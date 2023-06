CBD-Öle kaufen: Darauf sollten Sie achten

Von: Philipp Mosthaf

Hanfpflanzen haben eine besondere Eigenschaft: Sie können Giftstoffe und Schwermetalle aus dem Boden ziehen. © Pixabay.com © NickyPe CCO Public Domain

CBD oder Cannabidiol gehört zu den Cannabinoiden, die in der Hanfpflanze vorkommen. Im Gegensatz zu THC – Tetrahydrocannabinol – besitzt CBD keine psychoaktive Wirkung. Folglich kann es weder „high“ machen, noch sind gravierende Nebenwirkungen auf die Psyche bekannt.

Stattdessen schätzen ihre Befürworter die Substanz als Mittel gegen Stress, Konzentrationsschwäche und Schmerzen. Studien weisen sogar auf die therapeutische Wirksamkeit von CBD bei Tumorerkrankungen hin.

Aufgrund der zahlreichen Vorteile, die Cannabidiol Körper und Geist bieten soll, erhöht sich stetig die Nachfrage nach CBD-Produkten, insbesondere nach CBD-Öl. Im Verlauf der letzten Jahre stieg gleichzeitig die Anzahl von seriösen, aber auch unseriösen Online-CBD-Anbietern. Um gezielt hochwertige CBD-Tropfen zu kaufen, sollte daher auf einige Kriterien geachtet werden.

Wie erkennen Sie hochqualitatives CBD-Öl?

CBD-Produkte sind frei verkäuflich. Um hochwertige CBD-Öle von Produkten minderer Qualität zu unterscheiden, muss das Augenmerk auf fünf Faktoren gelegt werden:

Art des Extrakts

Herkunft

CBD-Gehalt

Herstellungsverfahren und

Anwendung- und Lagerungstipps des Herstellers

Gleichzeitig ergibt es Sinn, sich über das Preisleistungsverhältnis verschiedener CBD-Öle zu informieren. Ein Anbieter, der sich hinsichtlich dieser Kaukriterien positiv hervortut, ist CBD VITAL. Das südoststeirische Unternehmen bietet seit seiner Gründung im Jahr 2017 eine Vielzahl an CBD-Produkten für Mensch und Tier an. Im Juli 2021 konnte es bereits das millionste Fläschchen CBD-Öl verkaufen.

Vollspektrum-Extrakt oder Isolat – welche Variante ist besser?

Bei einem Blick auf die Art des Extrakts fallen große Unterschiede zwischen Vollspektrum- und Isolat-CBD auf. Bei Letzterem wird lediglich die isolierte Verbindung CBD verarbeitet. Dagegen enthält Vollspektrum-Extrakt die gesamte Pflanzenkraft.

Neben Cannabidiol sind in CBD-Vollspektrum-Extrakten auch andere Cannabinoide wie Flavonoide und Terpene vorhanden. Die verschiedenen Substanzen beeinflussen sich gegenseitig positiv in ihrer Wirkung, sodass der sogenannte Entourage-Effekt entsteht.

Das volle Pflanzenstoffspektrum mit Phytocannabinoiden, Terpenen, Vitamin E sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren weisen die Öle von CBD VITAL auf.

CBD-Produkte in bester Qualität

Woher stammen die verarbeiteten Hanfpflanzen?

Studien lassen darauf schließen, dass die Hanfpflanze in der Lage ist, giftige Schwermetalle aus dem Erdreich aufzunehmen. Was positiv für den Boden ist, kann für Konsumenten von CBD-Produkten jedoch schnell gefährlich werden. Um auszuschließen, dass die in CBD-Öl enthaltenen Cannabinoide Verunreinigungen enthalten, sollte ein Blick auf die Pflanzenherkunft geworfen werden.

Empfehlenswert sind CBD-Öle aus EU-Anbau, die mit geprüfter Qualität aufwarten können. CBD-Produkte von CBD VITAL stammen aus biologischer EU-Landwirtschaft und enthalten nachweislich keine Herbizide, Pestizide oder andere Schadstoffe.

Wie hoch ist der CBD-Gehalt im CBD-Öl?

CBD geht mit einer Reihe von Vorteilen für Geist und Körper einher. Es wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und schmerzlindernd. Dementsprechend kommt es für zahlreiche Anwendungsgebiete infrage. Verbraucher verwenden es als natürliches Hilfsmittel gegen:

Stress

Migräne

Übelkeit

Epilepsie

Burn-out-Symptome

Auch bei Schlafproblemen kann die Anwendung von CBD-Öl Abhilfe schaffen.

