Campingkocher – die besten Gaskocher & Co. fürs Campen

Von: Nina Dudek

Luxus in der Wildnis: heißer, frisch aufgebrühter Kaffee – dank Gaskocher. © Canva

Der duftende Kaffee am Morgen, Spaghetti kochen im Zelt oder sogar Strom erzeugen und Handy laden – im Campingurlaub sind Gaskocher & Co. unentbehrlich. Die besten Modelle 2023.

Er gehört zum Campingurlaub dazu, wie das erste Eis in Italien oder der Sundowner am Meer: der Campingkocher! Als ultimativer Helfer unterwegs oder auf dem Zeltplatz ist er zur Stelle, wenn morgens Kaffee gekocht und abends Nudeln zubereitet werden.

Klein, kompakt, einfach zu bedienen und fast unkaputtbar macht der Campingkocher seit Generationen eine gute Figur. Alles, was Sie über den Kauf von Campingkochern, über Gaskocher und andere Modelle sowie den Gebrauch wissen müssen, lesen Sie in diesem Ratgeber.

Die besten 3 Gaskocher im Video:

Kauftipps: Die besten Campingkocher aus dem Video

Warum ein guter Campingkocher für Outdoor-Trips unerlässlich ist

Ein hochwertiger Campingkocher ist für unterwegs unentbehrlich. Denn er kann viel mehr, als nur einfache Gerichten wie Suppen und Eintöpfe erhitzen.

Besonders nützlich ist ein Campingkocher, wenn Sie in Gegenden campen, in denen sauberes Trinkwasser knapp ist. Dann lässt es sich abkochen und genießbar machen.

Und wenn es mal klamm und feucht im Zelt ist, dient er als ausgezeichnete Wärmequelle. Selbst im Notfall kann ein Campingkocher gute Dienste als Signalfeuer leisten.

Schon gewusst? Mit Campingkochern Strom erzeugen

Der CampStove 2+ von BioLite verwandlet Feuer in Elektrizität © Bergfreunde

Genial für alle, die auch in der Wildnis nicht auf ein geladenes Handy verzichten wollen. Oder mal eine Taschenlampe oder Stirnlampe laden möchten: Dieser Trockenbrennstoffkocher hat eine Batterie, die von einem integrierten thermoelektrischen Generator aufgeladen wird. Dabei nutzt der BioLite-CampStove 2+ die Hitze des Feuers, um elektrische Energie zu gewinnen.

Worauf Sie beim Kauf eines Campingkochers achten sollten

Beim Kauf eines Campingkochers gibt es mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Zunächst sollten Sie überlegen, welche Art von Kocher am besten zu Ihrem Campingstil und Ihren Kochgewohnheiten passt. Wenn Sie zum Beispiel oft in Gebieten campen, in denen es wenig oder gar kein Brennmaterial gibt, könnte ein Gas- oder Benzinmodell die beste Wahl für Sie sein.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Größe des Kochers. Wenn Sie oft alleine oder mit einer kleinen Gruppe campen, brauchen Sie vielleicht keinen großen Kocher. Ein kleinerer, leichter Kocher wäre in diesem Fall ideal.

Schließlich sollten Sie auch das Gewicht des Kochers berücksichtigen. Wenn Sie planen, viel zu wandern oder zu klettern, ist ein leichter und kompakter Kocher die beste Wahl.

Ein Überblick: klassische Gaskocher & Campingkocher ohne Gas

Gaskocher sind der absolute Klassiker unter den Campingkochern. Doch bei Weitem sind sie nicht die einzige Lösung. Viele Modelle verwenden andere Brennmittel und Methoden, um Hitze zu erzeugen.

Gaskocher: Diese sind einfach zu bedienen und erhitzen sich schnell. Ideal für kurze Reisen oder Trekking-Touren mit Rucksack.

Campingaz Camping 206 S Campingkocher © Campingaz

19,99 € statt 29,99 €

Vorteile Nachteile Schnelles Aufheizen und Kochen Passende Gaskartuschen nicht überall erhältlich Einfache Temperaturregelung Kälte beeinträchtigt die Leistung der Gaskartuschen Leicht und kompakt Mitnahme im Flugzeug u. U. problematisch/nicht erlaubt Gaskartuschen lassen sich leicht tauschen

Benzin-, Mehrstoff- oder Kerosinkocher: Sie sind leistungsstark und funktionieren auch bei extremen Wetterbedingungen. Allerdings brauchen sie etwas mehr Pflege und Wartung.

Dieser Mehrstoffkocher ist extrem robust, zuverlässig und brennt mit (fast) allem. © Primus

Ein Multifuel- oder Mehrstoffkocher funktioniert mit den gängigsten Benzinarten. Zusätzlich können aber auch die meisten anderen Flüssigbrennstoffe wie Diesel, Kerosin und Petroleum verwendet werden. Manche Modelle funktionieren sogar mit Gas. In einem reinen Benzinkocher sollte nur gereinigtes Benzin (Wasch- oder Reinbenzin) aus dem Baumarkt oder Outdoorladen verwendet werden.

