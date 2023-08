Preissturz – bis zu 70 % Rabatt auf Kaffeemaschinen bei Saturn

Von: Nina Dudek

Satte Rabatte auf Kapselmaschinen bei Saturn © Bosch, Krups, Nespresso

Kaffeetrinker aufgepasst: Saturn hat aktuell Kapselmaschinen um bis zu 70 % reduziert. So auch die beliebte Cafissimo von Tchibo, Krups Dolce Gusto oder Tassimo-Modelle von Bosch.

Guten Morgen, kleine Preise! Saturn denkt zum Wochenstart an alle Frühaufsteher und Kaffeeliebhaber – mit wirklich sensationellen Rabatten auf Kaffeemaschinen aller Art. Der Favorit diese Woche: Die beliebte Cafissimo Kapselmaschine von Tchibo mit 60 Kapseln als Geschenk.

Damit für Sie auch bei trübem Wetter jeden Morgen die Sonne aufgeht, zaubern Sie sich mit einer hochwertigen Kaffeemaschine zum Schnäppchenpreis ein bisschen Bella Italia auf den Küchentisch. Die besten Deals habe wir bereits für Sie zusammengefasst.

70 % Rabatt – Bosch TAS1001 Tassimo Happy Kapselmaschine

Bosch TAS1001 Tassimo Happy Kapselmaschine © Bosch

34,99 € statt 119,99 €

✔️85 € gespart ✔️bereitet über 70 Getränke von bekannten Marken wie Jacobs, Milka oder Twinings ✔️ mit original Entkalkungstabletten ✔️erkennt automatisch die Kaffeesorte ✔️ vollautomatische Ein-Knopf-Bedienung

69 % Rabatt – Bosch TAS1102 Tassimo Style Kapselmaschine

Bosch Tassimo Style – Kapselmaschine in verschiedenen Farben erhältlich © Bosch

36,99 € statt 119,99 €

✔️83 € gespart ✔️bereitet über 70 Getränke von bekannten Marken wie Jacobs, Milka oder Twinings ✔️erkennt automatisch die Kaffeesorte ✔️reduzierter Energieverbrauch ✔️Automatikprogramm für Entkalkung und Reinigung

64 % Rabatt – Tchibo Cafissimo Pure + 60 Kapseln geschenkt

In 3 Farben erhältlich– Tchibo Cafissimo Pure + 60 Kapseln © Tchibo

39 € statt 109,34 €

✔️70 € gespart ✔️Gratis 60 Kapseln (Espresso, Tee, Filterkaffee, Caffè Crema) ✔️Barista-Pumpendruck von 18 bar für perfekten Espresso ✔️Leistung 1250 Watt für seidige Crema ✔️Kaffeemenge ganz einfach selbst proportionieren

65 % Rabatt – Bosch Tassimo Finesse Kapselmaschine

Bosch Tassimo Finesse Kapselmaschine – in verschiedenen Farben erhältlich © Bosch

42,99 € statt 124,99 €

✔️82 € gespart ✔️bereitet über 70 Getränke von bekannten Marken wie Jacobs, Milka oder Twinings ✔️erkennt automatisch die Kaffeesorte ✔️IntensityBoost für besonders intensiven Kaffee

48 % Rabatt – Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS

Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS © Krups

53,99 € statt 104,99 €

✔️51 € gespart ✔️kompaktes Maß für kleine Küchen ✔️hermetisch verschlossene Kapseln für maximales Aroma ✔️2 Jahre Garantie ✔️auch für köstliche Kaltgetränke

Welche Vorteile hat eine Kapselmaschine?

1. Zeitersparnis: Kaffeekapselmaschinen brauchen nur wenige Sekunden, um einen frischen Kaffee zuzubereiten. Das ist ideal, wenn Sie morgens in Eile sind.

2. Einfache Bedienung: Sie müssen sich keine Gedanken über das Abmessen von Kaffee oder Wasser machen. Einfach Kapsel einlegen, Knopf drücken, fertig.

3. Vielfalt an Geschmacksrichtungen: Kaffeekapseln gibt es in einer großen Auswahl an Aromen und Intensitäten. So können Sie verschiedene Sorten ausprobieren.