Das setzt jedoch voraus, dass die ausgewählten Produkte tatsächlich die vom Hersteller angegebene Menge an Cannabidiol enthalten. CBD VITAL gibt in seinen Produkten den CBD-Gehalt transparent an. Entscheiden sich Kunden zum Kauf, erhalten sie auf Wunsch Einblicke in professionelle Laboranalysen. Anhand dieser können sie sich selbst von der Menge enthaltener Inhaltsstoffe überzeugen.

Wie werden empfehlenswerte CBD-Öle hergestellt?

Für CBD-Öle gibt es eine Vielzahl an Anwendungsgebieten, zu denen neben Stress, Schlafstörungen oder Übelkeit auch schizophrene Psychosen und Epilepsie gehören können. © Pixabay.com © Erin_Hinterland CC0 Public Domain

Viele CBD-Öle beinhalten neben Cannabinoiden eine Auswahl hochwertiger Zusatzwirkstoffe. Dazu können Vitamine und Fettsäuren, aber auch Pflanzenstoffe gehören. Teilweise unterscheidet sich die Konzentration enthaltener Wirkstoffe aufgrund des verwendeten Herstellungsverfahrens. Unseriöse Anbieter nutzen Lösungsmittel, um Cannabidiol innerhalb kurzer Zeit zu gewinnen. Das Problem: Dadurch können chemische Rückstände in der Substanz zurückbleiben.

Die bessere Alternative besteht in CBD-Ölen, die aus CO₂-Extraktion oder Kaltpressung gewonnen werden. Bei der ersten Variante wird das CBD mithilfe von Kohlenstoffdioxid bei hohem Druck und niedriger Temperatur aus den Pflanzenteilen gepresst. CO₂-Rückstände brauchen Konsumenten im fertigen CBD-Öl jedoch nicht zu befürchten.

Noch schonender als diese Art der Extraktion funktioniert die Kaltpressung. Ohne Hitzeeinwirkung, Lösungs- oder Extraktionsmittel wird das CBD dank eines speziellen Pressverfahrens aus der Hanfpflanze gewonnen. CBD VITAL nutzt für seine CBD-Öle abhängig vom jeweiligen Produkt beide Herstellungsvarianten.

Wie werden CBD-Öle am besten angewendet?

Speziell für Erstanwender kann sich die Frage stellen, wie mit CBD-Öl umzugehen ist. Seriöse Anbieter wie CBD VITAL unterstützen die Käufer durch klare und detaillierte Anwendungs- und Lagerungshinweise.

Bevor CBD-Öl verwendet wird, sollte das Fläschchen vorsichtig geschüttelt werden. Anschließend tropfen sich die Nutzer mithilfe der Pipette abhängig von der erhofften Wirkung zwei bis acht CBD-Tropfen in den Mund. Vorzugsweise sollte die Flüssigkeit unter der Zunge auf die Mundschleimhaut treffen.

Die CBD-Tropfen sind bis zu einer Minute im Mund zu behalten, bevor die Konsumenten sie schlucken. Hochwertige Produkte zeichnen sich dabei durch einen milden, nussigen oder leicht bitteren Geschmack aus. Damit das CBD-Öl den gewünschten Effekt entfalten kann, rät CBD VITAL zu einer gleichbleibenden Anwendungsroutine für mindestens 30 Tage.

Empfehlenswerte CBD-Öle können auch darüber hinaus angewandt werden. Sofern die Käufer sie kühl und lichtgeschützt lagern – vorzugsweise im Kühlschrank – sind die Produkte nach dem Öffnen bis zu einem halben Jahr haltbar.

Fazit: Gute CBD-Öle lassen sich schnell von Produkten minderer Qualität unterscheiden

CBD-Öl ist nicht gleich CBD-Öl. Wer die sprichwörtliche Spreu vom Weizen trennen möchte, wirft am besten einen Blick auf die fünf genannten Qualitätsmerkmale von CBD-Produkten. Diese enthalten bestenfalls Vollspektrum-CBD aus EU-Bio-Anbau ohne schädliche Inhaltsstoffe und zeichnen sich durch einen vollmundigen Geschmack sowie eine leichte Anwendung aus. Alle diese Vorteile kann CBD-Öl von CBD VITAL bieten.