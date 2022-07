Camping-Matratzen 2022: die besten Modelle

Von: Philipp Mosthaf

Camping-Luftmatratzen sorgen für ein angenehmes und trockenes Schlafen in der Natur. Die Modelle haben unterschiedliche Eigenschaften. © Cavan Images/Imago

Die richtige Camping-Matratze sorgt für einen erholsamen Schlaf in der freien Natur. Hier erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf achten müssen.

Der Camping-Boom wird in Corona-Zeiten größer. Immer mehr Menschen entscheiden sich für Urlaub in der freien Natur, fernab von Hotels und Tourismus-Hotspots. Kein Wunder, denn Camping zählt als „coronasichere“ Urlaubsform. Laut ADAC steigt auch 2022 die Nachfrage nach Campingplätzen* in ganz Deutschland. Viele bevorzugen die inländische Reise. Wer beim Campen dennoch nicht auf Schlafkomfort verzichten will, der sollte sich eine geeignete Camping-Matratze zulegen. Doch Luftmatratze ist nicht gleich Luftmatratze. Die Outdoor-Betten unterscheiden sich in einigen Faktoren. Wir haben die besten Camping-Matratzen 2022 in der Übersicht. Zudem erfahren Sie hier, worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Camping-Matratzen 2022: Das Wichtigste im Überblick

Luftzufuhr: Das Aufblasen ist sicherlich die lästigste Aufgabe bei einer Luftmatratze und hier gibt es auch große Unterschiede. So sind selbstaufblasbare Camping-Matratzen ebenso erhältlich wie Luftmatratzen, die per Hand, Fuß oder Mund aufgeblasen werden müssen. Selbstaufblasbare Camping-Matratzen ersparen natürlich die lästige Arbeit.

Größe: Je nach Platzverfügbarkeit und Art der Reise (Wandern, Camping) benötigen Sie eine kleinere oder größere Matratze. Die erforderliche Größe hängt natürlich auch von der Körpergröße ab.

Material: Camping-Matratzen müssen langlebig und robust sein. Achten Sie daher auf wasserabweisende, stoß- und reißfeste Materialien.

Unsere Auswahl: Wir haben uns die beliebtesten Camping-Matratzen bei Amazon angesehen und diese miteinander verglichen. Die Bestseller in dieser Kategorie finden Sie hier.

Camping-Matratzen 2022: Deeplee Camping-Isomatte

Deeplee Camping-Isomatte © Amazon Produktbild

Zum Angebot: Deeplee Camping-Isomatte für 26,99 Euro.

Aufblasen Luftpumpe, Mund Größe und Gewicht 190 x 58 x 5 cm / 520 Gramm Material Nylon, Thermoplastisches Polyurethan: wasserdicht, abriebfest, reißfest Ausstattung Integriertes Kissen, Doppelluftventil Erhältliche Farben Blau, Marine, Grün

Camping-Matratzen 2022: TREKOLOGY Camping-Luftmatratze

TREKOLOGY Camping-Luftmatratze © Amazon Produktbild

Zum Angebot: TREKOLOGY Camping-Luftmatratze für 39,99 Euro!

Aufblasen Luftpumpe, Mund Größe und Gewicht 191 x 56,9 x 10,2 cm / 750 Gramm Material 40D Nylon, wasserabweisende Beschichtung Ausstattung Größere Ventilöffnung Erhältliche Farben Schiefergrau

Camping-Matratzen 2022: LEVIN Camping-Isomatte

LEVIN Camping-Isomatte © Amazon Produktbild

Zum Angebot: LEVIN Camping-Isomatte für 21,99 Euro!

Aufblasen Selbstaufblasbar: per Handdruck durch eingebaute Pumpe Größe und Gewicht 195 x 55,9 x 6,35 cm / 640 Gramm Material Nylon, Thermoplastisches Polyurethan: wasserabweisend, rutschfest, reiß- und stoßfest Ausstattung Seitliche Knöpfe: Erweiterbar zu einem Doppelbett Erhältliche Farben Navy Blau, Orange

Camping-Matratzen 2022: Overmont Camping-Isomatte

Overmont Camping-Isomatte © Amazon Produktbild

Zum Angebot: Overmont Camping-Isomatte für 26,89 Euro!

Aufblasen Selbstaufblasbar: per Handdruck Größe und Gewicht 190 x 70 x 12 cm / 1.350 Gramm Material 80D Polyester-Pongee-Material: wasserabweisend Ausstattung - Erhältliche Farben Blau, Dunkelblau, Grün, Schwarz

Camping-Matratzen 2022: RUNACC Camping-Isomatte

RUNACC Camping-Isomatte © Amazon Produktbild

Zum Angebot: RUNACC Camping-Isomatte für 29,74 Euro!

Aufblasen Selbstaufblasbar dank eingebauter Fußpumpe Größe und Gewicht 200 x 60 x 8 cm / 710 Gramm Material 40D Nylon, Thermoplastisches Polyurethan: wassericht und stoßfest Ausstattung spezielle seitliche Druckknopf-Verschlüsse: mehrere Matratzen miteinander verbinden; transparente Klebebänder für Reparatur Erhältliche Farben Grün-Blau