4. Wenig Wartung: Kapselmaschinen erfordern weniger Reinigungsaufwand im Vergleich zu manuellen Kaffeemaschinen.

5. Platzsparend: Die meisten Kaffeekapselmaschinen sind kompakt und passen gut in kleine Küchen oder Büros.

6. Konsistente Qualität: Die Maschine bereitet jedes Mal einen gleichbleibend guten Kaffee zu, ohne Schwankungen in Geschmack oder Stärke.

Der Umwelt zuliebe: Kaffeekapseln richtig entsorgen

Die umweltfreundliche Entsorgung von Kaffeekapseln ist wichtig, da viele herkömmliche Kapseln aus Aluminium oder Kunststoff bestehen und nur schwer biologisch abbaubar sind.

Hier sind einige Schritte, die Sie befolgen können, um Kaffeekapseln umweltschonend zu entsorgen:

Kapseln trennen: Falls Ihre Kapseln aus mehreren Materialien bestehen, wie Aluminium und Kunststoff, trennen Sie diese vor der Entsorgung voneinander. Dies erleichtert das Recycling der einzelnen Materialien.

Falls Ihre Kapseln aus mehreren Materialien bestehen, wie Aluminium und Kunststoff, trennen Sie diese vor der Entsorgung voneinander. Dies erleichtert das Recycling der einzelnen Materialien. Recyclingprogramme nutzen: Viele Hersteller von Kaffeekapseln bieten mittlerweile Recyclingprogramme an. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten, die Ihr Hersteller bietet. Einige Marken haben eigene Sammelstellen oder bieten kostenlose Rücksendung der Kapseln an

Viele Hersteller von Kaffeekapseln bieten mittlerweile Recyclingprogramme an. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten, die Ihr Hersteller bietet. Einige Marken haben eigene Sammelstellen oder bieten kostenlose Rücksendung der Kapseln an Recycling-Symbole beachten: Auf einigen Kapseln befinden sich Recycling-Symbole. Wenn das Material für das Recycling geeignet ist, können Sie die Kapseln in den entsprechenden Recyclingbehältern entsorgen. Achten Sie auf die lokalen Vorschriften und Kennzeichnungen.

Auf einigen Kapseln befinden sich Recycling-Symbole. Wenn das Material für das Recycling geeignet ist, können Sie die Kapseln in den entsprechenden Recyclingbehältern entsorgen. Achten Sie auf die lokalen Vorschriften und Kennzeichnungen. Regionale Sammelstellen nutzen: Je nach Ihrem Wohnort gibt es möglicherweise Sammelstellen für Aluminium oder Kunststoff, an denen Sie Ihre Kaffeekapseln abgeben können. Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgung über die Möglichkeiten.

Je nach Ihrem Wohnort gibt es möglicherweise Sammelstellen für Aluminium oder Kunststoff, an denen Sie Ihre Kaffeekapseln abgeben können. Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgung über die Möglichkeiten. Kompostierbare Kapseln verwenden: Einige Hersteller bieten kompostierbare Kaffeekapseln an, die aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen. Diese können in Ihren Kompost oder Biomüll gegeben werden, sofern Ihr Kompostierungsprozess für solche Materialien geeignet ist.

Einige Hersteller bieten kompostierbare Kaffeekapseln an, die aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen. Diese können in Ihren Kompost oder Biomüll gegeben werden, sofern Ihr Kompostierungsprozess für solche Materialien geeignet ist. Wiederverwendbare Kapseln nutzen: Um den Abfall zu reduzieren, könnten Sie wiederverwendbare Kaffeekapseln verwenden, die Sie mit eigenem Kaffee befüllen. Diese Option vermeidet Einwegabfall komplett.

Denken Sie daran, dass die optimalste Entsorgungsmethode von den Materialien Ihrer Kapseln und den lokalen Recycling- und Entsorgungsmöglichkeiten abhängt. Es ist wichtig, sich über die besten Praktiken in Ihrer Region zu informieren, um sicherzustellen, dass Sie die umweltfreundlichste Entscheidung treffen.