Vorteile Nachteile Leistungsstark und effizient Komplexere Handhabung und Wartung Funktionieren auch bei verschiedenen Temperaturen Verschmutzt leicht Brennstoff ist in abgelegenen Gebieten und international leichter verfügbar Geruch unangenehm Arbeitet mit verschiedenen Brennstoffen (Benzin, Diesel, Kerosin) Anzünden erfordert etwas Geduld und Übung

Spirituskocher: Sie sind leicht und kompakt – perfekt für Wanderungen und Backpacking-Trips.

Esbit Spirituskochset mit 2 Töpfen + Spiritusbrenner © Esbit

Esbit Spirituskochset inkl. großem und kleinem Topf (985 & 470 ml) + Spiritusbrenner

Vorteile Nachteile Leicht und einfach zu bedienen Längere Kochzeit als Gas- oder Benzinkocher Brennstoff (Spirituskartuschen) meistens leicht verfügbar Leistungsverlust bei extremen Temperaturen Sicherer Transport da kein Druckbehälter

Holz- /Biomassekocher: Funktionieren mit natürlichem Brennmaterial, sind jedoch unpraktisch, wenn das Brennmaterial knapp oder nass ist.

Brennt mit Holz, Ästen, Laub oder Pellets © Amazon

Vorteile Nachteile Nutzt nachwachsende Ressourcen (Holz, Zweige, Biomasse) Kochzeit ist oft länger und weniger kontrollierbar Man muss keinen Brennstoff mitnehmen Abhängig von Verfügbarkeit der Brennmaterialien Kostengünstig und umweltfreundlich Kann Ruß und Rückstände auf dem Kochgeschirr hinterlassen

Trockenbrennstoff-Kocher: Diese Kocher nutzen feste Brennstofftabletten oder -paste als Energiequelle, um eine Flamme zu erzeugen. Eine kompakte und einfache Möglichkeit, draußen zu kochen.

Petromax rf 33 mit geringem Verbrauch und hoher Hitzeentwicklung © Petromax

Vorteile Nachteile Leicht und kompakt, ideal für ultraleichtes Camping Längere Kochzeiten und begrenzte Flammeneinstellung Keine Flüssigkeiten oder Gaskartuschen nötig Kann Geruch oder Rauch erzeugen Geringe Brandgefahr Geringere Leistung als Gas- oder Mehrstoffkocher

Welche Campingkocher sind die besten? Aktuelle Angebote

Der beste ist wohl der, der für Ihre Zwecke am besten geeignet ist. Die vorangegangenen Vor- und Nachteile im Überblick können helfen, eine erste Entscheidung zu treffen, welche Art von Campingkocher es sein soll. Modelle mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir hier für Sie recherchiert.

Erstausstattung: Campingkochset 3- teilig mit Gasbrenner

Trangia Campingkochset 3- teilig mit Gasbrenner © Trangia

Starter-Set mit 2x 1-Liter-Kessel, 1x Bratpfanne, Windschutz (oben und unten), Brenner, Griff & Riemen

Kompakt & leicht: Esbit Trockenbrennstoff Kochset 3-teilig

Esbit Trockenbrennstoff Kochset © Fritz Berger

29,99 € statt 36,95 €

Der ideale Campingkocher, wenn das Packmaß eine Rolle spielt: stapelbares Kochset mit Aluminium-topf ca. 585 ml

Trekking-Star: Camping Micro Plus Gaskocher

Campingaz Micro Plus Gaskocher © Campingaz

22,46 € statt 24,95 €

Der Micro Plus Gaskocher lässt sich auf ein Minimum zusammenklappen und wiegt nur 180 g. Lässt sich schnell und einfach an alle Ventilkartuschen der Linie CV Plus von Campingaz anschließen.

Für Vielkocher: Outwell-Jimbu Stove - 2 Flammen-Gaskocher

Outwell Jimbu Stove - Gaskocher © Outwell Jimbu Stove - Gaskocher

86,07 € statt 122,95 €

Automatische Piezozündung, Schraubgewinde passend für alle selbstdichtenden Gaskartuschen, ideal für Urlaub auf dem Campingplatz

3 Sicherheitstipps für die Verwendung eines Campingkochers

Die Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen, wenn Sie einen Campingkocher verwenden. Hier sind einige Sicherheitstipps, die Sie beachten sollten:

Verwenden Sie den Kocher immer auf einer stabilen und flachen Oberfläche. So kann er nicht umkippen und schlimmstenfalls einen Brand auslösen. Halten Sie brennbare Materialien fern vom Kocher. Also immer genug Abstand halten zu Zeltwand, Kleidung oder dürren Ästen und Gras. Überprüfen Sie den Kocher vor jedem Gebrauch auf Lecks oder Beschädigungen. Verwenden Sie den Kocher keinesfalls, wenn er defekt ist.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.