde. [...] Das unsichtbare Band zwischen ihnen bringt Pietro immer wieder in die Heimat zurück, doch längst sind sie sich nicht mehr einig, wo das Glück des Lebens zu finden ist.

Preis Kindle: 9,99 € Preis Taschenbuch: 12,00 € Amazon-Bewertungen: 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Je größer der Dachschaden, desto besser die Aussicht

Sommerlektüre mit Witz und Charme © Amazon

Buchbeschreibung: Das Leben läuft, wohin es will – Chaotisch, imperfekt und einfach großartig: eine charmante Liebeserklärung an das Leben über 40. Irgendwie hatte Nell sich das anders vorgestellt mit dem Leben. Anfang 40 klang nach liebevollem Ehemann, wunderbaren Kindern und einem fantastischen Zuhause ...

Preis Kindle: 9,99 € (kostenlos mit kindle unlimited) Preis Taschenbuch: 12,00 € Amazon-Bewertungen: 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Bücher: Top 3 Empfehlungen für Teenager

Smartphone, Social Media, Playstation... Gerade angesichts flächendeckender Mediensucht ist es schwer, junge Menschen für Bücher zu begeistern. Wenn der Kopf in den Ferien aber zur Ruhe kommt, ist auch wieder Platz dafür!

Der Meister der Elixiere: Die Alchemisten Saga I

Sommerlektüre für Fantasy-Fans © Amazon

Buchbeschreibung: Mit „Der Meister der Elixiere“ ist der Auftakt der vierten Mittelaltersaga von Sam Feuerbach gestartet. Die Alchemisten Saga ist auf drei Bände angelegt und wie immer als E-Book, Taschenbuch und Hörbuch erhältlich. Mit dem Abschluss der Reihe wird es wieder einen Schuber für die Taschenbücher geben. Band 3 „Der Hüter der Elixiere“ ist für 2023 geplant.

Preis Kindle: 4,99 € (kostenlos mit kindle unlimited) Preis Taschenbuch: 14,90 € Amazon-Bewertungen: 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel… Und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen.

Unter Palmen aus Stahl: Die Geschichte eines Straßenjungen

Sommerlektüre mit wahrem Hintergrund © Amazon

Buchbeschreibung: Dominik Bloh war noch ein Teenager, als seine Geschichte auf den Straßen Hamburgs begann. Seine Kindheit war geprägt von Lügen, Gewalt und Drogen. Mit 15 sind Gangster seine Idole. Zwischen Schule, Hip-Hop, Basketballplatz und dem Überlebenskampf als Obdachloser auf der Straße.

Preis Kindle: 9,99 € (kostenlos mit kindle unlimited) Preis Taschenbuch: 8,95 € Amazon-Bewertungen: 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Ihr mich auch: Eine wunderbare und ganz besondere Freundschaftsgeschichte

Sommerlektüre für wahre Freundinnen © Amazon

Buchbeschreibung: Lu ist ziemlich angenervt von ihrer Mutter, von den Jungs in ihrer Klasse, von der Schule. Nicht mal beim Boxtraining wird sie ihre Wut los. Der Einzige, mit dem sie klarkommt, ist Rhys, aber der zählt ja nicht wirklich. Als Lu und die eigensinnige Viola aufeinandertreffen, fliegen die Fetzen. Und ausgerechnet mit der soll Lu nach Mallorca fliegen?!

Preis Kindle: 13,99 € (kostenlos mit kindle unlimited) Preis Taschenbuch: 14,90 € Amazon-Bewertungen: 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Bücher: Top 3 Empfehlungen für Kinder

Buchbeschreibung: Außerhalb der Ferien bleibt leider oft viel zu wenig Zeit, sich die Zeit für ein Kinderbuch zu nehmen. In den Sommerferien aber haben Bilderbücher, spannende Sachbücher und tolle Bücher für Leseanfänger Hochkonjunktur. Kinder lernen übrigens mit Büchern und Screens wie Kindle lesen.

Der kleine Siebenschläfer: Eine Schnuffeldecke voller Gutenachtgeschichten

Sommerlektüre mit Herz und Humor © Amazon

Buchbeschreibung: Wenn die Haselmaus beim kleinen Siebenschläfer übernachtet, soll alles perfekt sein! Doch als die Haselmaus eine Gutenachtgeschichte hören will, weiß der kleine Siebenschläfer nicht weiter. Wo soll er die nur hernehmen? 19 Geschichten zum Vorlesen, für Kinder ab 4 Jahren.

Preis Audible: 0,00 € im Audible-Probemonat Preis Buch: 12,00 € Preis Hörbuch auf CD: 7,99 € Amazon-Bewertungen: 4,8 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Weil du unvergleichbar bist, schaffst du alles

Sommerlektüre für kleine Leser mit großen Stärken © Amazon

Buchbeschreibung: Das Leben hat Höhen und Tiefen und auch aus vermeintlich aussichtslosen und schwierigen Situationen lässt sich immer ein Ausweg finden. Wie man durch Achtsamkeit, Mut und Stärke alles erreichen kann, was man sich vorstellt und warum jedes Kind seine Träume verwirklichen kann, erfährst du in den inspirierenden Kurzgeschichten in diesem Buch.

Preis Kindle: 4,95 € Preis Taschenbuch: 12,95 € Preis gebundene Ausgabe: 18,95 € Amazon-Bewertungen: 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Die kleine Hexe: Zauberhafter Kinderbuch-Klassiker

Sommerlektüre von Otfried Preussler – ein Klassiker © Amazon

Buchbeschreibung: Die kolorierte Ausgabe des Klassikers „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler werden Kinder ab 6 Jahren lieben! Die kleine Hexe ist mit ihren 127 Jahren viel zu jung, um mit den großen Hexen in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg zu tanzen. Doch das ist ihr egal: Sie springt auf ihren Besen und feiert den Hexentanz mit. Ob das gutgeht?

Preis Kindle: 13,99 € Preis Hörbuch: 0,00 € im Audible-Probemonat Preis gebundene Ausgabe: 15,00 € Preis Taschenbuch: 8,00 € Amazon-Bewertungen: 4,8 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